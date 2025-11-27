Papa Leon XIV merge în Turcia, în prima sa vizită externă
Rador, 27 noiembrie 2025 12:30
Papa Leon al XIV-lea își va începe prima călătorie în străinătate pe 27 noiembrie, un pelerinaj în Turcia și Liban. Prima etapă a vizitei va fi capitala turcă Ankara, unde Papa ar urma să lanseze un apel pentru pacea regională și să cheme la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp. Sub lumina reflectoarelor […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
12:30
Papa Leon al XIV-lea își va începe prima călătorie în străinătate pe 27 noiembrie, un pelerinaj în Turcia și Liban. Prima etapă a vizitei va fi capitala turcă Ankara, unde Papa ar urma să lanseze un apel pentru pacea regională și să cheme la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp. Sub lumina reflectoarelor […]
Acum o oră
12:10
Realizator: Vreau să mergem la colegul meu Alex Costache; are detalii despre acest vot important dat în urmă cu puțin timp la CSM. Bun găsit, Alex! Reporter: Da, un vot important, dar previzibil. CSM a dat aviz negativ în unanimitate, cu o singură abținere din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu. De ce era previzibil acest […]
12:00
Mazărea atrage tot mai mult atenţia ca un aliment accesibil şi extrem de benefic. Bogată în vitaminele A, C, K şi din grupul B, precum şi în minerale valoroase – fier, magneziu şi potasiu – aceasta nu este doar o legumă, ci un elixir natural pentru corp şi minte. Datorită conţinutului ridicat de proteine vegetale […]
11:50
Serele, solariile, silozurile şi depozitele de cereale vor fi impozitate de anul viitor, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale. Măsura este considerată nejustificată de specialiştii în agricultură, iar impactul se va resimţi direct în preţul final al legumelor, spun şi fermierii care se tem că aceste schimbări îi vor forţa să-şi închidă afacerile. Reporter: […]
Acum 2 ore
11:20
Regiunea Odesa a fost din nou atacată de dronele ruseşti. Potrivit şefului administraţiei militare, au fost avariate două clădiri rezidenţiale, o benzinărie şi un club de echitaţie, dar nu există informaţii despre eventuale victime. În total, Rusia a lansat peste noapte 142 de drone asupra Ucrainei, din care peste 40 au lovit în 18 locaţii. […]
11:10
Pompierii din Hong Kong caută posibili supraviețuitori ai unui incendiu masiv izbucnit într-un complex de blocuri înalte, unde locuiau peste 4.600 de persoane. Sute de oameni sunt încă dați dispăruți, iar peste 40 au fost confirmați ca fiind decedați. Poliția a arestat trei bărbați dintr-o firmă de construcții, suspectați de omor din culpă, iar guvernul […]
10:50
Românii au returnat în doi ani, de când există sistemul de Garanție-Returnare, aproape 8 miliarde de ambalaje # Rador
Românii au returnat în doi ani, de când există sistemul de Garanție-Returnare, aproape 8 miliarde de ambalaje, iar cei care le reciclează au depășit 550.000 de tone de materiale. Datele vin de la administratorul sistemului RetuRO, care precizează că rata de colectare în primele 10 luni ale acestui an a fost de 84%. În acest […]
Acum 4 ore
10:40
Președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe reintroducerea serviciului militar pe bază voluntară # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat să anunțe, în următoarele ore, că Franța va restabili serviciul militar pe bază voluntară. Măsura este concepută ca un răspuns la ceea ce Franța consideră a fi o amenințare reînnoită din partea Rusiei. În cadrul unei vizite la o bază de infanterie din apropiere de Grenoble, președintele va prezenta […]
10:40
Ministrul comerțului din China, Wang Wentao, a cerut miercuri, într-o convorbire video cu ministrul german al economiei și energiei, „măsuri practice” din partea Țărilor de Jos pentru a rezolva disputa legată de Nexperia, care a zguduit lanțurile globale de aprovizionare cu cipuri, potrivit unui comunicat publicat joi de Ministerul chinez al Comerţului. Wang i-a spus […]
09:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește astăzi pentru a-și alege noua conducere. Acum în funcția de președinte al CSM este judecătoarea Elena Costache, iar în funcția de vicepreședinte, procurorul Claudiu Sandu, o conducere care a respins categoric inițiativa Guvernului privind modificarea sistemului de pensionare a magistraților. Candidații pentru conducerea CSM trebuie să prezinte un […]
09:30
Realizator: Daniela Petrican – Legislativul a votat ieri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Iar în această dimineață este […]
09:20
Cel puţin şapte persoane au murit în provincia Yunnan din sudul Chinei, după ce un tren a intrat într-un grup de muncitori feroviari. Trenul, care testa echipament de detectare seismică, a lovit muncitorii care se deplasaseră pe o porţiune curbată de linie ferată, la o gară din oraşul Kunming./mbrotacel/cpodea BBC SERVICIUL MONDIAL – 27 noiembrie
09:20
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a anunțat, miercuri seară, că Ucraina și Fondul Monetar Internațional (FMI) au ajuns la un acord la nivel de personal privind un nou program de sprijin pentru Kiev. „O săptămână de activitate intensă a misiunii FMI, condusă de șeful misiunii, domnul Gavin Gray, la Kiev, s-a încheiat cu un rezultat bun” […]
09:10
Salvamontiștii din Brașov au folosit în premieră un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație pentru o misiune de salvare # Rador
Salvamontiștii din Brașov au folosit în premieră un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație pentru o misiune de salvare. Ei caută un tânăr dispărut încă de duminică în zona Ţigănești, din Munții Bucești, iar cu elicopterul au putut transporta rapid echipele de intervenție direct în zonele greu accesibile ale masivului. Intervenția este puternic […]
Acum 6 ore
08:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a crescut interesul oamenilor pentru vaccinare # Rador
Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a crescut interesul oamenilor pentru vaccinare. Farmaciile au eliberat pe bază de rețetă în primele nouă luni ale acestui an cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV față de același interval al anului trecut, în timp ce la serul meningococic creșterea este de peste 120%, […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Documentare şi consultare Comisia pentru afaceri europene Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în […]
08:20
Medici și asistente de la Spitalul Județan de Urgență din Satu Mare sunt vizați de o anchetă de corupție # Rador
Medici și asistente de la Spitalul Județean de Urgență din Satu Mare sunt vizați de o anchetă de corupție. Ei ar fi primit mită pentru a elibera certificate necesare obținerii ilegale a pensiei de handicap. După perchezițiile făcute de procurori la locuințele acestora, o persoană a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Este vorba […]
08:20
Papa Leon îşi începe joi prima vizită în străinătate în calitate de Suveran Pontif. El va merge iniţial în Turcia, unde se va întâlni cu Patriarhul Constantinopolului, pentru a marca împlinirea a 1.700 de ani de la Primul Conciliu ecumenic, desfăşurat în locul numit atunci Niceea. Ulterior, Papa va merge la Leon. Vizitele în aceste […]
08:20
Miercuri seară, participanţii la protestul împotriva bugetului pe anul 2026 au blocat accesul în clădirea Adunării Naţionale de la Sofia şi au ridicat o baricadă improvizată din containere de gunoi. Nemulţumirea cetăţenilor a condus la escaladarea tensiunilor. Poliţia a folosit spray lacrimogen împotriva protestatarilor care blocaseră un vehicul oficial aparţinând parlamentului. Direcţia de Poliţie a […]
Acum 12 ore
02:20
RADOR (27 noiembrie 2025) – Pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea europeană, Statele Unite susțin ideea ca Germania să conducă operațiunile militare ale NATO în Europa, informează Euronews. La Conferința de Securitate de la Berlin, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor, Germania să își asume rolul […]
02:10
Un delincvent fiscal de serviciu s-a dat în sfârșit pe brazdă [Italia – n.trad.]; în vreme ce un fost etalon al stabilității e muștruluit de formă de Comisie. POLITICO (Belgia), 25 noiembrie 2025 – Comisia Europeană i-a trântit marți un avertisment de cheltuieli excesive Finlandei și i-a avertizat pe ceilalți membri să-și strângă cureaua pentru […]
Acum 24 ore
23:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de clarificat în discuţiile cu Kievul şi că săptămâna viitoare îşi va trimite emisarul special la Moscova. Rusia a dat însă un prim […]
23:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 noiembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Parlamentul a încheiat astăzi oficial, prin respingere în plen, parcursul legislativ al primului proiect care a vizat pensiile magistraților, promovat prin angajarea răspunderii Guvernului, dar declarat neconstituțional. Executivul ar putea începe până la finalul acestei săptămâni o nouă procedură pentru această inițiativă legislativă, în noua […]
23:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 noiembrie) – Uniunea Europeană va dispune anul viitor de un buget de aproape 193 de miliarde de euro. Parlamentul European a dat astăzi votul final și a ținut să precizeze că au reușit să obțină mai mulți bani pentru cercetare, infrastructură, managementul frontierelor și politica externă față de varianta inițială propusă […]
20:00
România cumpără 231 de sisteme antirachetă franceze portabile Mistral, anunță Ministerul Apărării. Contractul – în valoare de peste 625 de milioane de euro – a fost semnat marți și mai include, printre altele, peste 930 de rachete, servicii de instruire și suport logistic. Achiziția a fost aprobată de parlament încă din iunie 2022, iar recent […]
19:10
Ursula von der Leyen spune că un acord de încetare a focului în Ucraina nu trebuie să însemne capitularea acestei țări # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Un acord de încetare a focului în Ucraina nu trebuie să însemne capitularea acestei țări, a spus astăzi în Parlamentul European șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen. Prezentă la o dezbatere organizată în această dimineață la Strasbourg pe tema noului plan de pace pentru Ucraina propus de Statele Unite, doamna […]
19:00
La microfon, Angelica Dan
18:00
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, convocat la MAE Chișinău, după ce șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării # Rador
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova a fost convocat din nou, miercuri la Ministerul de Externe de la Chişinău, în semn de protest după ce şase drone ruseşti au intrat marţi ilegal în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Radio Chişinău relatează că în timp ce ambasadorul Oleg Ozerov se afla în întâlnirea cu diplomaţii […]
17:50
RRI, în colaborare cu ICR Madrid, prezintă „MadriGala – cultură și diplomație la puterea excelenței!” Un proiect radiofonic de gală difuzat în perioada 24-28 noiembrie, la RRI, în fiecare zi, la ora 15:45, ora României, în emisiunea „Totul despre România”. Proiectul promovează turneul organizat, în Spania, de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” […]
17:20
Curtea de Casație a menținut condamnarea decisă împotriva lui Sarkozy pentru finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012 # Rador
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, a confirmat miercuri condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy pentru finanțare ilegală a campaniei electorale, aceasta fiind cea mai recentă problemă juridică a acestuia, după ce a fost recent închis timp de aproape o lună într-un alt dosar. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a făcut […]
17:20
Parlamentul a adoptat în ședință comună strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030 # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Parlamentul a adoptat miercuri, în ședință comună, strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030. Documentul a fost prezentat parlamentarilor de președinte Nicușor Dan, care a punctat, între altele, la capitolul amenințări, războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și împotriva mai multor țări europene, corupția, decalajul între evoluția în […]
17:10
Lansarea volumului „Dinu Lipatti. Prezentul unei legende” sub semnul „Zilelor Lipatti” – în 2 decembrie, la Sala Radio # Rador
La chiar data când întreaga lume muzicală comemorează 75 de ani de la trecerea în eternitate a genialului pianist și strălucit compozitor român, marți, 2 decembrie 2025, de la ora 18:30, în Foaierul Sălii Radio din București are loc un eveniment editorial: lansarea volumului „Dinu Lipatti. Prezentul unei legende”, apărut la Editura Universității Naționale de […]
17:00
Astăzi, plenul reunit al Parlamentului României l-a validat pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, cu 241 voturi pentru și 2 împotrivă. În urmă cu o săptămână, după validarea noului Consiliu de Administraţie al SRR, membrii acestuia l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General. În şedinţa de marţi 25 noiembrie, […]
15:30
Jurnalistul Fatih Altaylı a fost condamnat la peste patru ani de închisoare pentru comentarii la adresa lui Tayyip Erdoğan # Rador
O instanță turcă l-a condamnat miercuri pe proeminentul jurnalist independent Fatih Altaylı la patru ani și două luni de închisoare pentru comentariile pe care le-a făcut despre regimul președintelui Tayyip Erdoğan, a relatat postul de televiziune de stat TRT. Condamnarea sa vine pe fondul unei represiuni mai ample împotriva membrilor opoziției turce din ultimul an, […]
14:50
Toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie # Rador
Toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie, începând cu 25 februarie 2026, a anunțat ambasada britanică la București. Autorizația, anumită pe scurt ETA, trebuie obținută anterior călătoriei și poate fi achiziționată online sau folosind aplicația oficială UK ETA. […]
14:50
Introducere În noaptea de 26/27 noiembrie 1940, închisoarea militară Jilava, aflată la periferia Bucureștiului, a fost scena unuia dintre cele mai sângeroase acte politice din istoria modernă a României: un comando de legionari a pătruns în celulele în care erau deținuți foști demnitari, ofițeri şi ofițeri de poliție ai regimului anterior și i-a executat. Numărul […]
14:30
Big Band-ul Radio România descoperă tinerele talente: lansarea Romanian Youth Jazz Orchestra # Rador
Pe 4 decembrie, în așteptarea lui Moș Nicolae, nu ratați un concert unde copiii se vor afla și în sală, dar și pe scenă! Ca o avanpremieră a seriei de concerte de la Sala Radio dedicate sărbătorilor de iarnă, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la o seară cu totul specială, […]
14:00
Introducere Când roverul Curiosity a atins suprafața planetei Marte în dimineața zilei de 6 august 2012, NASA a deschis un nou capitol în explorarea spațială. Misiunea, parte a programului Mars Science Laboratory (MSL), nu a fost doar un test tehnologic, dar și una dintre cele mai ambițioase încercări de a răspunde la una dintre cele […]
13:50
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României, senator Gl. (r) prof. dr. Mircia Chelaru, transmite un mesaj de apreciere dedicat unei instituții care, timp de un sfert de secol, a lucrat în […]
13:50
Rezoluția „Bazele cooperării economice internaționale” 26 noiembrie 1957 O inițiativă românească în diplomația ONU # Rador
„Cooperarea economică internațională trebuie să se sprijine pe principii de egalitate, beneficiu mutual și participare universală.” Fraza-cheie prezentă în expunerile ce au însoțit rezoluția adoptată la 26 noiembrie 1957 de către Adunarea Generală a ONU, la inițiativa României. Contextul internațional În 1957, lumea era profund marcată de începuturile Războiului Rece. Blocul sovietic și Occidentul se […]
13:30
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185.000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț. Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat în ședința de astăzi raportul de aviz consultativ pentru semnarea acordului de grant cu Agenția Executivă […]
13:30
Ucraina – Peste 70 de procurori cu certificate false de handicap au fost concediaţi din procuratură # Rador
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, susţine că 74 de procurori cu statut de persoană cu dizabilități au fost concediați din procuratură, în urma unei verificări complexe efectuate de Comisia de calificare și disciplină a procurorilor, iar alți 66 au fost eliberați din funcții administrative. Potrivit lui Kravcenko, timp de mulți ani, subiectul procurorilor cu […]
13:00
Patru persoane au murit în urma unui incendiu masiv, ce a cuprins mai multe turnuri de locuinţe din Hong Kong # Rador
Patru persoane au murit după ce un incendiu masiv a cuprins, miercuri, mai multe turnuri de locuințe dintr-un complex rezidențial, din districtul Tai Po, în nordul oraşului Hong Kong. Serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a stinge flăcările, pe fondul unor nori groşi de fum. Mai multe persoane sunt prinse în interior, a relatat postul […]
13:00
Radio România Cultural și Observator Cultural vă invită la Divanul Gaudeamus, un spațiu de dialog în care se vor întâlni autori importanți, alături de jurnaliști, critici literari și public. Tema primei ediții este una de actualitate, care stârnește interes, curiozitate, dar și îngrijorare, generând numeroase întrebări: IA și cartea. Cum arată conținuturile generate de inteligența artificială? Care sunt […]
12:50
Există confuzie în legătură cu numărul de elevi răpiți săptămâna trecută dintr-o școală catolică din statul Niger, Nigeria. Guvernatorul statului, Mohammed Umaru Bago, a declarat pentru BBC că încă 11 elevi s-au întors peste noapte. Relatările inițiale vorbeau despre sute de persoane răpite, însă cel puțin 60 au revenit până acum. Guvernul nu a oferit […]
Ieri
12:40
Șapte cetățeni români și moldoveni sunt cercetați pentru că ar fi falsificat acte de identitate și permise de conducere # Rador
Șapte cetățeni români și moldoveni sunt cercetați pentru că ar fi falsificat acte de identitate și permise de conducere, a anunțat Poliția Argeș. Cei șapte sunt suspectați că ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente despre care susțineau, în mod nereal, că […]
12:30
Comisiile juridice au dat un raport de respingere proiectului de lege privind pensiile magistraților # Rador
Comisiile juridice reunite din Senat și Camera Deputaților au dat astăzi un raport de respingere proiectului de lege privind pensiile magistraților. Documentul urmează să fie supus votului în plen în ședință comună, care va începe la ora 14:00. Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Bogdan Ciucă, a declarat că parlamentarii nu pot corecta textul, întrucât […]
12:20
Bulgaria va deveni membră a zonei euro de la 1 ianuarie, indiferent de proteste (liderul GERB) # Rador
Liderul partidului GERB, Boiko Borisov, a declarat că Bulgaria va deveni membră a zonei euro de la 1 ianuarie, indiferent de protestele organizate de reprezentanţii coaliţiei PP-DB („Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată”). Borisov a comentat apelurile la demonstraţii împotriva bugetului lansate de unii lideri politici, subliniind că protestele sunt o parte a democraţiei, însă nu vor stopa […]
12:20
Exemplul Serbiei arată că Bruxelles-ul vrea să aducă Ungaria într-o situaţie similară, vulnerabilă (Péter Szijjártó) # Rador
„Exemplul Serbiei arată că Bruxelles-ul vrea să aducă Ungaria într-o situaţie similară, vulnerabilă prin utilizarea unei singure conducte de petrol care să aprovizioneze țara noastră în loc de cele două actuale”, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, înainte de plecarea sa în Serbia. „Şi Serbia a fost aprovizionată printr-o […]
12:00
Ministerul Transformării Digitale de la Kiev a anunţat, miercuri, lansarea programului „UNITE- Brave NATO”, implementat de Ucraina şi Alianţa Nord-Atlantică pentru finanțarea inovațiilor în domeniul apărării – transmite Ukrinform. „Ucraina și NATO lansează primul mare program comun – UNITE-Brave NATO – pentru accelerarea apariției inovațiilor în domeniul apărării pe câmpul de luptă” – se arată […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.