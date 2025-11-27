Cutremur de magnitudinea 6,6 în vestul Indoneziei
News.ro, 27 noiembrie 2025 09:20
Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc joi pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează AFP.
Acum 15 minute
09:30
Trafic oprit pe sensul spre Capitală al A2 din cauza un incendiu la un vehicul care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti # News.ro
Traficul este oprit joi dimineaţă, pe sensul spre Capitală al A2, din cauza un incendiu la un vehicul care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti.
09:30
Societatea Aro Palace a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol # News.ro
Societatea Aro Palace, deţinută de fondul de investiţii Transilvania Investments Alliance SA Braşov, a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol.
Acum 30 minute
09:20
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului. Un studiu amplu sugerează că unele probleme respiratorii din timpul somnului, dacă rămân necorectate, ar putea contribui la apariţia unor boli neurodegenerative. Intervenţiile timpurii ar putea schimba această traiectorie.
09:20
09:20
Schi alpin: Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde revine în competiţie după doi ani de absenţă # News.ro
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a confirmat că va reveni în competiţie joi, la vârsta de 33 de ani, în proba de super-G de la Copper Mountain (Statele Unite), după o absenţă de aproape doi ani din cauza unei accidentări grave.
Acum o oră
09:00
Un nou candidat de medicament pentru obezitate şi diabet oferă rezultate promiţătoare, într-un studiu clinic de fază intermediară # News.ro
Cercetările clinice din domeniul bolilor metabolice şi al afecţiunilor asociate continuă să ofere noi soluţii pentru pacienţii cu obezitate şi diabet, iar unele terapii aflate în dezvoltare arată că pot oferi atât o scădere relevantă în greutate, cât şi îmbunătăţirea controlului glicemiei. Astfel de rezultate timpurii sugerează potenţialul unor tratamente mai eficiente pe termen lung, într-o arie medicală unde nevoia de opţiuni sigure şi performante rămâne ridicată.
09:00
Australia a blocat accesul la trei site-uri web care permiteau generarea de conţinut pedopornografic prin intermediul AI # News.ro
Trei site-uri care permiteau utilizatorilor să genereze conţinut pedopornografic cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) au fost blocate în Australia, a anunţat joi agenţia de reglementare a internetului din această ţară.
08:50
Donald Trump a făcut tot posibilul pentru ca saga sa cinematografică preferată să revină pe ecrane. Preşedintele american a exercitat presiuni asupra prietenului său Larry Ellison, miliardar şi acţionar principal al Paramount, companie condusă de fiul său David Ellison, pentru relansarea francizei "Rush Hour", după cum relatează publicaţia economică Semafor.
Acum 2 ore
08:40
Ghidul creierului echilibrat, cartea care îţi arată cum să-ţi regăseşti echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie # News.ro
Pe 6 decembrie, se lansează în România una dintre cele mai aşteptate cărţi din zona psihologiei aplicate şi a neuroştiinţei: Ghidul creierului echilibrat. Scrisă de Alina Robu şi Alina-Diana Nemeş, fondatoarele Institutului BrainMap, cartea vine ca un ghid revoluţionar pentru cei care simt că „funcţionează, dar nu mai trăiesc”.
08:20
Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a declarat, miercuri seară, că planul avut la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, nu a funcţionat, el apreciind că eşecul este unul dureros.
08:00
INTERVIU - Andrei Macsut, preşedinte SENS: Avem 1015 membri, dar mizăm pe o reţea mare de voluntari. La alegerile parlamentare am avut un buget sub 50.000 de euro. Am cheltuit 50 de bani pentru fiecare vot primit / Nu suntem nici pe departe comunişti! # News.ro
Eticheta de „noii comunişti“ a fost lipită partidului SENS de partidele mainstream şi de vechii politicieni în încercarea de a speria electoratul şi a-l îndepărta de această formaţiune, afirmă Andrei Macsut, liderul SENS, într-un interviu acordat News.ro. De fapt, SENS nu are nicio legătură cu comunismul - „Sunt bălării!“, susţine liderul grupării - şi propune măsuri de protecţie socială pe care formaţiunile de dreapta refuză să le ia în considerare.
07:50
China şi Uniunea Europeană au convenit să îndemne filialele olandeze şi chineze ale producătorului de cipuri Nexperia să îşi rezolve direct conflictul, marcând o schimbare de ton faţă de solicitările anterioare ale Beijingului privind o retragere completă a intervenţiei guvernului olandez, relatează Reuters.
Acum 4 ore
07:40
Mai mulţi republicani din Congres au criticat dur Casa Albă a preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat un plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează Rusia, o schimbare radicală pentru un partid care a aderat strâns la aproape toate iniţiativele lui Trump, potrivit Reuters.
07:30
Italia a declanşat o investigaţie, după ce Meta a decis blocarea chatboţilor terţi din WhatsApp, impunând propriul chatbot ca soluţie unică de AI în aplicaţia cu peste trei miliarde de utilizatori.
07:20
Hong Kong - Pompierii încearcă să stingă incendiul uriaş care a izbucnit într-un complex imobiliar/ Cel puţin 44 de persoane au murit, 279 de persoane încă date dispărute # News.ro
Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.
07:10
Micii retaileri americani se confruntă cu haos în aprovizionare înainte de sezonul de sărbători, din cauza tarifelor impuse de Trump # News.ro
Pentru Matt Hassett, fondatorul brandului newyorkez Loftie, sezonul aglomeraţiei de final de an a fost întotdeauna intens. Anul acesta însă, situaţia a devenit haotică, după ce tarifele impuse importurilor din China, de unde Loftie îşi aduce lămpile sunrise, care simulează răsăritul soarelui, şi ceasurile inteligente care nu necesită conectarea la un smrtphone, au perturbat lanţul de aprovizionare, relatează Reuters.
07:00
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP.
06:50
Constructorii auto europeni speră la o relaxare a interdicţiei din 2035 privind motoarele cu combustie # News.ro
Industria auto europeană, aflată sub presiune, speră la un compromis în pachetul de măsuri pe care Bruxelles-ul îl va prezenta luna viitoare şi care ar putea tempera interdicţia programată pentru 2035 asupra vânzării de vehicule noi cu motoare termice, transmite Reuters.
06:40
Unsprezece persoane au murit şi alte două au fost rănite joi dimineaţă în sud-vestul Chinei, atunci când un tren a intrat în coliziune cu un grup de muncitori, au informat autorităţile feroviare.
06:30
Preşedintele american Donald Trump i-a recomandat prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace China în ceea ce priveşte suveranitatea Taiwanului, a afirmat joi The Wall Street Journal, după o dispută diplomatică între Tokyo şi Beijing.
06:10
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă.
06:10
Apple va depăşi Samsung la livrările de smartphone-uri în 2025, pentru prima dată în 14 ani, potrivit unui raport Counterpoint # News.ro
Apple este pe cale să livreze în 2025 mai multe iPhone-uri decât smartphone-uri va livra Samsung, o premieră după 14 ani în care gigantul sud-coreean a dominat piaţa globală, arată o analiză Counterpoint Research publicată miercuri, relatează CNBC.
06:00
Trump a confirmat că suspectul în cazul împuşcăturilor din Washington a venit din Afganistan în 2021 şi a denunţat un „act de terorism” # News.ro
Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.
05:50
Preşedintele CNAS anunţă o creşterea a interesului românilor pentru imunizare / Creştere de aproape 49% a dozelor de vaccin HPV administrate / CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei în primele noup luni ale anului # News.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că ”2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare. Doar la vaccinul HPV s-a înregistrat o creştere a aproape 49%.
Acum 6 ore
05:40
AliExpress interzice un vânzător chinez de păpuşi sexualizate cu aspect de copii, după o investigaţie Reuters # News.ro
AliExpress, platforma de comerţ online a Alibaba, a interzis un vânzător din China specializat în păpuşi sexualizate cu aspect de copii, după ce o investigaţie a Reuters a ridicat întrebări privind legalitatea acestor produse în Uniunea Europeană şi Statele Unite.
05:10
Acţiunile europene au închis miercuri în creştere, pe fondul aşteptărilor privind o reducere a dobânzii Fed; Bugetul Marii Britanii, în centrul atenţiei # News.ro
Bursele europene au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu pozitiv, impulsionate de aşteptările tot mai puternice că Rezerva Federală a SUA va reduce dobânda de referinţă la întâlnirea din 9–10 decembrie, relatează CNBC.
Acum 12 ore
01:10
Fostul preşedinte peruan Martin Vizcarra a fost condamnat la 14 ani închisoare pentru corupţie # News.ro
Un tribunal din Peru l-a condamnat miercuri pe fostul preşedinte Martin Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de luare de mită cu ani înainte de a prelua funcţia, adăugându-l astfel pe lista foştilor lideri închişi pentru corupţie, relatează Reuters.
00:50
Trei bărbaţi au fost arestaţi pentru „neglijenţă gravă” în cazul incendiului din Hong Kong, soldat cu cel puţin 40 de morţi # News.ro
Poliţia din Hong Kong a arestat trei bărbaţi sub suspiciunea de omor prin imprudenţă în legătură cu incendiul de la complexul de apartamente din Tai Po, care a ucis cel puţin 40 de persoane, potrivit celui mai recent bilanţ, în timp ce aproape 300 sunt date dispărute, relatează CNN.
00:20
Republica Dominicană autorizează Statele Unite să-i utilizeze aeroporturile în lupta împotriva traficului de droguri # News.ro
Republica Dominicană a autorizat Statele Unite să-i utilizeze aeroportul internaţional din Santo Domingo şi o bază aeriană în cadrul operaţiunilor sale antidrog din Caraibe şi Pacific, a anunţat miercuri preşedintele Luis Abinader, alături de secretarul american de război, Pete Hegseth, relatează AFP.
00:10
Liga Campionilor: Interul lui Chivu a pierdut in extremis meciul cu Atletico / Victorie clară pentru PSV şi Man în confruntarea cu Liverpool / PSG, 5-3 cu Tottenham / Patru goluri marcate de Mbappe # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor, meci în care gazdele au reuşit să înscrie pe final, în minutul 90+3.
00:00
Donald Trump exclude Africa de Sud de la summitul G20 de la Miami din 2026: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 de anul viitor pe care îl va găzdui la Miami, trecând la un nou nivel în ofensiva sa diplomatică împotriva acestei ţări, relatează AFP şi Reuters.
26 noiembrie 2025
23:40
UPDATE - Doi militari, membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi mortal în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost arestat # News.ro
Doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi mortal miercuri, în Washington, în apropierea Casei Albe, ceea ce a declanşat o reacţie masivă a forţelor de ordine în zonă, în timp ce Preşedinţia americană a fost plasată în stare de alertă, chiar dacă preşedintele Donald Trump se afla în Florida, relatează Reuters.
23:40
Preşedintele CNAS anunţă o creşterea a interesului românilor pentru imunizare / Creştere de aproape 49% a dozelor de vaccin HPV administrate / CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei în primele noup luni ale anului # News.ro
23:20
Ministrul Mediului afirmă că un control al Gărzii de Mediu arată că o balastieră din patru desfăşoară activitatea ilegal / Cât priveşte deşeurile aruncate pe câmp, ministrul Mediului afirmă că primăriile trebuie să le ridice # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o balastieră din patru care funcţionează în România face ilegal această activitate, întrucât fie nu are aviz, fie nu respectă condiţiile înscrise în avizul respectiv. Totodată, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că materialele de construcţie aruncate pe câmp ar trebui ridicate de către primării.
23:20
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, iar alegerile au fost suspendate cu o zi înainte de anunţarea rezultatelor # News.ro
Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare foarte disputate, relatează AFP.
23:20
Medicul Diana Loreta Păun: Nodulii tiroidieni nu dor. Ei pot să crească câteodată fără să îi bagi în seamă pentru că nu supără decât când ajung la dimensiuni semnificative # News.ro
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat că nodulii tiroidieni nu dor şi de multe ori sunt băgaţi în seamă atunci când ajung la anumite dimensiuni. De aceea, sunt pacienţi care ajung la medic în stadii avansate de boală.
23:10
Ministrul Mediului afirmă că un control al Gărzii de Mediu arată că o balastieră din patru desfăţoară activitatea ilegal / Cât priveşte deşeurile aruncate pe câmp, ministrul Mediului afirmă că primăriile trebuie să le ridice # News.ro
22:50
Diana Buzoianu, despre Programul Rabla în anul 2026: Decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul. Dacă nu vor mai exista bani din bugetul AFM, din păcate nu se va mai finanţa proiectul # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
22:50
Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu.
22:40
UPDATE - Doi militari, membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost arestat # News.ro
Doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi miercuri în Washington, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, într-o postare pe X, în timp ce Casa Albă a anunţat că se află în stare de alertă, însă preşedintele Donald Trump este plecat în Florida, relatează Reuters.
22:30
Diana Buzoianu respinge teoriile conspiraţiei care circulă pe tema golirii lacurilor Vidraru şi Paltinu: Lucrările sunt controlate şi nu reprezintă niciun fel de pericol pentru comunităţile din aval # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, că lacurile Vidraru şi Paltinu sunt golite controlat în cadrul unor lucrări desfăşurate de Apele Române împreună cu Hidroelectrica, ea respingând teoriile conspiraţiei care circulă pe acest subiect.
22:20
UPDATE - ABC News: Doi militari, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost arestat # News.ro
Doi militari în uniformă, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi în centrul oraşului Washington, la câteva străzi distanţă de Casa Albă, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia, relatează ABC News.
22:20
Remiză pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor: Pafos – AS Monaco, scor 2-2 / Performanţa lui David Luiz # News.ro
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu AS Monaco, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Campionilor.
22:10
UPDATE - ABC News: Doi militari, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe # News.ro
Doi militari în uniformă, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împuşcaţi în centrul oraşului Washington, la câteva străzi distanţă de Casa Albă, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia, relatează ABC News.
22:10
Medicul Diana Loreta Păun: Noi am embolizat până acum noduli de dimensiuni destul de mari, practic peste 4 cm/ Procedură minim invazivă/ La sfârşitul zilei, pacientul este absolut în măsură să poată merge acasă # News.ro
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a declarat că anul acesta, în premieră, au fost făcute proceduri minim invazive de embolizare arterială. Potrivit medicului, au fost făcute intervenţii la noduli mari ce au ajuns la 4 cm.
22:00
Secretarul american al transporturilor declară război... papucilor şi pijamalelor în aeroporturi # News.ro
O dată cu apropierea marii aglomeraţii de Ziua Recunoştinţei, secretarul de stat american al transporturilor, Sean Duffy, s-a lansat într-o cruciadă neaşteptată: readucerea ordinii şi eleganţei în aeroporturile ţării. Obiectivul declarat: interzicerea papucilor şi pijamalelor în terminale şi restabilirea unei forme de „curtoazie” în aer. Este o iniţiativă care, de câteva zile, stârneşte sarcasm şi critici, scrie „Le Figaro”.
21:50
Cadavrul unui cioban, găsit în apropierea unei ferme din Constanţa / Principalul suspect, un bărbat de 79 de ani, găsit într-un microbuz / El avea asupra sa un cuţit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la comiterea faptei # News.ro
Cadavrul unui cioban a fost găsit, miercuri, în apropierea unei ferme din judeţul Constanţa. Poliţiştii au stabilit că principalul suspect este un bărbat de 79 de ani, coleg de muncă cu victima. Acesta a fost prins într-un microbuz şi avea asupra sa un cuţit despre care există indicii că a fost folosit la comiterea faptei. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
21:40
Iulian Chiriţa va lupta, alături de partenera galeză Anna Hursey, pentru titlul suprem al probei de U19 dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca. Cei doi s-au calificat miercuri în finală.
21:30
În primul său an la senioare, după patru medalii de aur la ”europenele” de junioare şi tineret, Amalia Niţă a urcat, miercuri, şi pe podiumul Campionatului European de Senioare U23.
21:20
Medicul Diana Loreta Păun: Nodulii tiroidieni reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii cu care ne confruntăm/ Ablaţia cu microunde reprezintă una dintre metodele minim invazive de ardere a nodurilor tiroidieni # News.ro
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat, miercuri seară, că apariţia nodulilor tiroidieni este una dintre patologiile tot mai des întâlnite. Pentru aceasta se foloseşte o soluţie de tratament nouă, ablaţia cu microunde.
