Astăzi se deschide pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, între Pietroasele și Municipiul Buzău

Ministerul Mediului a publicat un proiect de ordonanță de urgență care schimbă radical modul în care sunt protejați arborii din spațiile verzi. Tăierea, distrugerea sau degradarea lor fără drept ar urma să fie încadrate ca infracțiuni penale. Proiectul stabilește pedepse cu închisoarea între șase luni și trei ani. Potrivit ministerului, măsura vine după un val […]