UPDATE - Trafic oprit pe sensul spre Capitală al A2 din cauza un incendiu la un vehicul care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti / Incendiul a fost stins după aproximativ o oră

10:00

Carmen Croitoru, director general al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), care a lansat miercuri Barometrul de Consum Cultural pe 2024, avertizează, într-un interviu pentru News.ro, că din cauua austerităţii "există riscul să nu mai putem vorbi despre o creştere a consumului cultural, în special în spaţiul public". "În afara susţinerii instituţiilor publice de cultură, nivelul de consum cultural se află în riscul unei scăderi şi mai abrupte", atrage atenţia Croitoru, care subliniază că "rezultatele obţinute prin studiu arată nevoia elaborării unor politici publice integrate, menite să susţină iniţiativele educaţionale". A crescut foarte mult consumul de muzică, participarea la spectacole de teatru a rămas la nivelul anului anterior, 45% dintre respondenţi au citit săptămânal ziare sau reviste iar singura creştere pe care o arată datele Barometrului la nivelul anului trecut este vizionarea unui film în cinematograf, în afara festivalurilor.