Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei

09:10

Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, a prezentat motivele pentru care statul nu publică în mod transparent informațiile privind ajutorul acordat Ucrainei. Oficialul a susținut că acestea nu pot fi dezvăluite public din cauza instrumentării politice, adăugând și că necomunicarea lor a făcut parte din politica statului român, pe care nu intenționează să o modifice. „Transparența ar … Articolul Ionuț Moșteanu explică lipsa de transparență a statului privind ajutorul pentru Ucraina: „Până acum nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum” apare prima dată în Main News.