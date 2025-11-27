Mallul nu mai e doar pentru cumpărături: divertismentul activ a ajuns o piaţă de 30 mil. euro şi creşte în continuare
Ziarul Financiar, 27 noiembrie 2025 11:00
Mallul nu mai e doar pentru cumpărături: divertismentul activ a ajuns o piaţă de 30 mil. euro şi creşte în continuare
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: România a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană si scăpăm de procedura prin care riscam să fie suspendate fondurile europene. Deficitul bugetar în octombrie este de 5,7%, un ecart de 0,5% faţă ăde octombrie 2024, când aveam 6,2%. În octombrie, am colectat TVA în valoare de 13,6 mld. lei
Iulian Anghel ZF: România creşte mai rapid decât credem România are cea mai rapidă rată de creştere a veniturilor gospodăriilor din UE din ultimii 20 de ani. Asta nu înseamnă deloc că românii sunt bogaţi, ci că recuperează bine diferenţele de bunăstare
România recuperează puternic în efortul de a atinge standardele de bunăstare din UE. Din 2004 până în 2024 – 20 de ani, deci – bunăstarea gospodăriilor a crescut cu 134%, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistică al UE.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Daria Benghea Mălăieş, fondatoarea KidKit - soluţii educaţionale cu AI şi AR: Căutăm un partener strategic pentru extinderea internaţională. Pentru finalul acestui an estimăm venituri de peste 50.000 de euro
Start-upul românesc KidKit, care dezvoltă produse şi servicii educaţionale menite să crească autonomia în învăţare a copiilor prin tehnologie, se află în căutarea unui partener strategic care să înţeleagă piaţa EdTech pentru a susţine extinderea produselor sale la nivel internaţional. Compania, care a dezvoltat o soluţie hibridă ce îmbină materialele fizice cu o aplicaţie mobilă interactivă, estimează că va încheia anul 2025 cu venituri de aproximativ 50.000 de euro, o cifră care ar putea fi depăşită odată cu vânzările sezoniere de Crăciun.
Bursă. Ce acţiuni ar putea fi câştigătoare în 2026, potrivit pariurilor celor mai performanţi cinci administratori de fonduri mutuale
Industria fondurilor de investiţii a încheiat trimestrul al treilea din 2025 cu un număr record de investitori, triplu faţă de 2022, confirmând unul dintre cei mai buni ani din istorie şi pregătind terenul pentru un 2026 în care administratorii văd oportunităţi – în special în sectorul bancar, energie şi utilităţi – dar şi riscuri care reclamă prudenţă.
Bursă. Hidroelectrica, lider pe piaţa de furnizare, resimte costurile uriaşe ale expansiunii: achiziţiile de energie au urcat de şase ori în T3/2025 la 370 de milioane de lei din cauza producţiei slabe. Pentru a satisface cererea a 1 milion de clienţi, cel mai mare producător de energie cumpără energie
Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător şi liderul pieţei de furnizare a energiei electrice din România, resimte pe deplin preţul poziţiei sale de top, şi a lipsei de diversificare, întrucât în trimestrul al treilea din 2025, compania a înregistrat venituri consolidate de 2,38 miliarde de lei, cu 16% mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, însă profitabilitatea s-a erodat semnificativ sub presiunea costurilor operaţionale.
Studiu Aon: Atacurile cibernetice, întreruperile operaţionale şi încetinirea economică sunt cele mai mari riscuri pentru companii în 2025
Reputaţia organizaţională este percepută ca un activ strategic, dar extrem de expus riscurilor, iar deteriorarea reputaţiei sau a brandului se menţine în topul riscurilor globale, ocupând locul opt la nivel internaţional într-un clasament în care atacurile cibernetice şi breşele de date îşi menţin supremaţia în top, potrivit celui mai recent studiu Global Risk Management Survey 2025, la care au participat aproape 3.000 de lideri din business din 61 de ţări, inclusiv din România, potrivit informaţiilor transmise de AON
Mihail Ion, vicepreşedinte retail, Raiffeisen: Prin conectarea la platforma my Visa din smart mobile le oferim deţinătorilor de carduri premium un mod rapid de a accesa toate beneficiile, într-un singur loc
Raiffeisen Bank devine prima bancă din România care oferă acces la platforma de beneficii my Visa direct din aplicaţia de mobile banking dedicată clienţilor persoane fizice, Smart Mobile. Noua funcţionalitate este disponibilă pentru toţi deţinătorii de carduri Visa Gold, Platinum, Signature şi Infinite din portofoliul Raiffeisen Bank şi oferă o experienţă personalizată, adaptată tipului de card deţinut.
După doi ani de la faliment, şefii Euroins trebuie să răspundă. Procurorii au început percheziţiile în dosarul asigurătorului pentru respingerea fără motiv a peste 5.800 de dosare de daună, cu prejudicii de peste 60 mil. lei şi deturnarea a peste 1,5 mld. lei din capitalul companiei
Euroins România, al doilea cel mai mare faliment răsunător din industria asigurărilor din România, este din nou în atenţia autorităţilor. După doi ani de la intrarea în faliment, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au demarat percheziţii în dosarul Euroins la 14 domicilii ale persoanelor fizice care au activat la nivelul conducerii superioare sau executive, potrivit informaţiilor transmise printr-un comunicat de presă.
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat Parlamentului Strategia Naţională de Apărare, 2025-2030: Rusia desfăşoară un război hibrid împotriva României
În faţa Parlamentului, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan (foto) a prezentat Strategia Naţională de Apărare 2025-230. Acesta a punctat atât ameninţările interne, cât şi cele externe care sunt prevăzute de strategie.
ZF Agropower. Ferma Caprele lui Matei a ajuns de la trei la 300 de capre în patru ani, prin reinvestirea profitului. În 2026, familia Buraga din Vaslui vrea să ia fonduri europene pentru producţia de brânzeturi
Nu ştia să crească animale, darămite capre, însă Cristian Buraga voia să se întoarcă din străinătate şi să „înceapă de undeva“, să „producă ceva“, pentru că avea un loc bun de păşunat, dar nefolosit, şi gândul să facă în România un produs local, cu valoare. Aşa a cumpărat trei capre în toamna lui 2021, rasa românească Carpatină, din satele vecine. Între timp, în patru ani au ajuns la 300 de capre, iar acum vrea să extindă producţia şi să acceseze fonduri europene pentru o unitate de brânzeturi.
Un antreprenor cu peste 20 de ani de experienţă în industria construcţiilor: Viitorul în zona rezidenţială e al caselor şi al proiectelor premium
Compania Disan Expert a apărut pe piaţă în 2003, la Constanţa. Student fiind, Victor Sîmboteanu s-a angajat în domeniul construcţiilor. Tot aici şi tot în acelaşi domeniu a pornit şi pe drumul antreprenoriatului.
Iulia Chapuis, Novo Nordisk Romania: Cred în stilul de leadership care reuşeşte să transpună nevoile angajaţilor în tot ce se întâmplă în business
Sănătatea angajaţilor şi cultura organizaţională nu mai pot fi tratate separat de strategia de business, susţine Iulia Chapuis, people & organization director în cadrul companiei Novo Nordisk România. Ea crede în leadershipul participativ – un model în care echipele îşi exprimă direct nevoile, iar compania le transformă în programe concrete de wellbeing, training şi sprijin emoţional.
Ministerul Finanţelor taie indemnizaţiile membrilor boardului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi reduce numărul de membri. Nazare, ministrul finanţelor: A fost demarat procesul de selecţie pentru noua conducere neexecutivă a BID, cu mandat de 4 ani. Am redus numărul de membri ai Consiliului de supraveghere, de la 7 la 5, măsură dublată de diminuarea indemnizaţiilor lor
Procesul de selecţie pentru noua conducere neexecutivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), ce va avea mandat de 4 ani, a fost demarat, urmând publicarea anunţului de recrutare, spune Alexandru Nazare, ministrul finanţelor.
Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 53 mld. lei. Cum îmi aleg fondul mutual, episodul 6: pas cu pas către investiţii automate şi recurente – analizează performanţa fondurilor pe zf.ro/fonduri-mutuale
Automatizarea investiţiilor în fonduri mutuale devine tot mai accesibilă pentru investitori, iar avantajul este că permite economisirea şi investirea constantă fără a fi nevoie să te ocupi manual de fiecare transfer.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Piaţa HoReCa a frânat noile investiţii. „Există un consum redus şi asta începe să se resimtă tot mai mult. Rămâne de văzut în 2026 dacă frâna investiţiilor vine din prudenţa actorilor din ospitalitate sau e o reacţie la comportamentul clienţilor"
Operatorii din piaţa de ospitalitate au devenit mult mai prudenţi când vine vorba de investiţii, iar asta a venit fie ca o reacţie la comportamentul consumatorilor – care sunt prudenţi la rândul lor -, fie pentru că restauratorii sunt în expectativă şi vor să vadă ce urmează anul viitor. Totuşi, această frână a investiţiilor nu e specifică doar României, ci şi restului Europei, spune Denisa Ştefan, cofondator al Rose Home, o companie de import şi distribuţie directă de veselă, pahare, tacâmuri şi vase de prezentare
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Adrian Ciubotaru, antreprenor, despre generaţia Z, cea cu care lucrează zi de zi în businessul său: Vor totul repede şi ştiu cum să găsească orice informaţie
One Love, prăjitoria şi cafeneaua din Popeşti-Leordeni deschisă de antreprenorul Adrian Ciubotaru, fost avocat, este un loc în care generaţia Z se vede în fiecare zi: la bar, în spatele espressorului şi în buna funcţionare a businessului, căci cei mai mulţi dintre cei care lucrează sau au lucrat ca barista sunt tineri – elevi sau studenţi.
Germanii au refăcut calculele: cei mai mari beneficiari ai fondurilor UE sunt Grecia, Polonia şi România
În pofida crizei economice actuale, Germania a rămas cel mai mare contributor net la Uniunea Europeană în 2024, relevă o analiză realizată de Institutul Economic German (IW) din Köln, citată de Business Insider.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Cojoc, Goldring: Vom avea o serie de dividende care probabil vor fi reinvestite la bursă
Finalul anului aduce dividende pentru investitorii unora dintre cele mai mari companii listate la Bursa de la Bucureşti, fiind vorba de OMV Petrom şi Banca Transilvania pe 3 şi pe 11 decembrie.
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Cum foloseşte Viarom grija ca strategie de HR: salarii menţinute după eliminarea facilităţilor fiscale, investiţii în sănătate şi retenţie peste media industriei
Viarom Construct, companie antreprenorială cu peste 300 de angajaţi şi aproape 25 de ani de activitate axată pe construcţia de infrastructură rutieră, mizează pe o cultură de HR axată pentru grija faţă de angajaţi, după cum a povestit Adina Ispas, director de resurse umane în cadrul companiei, la cea mai recentă ediţie a emisiunii „Te simţi mai bine…“.
Ministerul Finanţelor taie indemnizaţiile membrilor boardului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi reduce numărul de membri. Alexandru Nazare, ministrul finanţelor: Am redus numărul de membri ai consiliului de supraveghere de la 7 la 5
Procesul de selecţie pentru noua conducere neexecutivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), care va avea mandat de patru ani, a fost demarat, urmând publicarea anunţului de recrutare, spune Alexandru Nazare, ministrul finanţelor.
Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. Investitorii care susţin start-up-urile tech româneşti: „Europa trebuie să prindă din urmă Statele Unite. E vorba de mai mulţi bani, mai multă iniţiativă, mai multă ambiţie". „România poate fi un vârf de lance în tehnologie"
Europa are nevoie de mai multe fonduri şi de mai multă ambiţie pentru a recupera decalajele în raport cu piaţa din Statele Unite, au spus investitorii prezenţi la evenimentul de lansare a topului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2025, al start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creştere din regiune.
Cum arată universul angajaţilor din mediul privat: Microîntreprinderile şi companiile mici au întrecut mari jucători la forţa de muncă
Microîntreprinderile şi companiile mici au ajuns, cumulat, la 1,9 milioane de salariaţi în anul 2024, întrecând companiile mari la acest indicator, arată calculele ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Firmele mari au ajuns la 1,47 milioane de salariaţi anul trecut, conform sursei citate.
Gen Z Trends. Până la ce vârstă stai cu părinţii şi când e momentul să faci unul dintre cei mai importanţi paşi din viaţă? „Aveam pe frigider o listă cu tot ce era de plătit, dar apoi m-am obişnuit cu această normalitate, cu viaţa de adult." „Plecatul de la părinţi nu este un act de revoltă, ci un moment de echilibru"
„Atitudinea tinerilor faţă de mutarea din casa părintească variază în UE. În unele părţi ale UE, este obişnuit să se locuiască mai mult timp cu părinţii, ceea ce creşte probabilitatea de supraaglomerare. În alte părţi ale Uniunii Europene (UE), tinerii preferă să se mute mai devreme şi se confruntă cu o povară semnificativă în ceea ce priveşte gestionarea costurilor de locuire. Mai mulţi factori pot influenţa această decizie: faptul de a fi într-o relaţie, situaţia de pe piaţa muncii, obiceiurile culturale şi aspectele financiare legate de costurile locuinţei şi de costul vieţii în general“, se arată pe site-ul Eurostat.
Ce planuri are Intesa în România după ce a preluat First Bank? Alessio Cioni, CEO, Intesa Sanpaolo Bank România: Suntem în continuare deschişi tuturor oportunităţilor din piaţă, dar acum vrem să creştem organic. Obiectivul nostru este să atingem o cotă de piaţă de 5%, aceasta este ţinta pentru noi în economia românească
Intesa Sanpaolo Bank România are un obiectiv clar după fuziunea cu First Bank, acela de a creşte organic şi a ajunge la o cotă de piaţă de 5%, după cum susţine Alessio Cioni, CEO al Intesa Sanpaolo Bank România. Totuşi, banca rămâne deschisă la oportunităţi de achiziţii din piaţă.
Bursă. Cris-Tim debutează la Bursa de Valori cu o creştere de 6% faţă de oferta de listare şi cu tranzacţii de 26 mil. lei. Investitorii i-au acordat o evaluare de 1,4 mld. lei. Cea mai tranzacţionată acţiune la jumătatea săptămânii, peste Banca Transilvania, Petrom, Romgaz
Acţiunile Cris-Tim Family Holding au închis prima zi de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti la preţul de 17,46 lei, în creştere cu 5,82% faţă de preţul din oferta publică iniţială, într-o sesiune cu volume ridicate, de circa 26 de milioane de lei.
Dispare brandul Hervis dupa 18 ani? Britanicii de la Fraser cumpără operaţiunile Hervis din România şi Ungaria şi pătrund în forţă în piaţa locală a echipamentelor sportive, unde îşi vor pune brandul Sports Direct pe aproape 50 de unităţi
Grupul britanic Fraser, ce are în portofoliu multiple branduri, dintre care cel mai puternic este Sports Direct, cumpără operaţiunile Hervis din România şi Ungaria, e vorba de 29 şi, respectiv, 49 de magazine. Vânzătorul este retailerul alimentar Spar din Austria, care deţine şi divizia de echipamente sportive Hervis, prezentă inclusiv în Austria, Croaţia şi Slovenia.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat contracte de 27 de miliarde de lei într-un singur an şi pregăteşte noi loturi pentru Autostrada Unirii şi drumul expres Focşani-Brăila
Compania Naţională de Investiţii Rutiere a încheiat contracte pentru încă 47 de kilometri din secţiunea montană II Miercurea Nirajului - Leghin a Autostrăzii Unirii (A8). Este vorba despre loturile 1C Sărăţeni - Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri şi o valoare de aproximativ 5 miliarde de lei, şi 1D Joseni - Ditrău, de 14,4 kilometri, evaluat la 821 de milioane de lei.
Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România: România are potenţialul să devină un hub regional al energiei curate, dar diferenţa dintre potenţial şi rezultate depinde de execuţie. Investiţiile în energie reprezintă o extensie naturală a activităţilor noastre actuale
Activităţile Veolia România au generat o cifră de afaceri de 438,9 milioane de euro în anul 2024. Compania are 3.600 de angajaţi, iar de 25 de ani gestionează serviciul de apă şi canalizare din Bucureşti.
Tot mai multe oraşe din America testează supermarketuri finanţate de guvern în zone ocolite de companii din cauza riscurilor, cu diferite grade de succes
Când Azalea Fresh Market s-a deschis în Atlanta în această vară, acesta a devenit singurul supermarket care operează în centrul oraşului american în ultimele decenii. Pentru a face acest lucru posibil, oraşul a contribuit cu 8 milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.
