Apneea de somn, asociată cu dublarea riscului de Parkinson

Cadavrul unui cioban a fost găsit, miercuri, în apropierea unei ferme din judeţul Constanţa. Poliţiştii au stabilit că principalul suspect este un bărbat de 79 de ani, coleg de muncă cu victima. Acesta a fost prins într-un microbuz şi avea asupra sa un cuţit despre care există indicii că a fost folosit la comiterea faptei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.