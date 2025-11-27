VIDEO Vom ajunge la Craiova în 2 ore pe calea ferată. Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Viteze proiectate la tren de 160 km/h pentru călători și 120 km/h pentru marfă
Profit.ro, 27 noiembrie 2025
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a prezentat, la Maratonul Profit.ro Infrastructură și Mobilitate, stadiul principalelor proiecte rutiere și feroviare și prioritățile instituției, subliniind că investițiile „se văd concret” și că următorii ani vor aduce o schimbare semnificativă în infrastructură.
• • •
