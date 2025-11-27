Grupul antreprenorial românesc Agroland a investit 350.000 euro în două noi magazine MEGA şi vrea să accelereze dezvoltarea acestui format începând cu anul viitor

02:15

Nu ştia să crească animale, darămite capre, însă Cristian Buraga voia să se întoarcă din străinătate şi să „înceapă de undeva“, să „producă ceva“, pentru că avea un loc bun de păşunat, dar nefolosit, şi gândul să facă în România un produs local, cu valoare. Aşa a cumpărat trei capre în toamna lui 2021, rasa românească Carpatină, din satele vecine. Între timp, în patru ani au ajuns la 300 de capre, iar acum vrea să extindă producţia şi să acceseze fonduri europene pentru o unitate de brânzeturi.