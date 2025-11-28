Conectează-te la viață” – proiect derulat de Asociatia „Change Your Lifestyle For You” și finanțat de Consiliul Județean Vrancea

16:10

Totul începe cu un e-mail aparent emoționant. Expeditorul se prezintă ca o femeie cu un diagnostic crunt. Spune că nu mai are mult de trăit, că nu are copii, iar soțul i-a murit. Susține că a strâns, împreună cu el, 2.622.000 de dolari și că și-ar dori ca această sumă să ajungă la cineva „mai […] Poliția avertizează a asupra unei noi metode de înșelătorie: „Povestea celor 2,6 milioane de dolari"