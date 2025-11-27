A fost ales noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii. A criticat afirmațiile lui Ilie Bolojan privind pensionarea magistraților: „Împăratul este gol”

19:50

Parisul a intrat în atmosfera de Crăciun cu un spectacol gândit ca o scenă de film. Pianistul Julien Cohen a organizat, în centrul orașului, „cel mai mare flashmob” al său de până acum, adunând peste 100 de muzicieni pentru a cânta live, în aer liber, o nouă versiune orchestrală a colindului „Carol of the Bells”, la aprinderea luminilor de Crăciun de pe Faubourg Saint-Honoré, una dintre cele mai cunoscute și elegante străzi din Paris. Clipul, postat pe Facebook, a devenit imediat viral, iar în 24 de ore a strâns 60 de milioane de vizualizări.