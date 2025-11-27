Papa Leon XIV merge în Turcia, în prima sa vizită externă

12:40

Șapte cetățeni români și moldoveni sunt cercetați pentru că ar fi falsificat acte de identitate și permise de conducere, a anunțat Poliția Argeș. Cei șapte sunt suspectați că ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente despre care susțineau, în mod nereal, că […]