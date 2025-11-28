Locuri de muncă disponibile din baza de date a AJOFM Vrancea
Jurnal de Vrancea, 28 noiembrie 2025 09:50
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 221 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru mijlocul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, angajatorii caută, […]
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum 4 ore
07:40
1. Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a revenit pe creștere în noiembrie, după ce în octombrie a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană. Aceasta a fost prima lună de creștere după șapte […]
Acum 6 ore
05:10
Accident groaznic, joi seara, la ieșirea din Tecuci! Două mașini s-au făcut praf! # Jurnal de Vrancea
Accidentul rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 22.00, la ieșirea din municipiul Tecuci spre localitatea Munteni. Două autoturisme s-au izbit în plin, unul dintre acestea răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma impactului extrem de puternic două persoane au fost rănite grav și au fost transportate de urgență la spital. Cel mai probabil, […]
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec O zi excelentă pentru a lua decizii rapide. Energia ta este la cote înalte, iar o conversație cu cineva apropiat îți poate aduce o idee valoroasă. Evită impulsivitatea în plan financiar. ♉ Taur Atmosfera calmă te ajută să te reorganizezi. Se pot clarifica unele neînțelegeri cu partenerul sau cu o persoană din familie. […]
Acum 24 ore
20:50
ULTIMA ORĂ Tragedie pe DN 11A, între Adjud și Onești! Un adolescent și o femeie au murit după impactul dintre un autoturism și un TIR # Jurnal de Vrancea
Traficul pe DN 11A Onești – Adjud a fost serios afectat astăzi, în jurul orei 19.00, după un accident violent petrecut în apropierea localității Urechești, județul Bacău, între Adjud și Onești. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism, iar impactul a avut consecințe dramatice. La sosirea echipajelor, salvatorii au găsit trei persoane încarcerate […]
17:20
VIDEO Reținuți pentru omor și tentativă de omor în urma unui atac violent, ca în filmele cu asasini plătiți # Jurnal de Vrancea
La data de 19 noiembrie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, de 42 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de omor, tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice […]
16:10
Poliția avertizează a asupra unei noi metode de înșelătorie: „Povestea celor 2,6 milioane de dolari” # Jurnal de Vrancea
Totul începe cu un e-mail aparent emoționant. Expeditorul se prezintă ca o femeie cu un diagnostic crunt. Spune că nu mai are mult de trăit, că nu are copii, iar soțul i-a murit. Susține că a strâns, împreună cu el, 2.622.000 de dolari și că și-ar dori ca această sumă să ajungă la cineva „mai […]
16:10
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prelungeşte termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România", ediţia 2024. "Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România", ediţia 2024. Modificarea a fost aprobată […]
15:10
Potrivit ultimelor informații transmise de ISU Vrancea, trei echipaje – două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD – din cadrul Detașamentul de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbrăveni, intervin în forță pentru a stinge un incendiu ce izbucnit la o casă din localitate. Flăcările au cuprins întreaga locuință care arde generalizat, pe o […]
14:50
Ministrul Energiei promite schimbări rapide în legislație și investiții masive pentru reducerea prețului la electricitate # Jurnal de Vrancea
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că problema prețului ridicat la energie electrică a ajuns pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui României. Subiectul nu a fost însă introdus pe ordinea de zi a ședințelor din cauza lipsei unui aviz formal din partea premierului. Ivan spune că va continua să preseze […]
14:30
Elevii Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” și Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”din Focșani – întâlnire cu reprezentanții Muzeului Vrancei # Jurnal de Vrancea
Muzeografa Emilia Atanasiu s-a aflat în mijlocul elevilor de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" și de la Școala Gimnazială „Anghel Saligny", unde a coordonat o activitate specială dedicată Zilei Naționale a României, rspectiv cultivarea sentimentului național și întărirea respectului față de istoria românilor. Elevii au participat la dezbateri interactive despre semnificația zilei de 1 Decembrie […]
14:20
Pe 1 Decembrie, majoritatea instituțiilor din subordinea Primăriei Municipiului Focșani își ajustează programul, fie prin zile libere, fie prin asigurarea serviciilor de permanență. Mai jos este prezentat programul complet pentru această zi. Primăria Municipiului Focșani Nu se lucrează. Teatrul Maior Gheorghe Pastia Nu se lucrează. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 Nu se lucrează. Serviciul Public […]
13:10
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează la sediul instituției, str. Mitropolit Varlaam, 48 Bis, expoziția de artă vizuală MEETING. Pe simezele galeriei Centrului Cultural Vrancea vor fi reunite lucrări de artă ale foștilor și actualilor elevi ai clasei Școlii Populare de Artă din Focșani. Momentul artistic ce-și dorește celebrarea Zilei Naționale a României, […]
12:50
Astăzi se deschide pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, între Pietroasele și Municipiul Buzău # Jurnal de Vrancea
Astăzi, de la ora 15:30, se deschide circulația rutieră pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, pe sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău, cu o lungime de 13,9 kilometri. Odată cu acest pas, șoferii vor putea circula continuu pe autostradă între București și Focșani, o legătură rutieră așteptată de mulți ani. Conducătorii auto trebuie să țină cont […]
12:30
Mii de brazi vor fi scoși la vânzare de Romsilva, cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Jurnal de Vrancea
Regia Națională a Pădurilor Romsilva anunță că pune la dispoziția populației, în această iarnă, 16.415 pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt brazi, iar 2.953 sunt molizi sau alte specii de rășinoase. Cei mai mulți provin din culturi specializate din pepinierele silvice ale Romsilva. O parte mai mică este recoltată din zone de fond forestier […]
11:50
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va oferi la vânzare un număr de 16.415 de pomi de Crăciun în sezonul sărbătorilor de iarnă, dintre care 13.462 sunt din specia brad, iar alţi 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de răşinoase, informează regia într-un comunicat de presă. „Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi […]
11:50
Joi, 27 Noiembrie 2025, la ora 09:09:55 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 111,1 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Gura Teghii din județul Buzău, la 48 km NV de Buzău, 64 km SV de Focșani, 66 km NE de Ploiești, […]
10:20
Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților subordonate, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și […]
Ieri
10:10
„Poveste de Decembrie…”, spectacol special organizat de Centrul Cultural Vrancea la Dumitrești # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea și Casa de Cultură „Alexandru Dobrescu" Dumitrești, organizează vineri, 5 decembrie 2025, la ora 18.00, un spectacol folcloric denumit sugestiv Poveste de Decembrie… Luna sărbătorilor de iarnă aduce, în premieră, iubitorilor de folclor, jocul și cântecul, susținute de Ansamblul Folcloric Doina Covurluiului din Galați, care creează prin talent […]
08:00
1. Datoria statului român va ajunge anul acesta la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile vor depăși în premieră 3% din PIB. Deteriorarea finanțelor publice ale României va aduce guvernul în postura ca în 2026 să dea pe dobânzi 9,6% din veniturile totale ale statului, mai mult decât orice altă țară […]
00:10
♈ Berbec Astăzi ai parte de o energie curajoasă, perfectă pentru a începe un proiect nou. Evită impulsivitatea în discuții — cineva apropiat ar putea fi mai sensibil decât pare. Seara aduce o veste bună. ♉ Taur Zi potrivită pentru stabilitate și confort. O situație financiară se clarifică sau apare o oportunitate de câștig. Ai […]
26 noiembrie 2025
16:00
Au fost deblocate fondurile pentru Autostrada Moldovei, ceea ce permite accelerarea lucrărilor pe A7 și finalizarea unor tronsoane esențiale, inclusiv sectorul Focșani – Pașcani, a anunțat ministrul Finațelor. Alexandru Nazare a precizat că Autostrada A7, cunoscută drept Autostrada Moldovei, a trecut, pentru prima dată, integral pe finanțare nerambursabilă, ceea ce garantează finalizarea tronsonului Focșani – […]
15:40
Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă și racolare de minori în scopuri sexuale # Jurnal de Vrancea
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Brăila au pus în aplicare, miercuri, un mandat de aducere într-un dosar de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuale şi trafic de influenţă. „Din probatoriul administrat […]
15:10
În conformitate cu pct. 4.3. din H.G. nr. 1666/2004 – Normele de aplicare a Legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, în data de *04.12.2025, ora 09:00*, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea, se va desfăşura examenul de atestare a calităţii de detectiv particular. Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv […]
14:20
Premieră a trupei de teatru Protha pe scena Casei de Cultură din Panciu: „We are stories” după William Shakespeare # Jurnal de Vrancea
Duminică, 30 noiembrie 2025, de la ora 16, Casa de Cultură "Mihai Eminescu" din Panciu găzduiește premiera spectacolului „We are stories" după William Shakespeare, o producție nouă a trupei de teatru Protha. Publicul este invitat la o reinterpretare modernă a universului shakesperian, în care limbajul clasic se întâlnește cu expresia artistică de astăzi. Pentru coordonatorul […]
14:10
Glumă proastă făcută de doi adolescenți din Mărășești la 112! Ce sancțiune au primit cei doi # Jurnal de Vrancea
La data de 25 noiembrie 2025, ora 22:51, un operator S.N.U.A.U. 112 a preluat un apel telefonic în care se auzeau strigăte de ajutor, iar pe fundal o voce masculină rostea amenințarea „Gura, te omor!". Având în vedere gravitatea situației, apelul a fost direcționat imediat către structurile de intervenție ale Poliției. Pentru verificarea aspectelor semnalate, […]
13:40
Apicultori trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene! Băieții au „sifonat” peste 200.000 de euro! # Jurnal de Vrancea
Procurorii DNA Bacău au trimis în judecată doisprezece inculpați în legătură cu obținerea nelegală a peste 1,2 milioane lei din fonduri europene. Este vorba despre zece beneficiari ai Programului Național Apicol 2022 și despre societatea Agronord Investimpex SRL, alături de administratorul ei. Potrivit rechizitoriului, cei zece inculpați au solicitat sprijin financiar pentru achiziția de remorci […]
13:20
Semnificația Zilei de 1 Decembrie redescoperită de elevi la Muzeul Unirii din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Unirii a dat startul seriei de activități dedicate Zilei Naționale a României printr-o întâlnire plină de interes și energie cu elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Focșani, însoțiți de profesor Adriana Măimăscu. Atmosfera a fost una caldă, iar curiozitatea vizitatorilor a dat ritmul întregii zile. Muzeografele Laura Nicoleta Dinu și Corina Mariana Duca au […] Articolul Semnificația Zilei de 1 Decembrie redescoperită de elevi la Muzeul Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Percheziții ample într-un dosar de trafic de droguri. Zeci de persoane duse la audieri! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Brăila și Galați, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila, au desfășurat astăzi, 26 noiembrie, o acțiune de amploare într-un dosar care vizează trafic de droguri de risc și mare risc, precum și operațiuni ilegale cu substanțe cu efect psihoactiv. Au fost puse în aplicare 17 percheziții domiciliare […] Articolul Percheziții ample într-un dosar de trafic de droguri. Zeci de persoane duse la audieri! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
PNRAS, final de proiect la Mera: lupta pentru abandonul școlar continuă în Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Marți, 25 noiembrie 2025, Școala Gimnazială „Petre Mironescu-Mera” a marcat finalul proiectului PNRAS „Educație pentru toți!”, un program al Ministerului Educației și Cercetării cu o misiune clară: prevenirea abandonului școlar, reducerea părăsirii timpurii a școlii și creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la cel secundar superior. Evenimentul de închidere a adunat elevi, […] Articolul PNRAS, final de proiect la Mera: lupta pentru abandonul școlar continuă în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Magistrații din Vrancea resping în bloc proiectul de lege care vizează modificarea și completarea actelor normative din domeniul pensiilor de serviciu. Marți, 25 noiembrie 2025, Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Vrancea a decis în unanimitate să solicite Consiliului Superior al Magistraturii un aviz negativ pentru acest proiect. Aceeași poziție a fost adoptată și […] Articolul Magistrații din Vrancea spun „NU” modificării pensiilor de serviciu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Sportivii CSM Focșani, rezultate foarte bune la Campionatul Național de tir sportiv # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportivii de la CSM Focșani 2007 și CS Unirea Focșani au avut parte de o săptămână excelentă la București, unde s-a desfășurat în perioada 19-22 noiembrie etapa a IV-a a Campionatului Național de tir sportiv, proba de pușcă aer comprimat. Tinerii tiristi au urcat pe podium în mai multe categorii și au confirmat forma bună […] Articolul Sportivii CSM Focșani, rezultate foarte bune la Campionatul Național de tir sportiv apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Sportivii CSM Focșani, rezultate foarte bune la Campionatului Național de tir sportiv # Jurnal de Vrancea
10:50
Garnizoana Focșani, omagiu pentru veteranul de război Marin Ion la împlinirea vârstei de 102 ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Tătăranu și militarii garnizoanei Focșani au trăit un moment aparte pe 24 noiembrie, când locotenent-colonelul în retragere Marin Ion, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a împlinit venerabila vârstă de 102 ani. Evenimentul a fost marcat printr-o vizită oficială a reprezentanților Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, ai Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice […] Articolul Garnizoana Focșani, omagiu pentru veteranul de război Marin Ion la împlinirea vârstei de 102 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, a declarat că România a înregistrat rezultate mai bune, faţă de anul precedent, în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă, dar tot se clasează sub media europeană. Când vine vorba despre riscul de sărăcie şi excluziune socială, România este, însă, peste media europeană. […] Articolul Cronica dimineții – 26.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
VIDEO: Începând de joi, 27 noiembrie 2025, vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Focșani la București # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările la Autostrada Moldovei (A7), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, avansează rapid, iar anul 2025 se anunță decisiv pentru conectivitatea regiunii de est. Surse oficiale din CNAIR confirmă că două sectoare esențiale ale șoselei de mare viteză vor fi deschise circulației înainte de finalul acestui an, oferind motive de […] Articolul VIDEO: Începând de joi, 27 noiembrie 2025, vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Focșani la București apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai parte de o zi dinamică și plină de inițiativă. O veste bună îți poate schimba planurile, dar în favoarea ta. Relațiile se pot armoniza dacă îți exprimi clar intențiile. ♉ Taur Răbdarea îți este pusă la încercare, mai ales în sectorul profesional. Evită conflictele și pune accent pe organizare. Seara aduce liniște […] Articolul Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
25 noiembrie 2025
15:10
Consiliul Județean Vrancea sprijină investițiile majore din județ, prin avizarea și autorizarea lucrărilor de construcții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În spatele fiecărui drum modernizat, a fiecărei rețele de utilități extinse sau a fiecărui obiectiv de investiții care prinde contur se află o echipă dedicată. La Consiliul Județean Vrancea desfășurăm zilnic o activitate esențială, adesea mai puțin vizibilă, dar absolut necesară pentru dezvoltarea județului: analiza, avizarea și autorizarea lucrărilor de investiții. Prin emiterea documentațiilor tehnice […] Articolul Consiliul Județean Vrancea sprijină investițiile majore din județ, prin avizarea și autorizarea lucrărilor de construcții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrânceanul nostru a fost depistat de poliție în zona târgului săptămânal organizat luni, 24 noiembrie, în comuna Podu Turcului din județul Bacău. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, avea pentru vânzare nu mai puțin de 150 de kilograme de pește însă nu era „pregătit” și cu documentele necesare, respectiv documentele de proveniență a mărfii […] Articolul Dosar penal pentru un vrâncean care vindea pește pe „șest”, la Podu Turcului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Prefectura Vrancea despre drona care a survolat Vrancea în această dimineață: „Nu au fost raportate incidente” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Vrancea a transmis în jurul orei 14.00 un comunicat de presă prin care a ținut să aducă anumite precizări legate de drona care ar fi survolat spațiul aerian al județului nostru și de mesajele transmise prin RO-ALERT. În acest context, prefectura a subliniat că mesajele trimise de IGSU au avut un rol „strict preventiv” […] Articolul Prefectura Vrancea despre drona care a survolat Vrancea în această dimineață: „Nu au fost raportate incidente” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Incendiu la o hală din Focșani! Pompierii au acționat rapid, împiedicând extinderea focului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp a fost anunțat un incendiu izbucnit la o hală, în care se aflau două autovehicule, situată la ieșirea din municipiul Focșani, pe DN 2D. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu patru autospeciale de stingere și modulul SMURD (format dintr-o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD). Echipajele […] Articolul Incendiu la o hală din Focșani! Pompierii au acționat rapid, împiedicând extinderea focului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
VIDEO Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău, inspecție pe tronsonul Focșani – Răcăciuni (A7) # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat marți o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani – Bacău, respectiv pe tronsoanele Focșani – Domnești Târg (35,6 km) și Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km), fiind verificate calitatea execuției și respectarea standardelor tehnice. „Inspecția confirmă progresul semnificativ al proiectului și aduce mai aproape deschiderea circulației pe aceste […] Articolul VIDEO Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău, inspecție pe tronsonul Focșani – Răcăciuni (A7) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Căldura și apa caldă – oprite miercuri pe mai multe străzi din Focșani! Care este motivul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ca urmare a derularii proiectului Primariei Focsani „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009- 2028 în scopul conform la legislatia de mediu si cresterii eficienței energetic- Etapa a III a”, miercuri, 26.11.2025, între orele 08:00-18:00, se oprește furnizarea energiei termice la blocurile arondate următoarelor puncte termice: Punctul Termic 23: str. […] Articolul Căldura și apa caldă – oprite miercuri pe mai multe străzi din Focșani! Care este motivul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Militarii Batalionului 81 ROT din Focșani, premieră națională într-un exercițiu comun cu forțele SUA # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Șonțu”, parte a Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”, au realizat pentru prima dată în România o secvență de infiltrare rapidă pe cale aeriană pe timp de noapte. Activitatea a fost desfășurată în coordonare cu Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale și cu parteneri din Forțele […] Articolul Militarii Batalionului 81 ROT din Focșani, premieră națională într-un exercițiu comun cu forțele SUA apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, spectacol aniversar la împlinirea a trei decenii de activitate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul se pregătește să celebreze trei decenii de tradiție, pasiune și identitate locală. Miercuri, 26 noiembrie, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” marchează 30 de ani de activitate printr-un spectacol aniversar care va aduce pe scena Sălii „Balada” nume mari ale folclorului românesc. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Focșani prin Teatrul „Maior Gh. Pastia” reprezintă un […] Articolul Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, spectacol aniversar la împlinirea a trei decenii de activitate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Ședință de consiliu local la Pufești, cu speranța unui vot responsabil din partea tuturor consilierilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 27 noiembrie, începând cu ora 8.30, Consiliul Local al Comunei Pufești se va întâlni în ședință ordinară pentru a dezbate și vota proiecte cu impact direct asupra comunității. Miza ședinței este destul de importantă, mai ales în contextul economic dificil în care unele proiecte sunt deja întârziate sau înaintate cu dificultate. Cele mai importante […] Articolul Ședință de consiliu local la Pufești, cu speranța unui vot responsabil din partea tuturor consilierilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Autostrada București – Focșani – deschiderea completă pe 27 noiembrie, odată cu intrarea în trafic a tronsonului Pietroasele – Buzău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autostrada București – Focșani se apropie de prima ei funcționare completă, odată cu finalizarea segmentului Pietroasele – Buzău, parte a Lotului 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău. Cei aproape 14 kilometri urmează să fie recepționați și deschiși circulației joi, pe 27 noiembrie. Odată cu acest pas, șoferii vor putea circula fără întreruperi între Capitală și […] Articolul Autostrada București – Focșani – deschiderea completă pe 27 noiembrie, odată cu intrarea în trafic a tronsonului Pietroasele – Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Centrul Cultural Vrancea, spectacol organizat cu prilejul Zilei Naționale a României # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ziua Națională a României va fi marcată cum se cuvine și de Centrul Cultural Vrancea. Instituția a pregătit în avanpremieră, dacă putem spune așa, pentru această ocazie un eveniment artistic care va avea loc joi (27 noiembrie), începând cu ora 18.00, la sediul instituției. Este vorba despre un spectacol festiv susținut de elevii claselor de […] Articolul Centrul Cultural Vrancea, spectacol organizat cu prilejul Zilei Naționale a României apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
ULTIMA ORĂ Mesaj RO-ALERT în Vrancea cu privire la prezența unor ținte aeriene în estul județului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un mesaj RO-ALERT a pus pe jar cetățenii din zona estică a județului Vrancea în această dimineață, după ce au primit pe telefoane un mesaj RO-ALERET cu următorul mesaj: „Alertă Extremă! Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în […] Articolul ULTIMA ORĂ Mesaj RO-ALERT în Vrancea cu privire la prezența unor ținte aeriene în estul județului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Anul trecut, 16,2% din populația Uniunii Europene, adică 72,1 milioane de oameni, era expusă riscului de sărăcie. Este același procent ca în 2023. 28 de regiuni au înregistrat rate sub 10%. Regiunea românească București–Ilfov a avut cea mai mică rată a persoanelor expuse riscului de sărăcie (3,7%) din toată Uniunea Europeană, urmată de regiunea […] Articolul Cronica dimineții – 25.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
