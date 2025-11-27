VIDEO: Un posedat aruncat la podea de o forță invizibilă atunci când a vrut să desacralizeze un altar dintr-o biserică din SUA. Donald Trump subliniază importanța religiei în discursul său de Thanksgiving
ActiveNews.ro, 27 noiembrie 2025 01:50
„Avem tot mai mulți oameni care se roagă. Bisericile renasc... religia revine în America. Pentru mine este o chestiune foarte importantă.” - Donald Trump
Cine l-a ucis pe Nicolae Iorga? 27 noiembrie: 85 de ani de la asasinarea cu necunoscute a marelui istoric. MORȚI SUSPECTE ÎN CULTURA ROMÂNĂ # ActiveNews.ro
Istoricul Nicolae Iorga a fost ridicat în 27 noiembrie 1940 de la vila sa din Sinaia de un grup condus de un anume Traian Boeru, iar o zi mai târziu i s-a găsit trupul neînsuflețit la marginea unui drum din localitatea Strejnic din județul Prahova
ÎMPUȘCĂTURI LÂNGĂ CASA ALBĂ - Doi membri ai Gărzii Naționale atinși de gloanțe, unul împușcat în cap - FOTO. ACTUALIZARE: Șeful FBI a ajuns la fața locului - VIDEO LIVE. Trump reacționează. ATACATORUL A FOST PRINS # ActiveNews.ro
ULTIMĂ ORĂ: Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor e necunoscută
Virgiliu Gheorghe Vlăescu e încrezător: Se va legaliza HOMESCHOOLING-ul și în România! În SUA 4 milioane de copii fac ȘCOALĂ ACASĂ - VIDEO / INTERVIU Criza din Educație III # ActiveNews.ro
Aici trebuie să amintesc că un fost ministru al învățământului declara că acești copii sunt „un pericol public”. Și eu mă întreb de ce ar fi mai periculoși decât cei aflați în abandon școlar, pentru care statul nu face nimic, sau decât cei care termină liceul, dar sunt analfabeți funcțional.
Show-ul cu ”Drona Zorro” a fost ”o înscenare” - Localnicii din Cuhureștii de Jos vorbesc: ”Stătea de două săptămâni pe acoperișul acela, ca o ‘jucărică’. Cineva a vrut să facă un fel de propagandă” - VIDEO # ActiveNews.ro
Locuitorii din Cuhureștii de Jos pun sub semnul întrebării versiunea oficială privind drona găsită pe acoperișul unei case din sat, susținând că aparatul s-ar fi aflat acolo „de săptămâni bune”,
Jurnalista Valentina Basiul de la Europa Liberă Moldova a murit la 43 de ani de ”o boală incurabilă”. După vaccinarea Covid, în Botoșani, scria: ”Mulțumesc România că te îngrijești și de noi păcătoșii!” # ActiveNews.ro
Jurnalista din Basarabia Valentina Basiul, redactor la Europa Liberă Moldova și fostă redactor șef adjunct la Adevărul, ediția de Republica Moldova, a murit azi, înainte de vreme. Jurnalista pormova vaccinarea cu seruri experimentale pe site-ul soroșist la care lucra
Încă un FAKE NEWS promovat de G4media. ”COMPLET FALS”: Casa Albă dă de pâmânt cu știrile false potrivit cărora Trump ar intenționa să-l concedieze pe directorul FBI, Kash Patel. Doar 28% din americani mai cred în presă - SONDAJ GALLUP # ActiveNews.ro
Organul de presă securist-soroșit G4media reproducea ieri cu o oarecare satisfacție o știre falsă, fără nici o bază reală, în care se afirma că Donald Trump îl concediază pe șeful FBI, Kash Patel.
Acuze în SUA: ”Pui care provine dintr-o imprimantă 3D” în conservele Campbell’s Soup. Vicepreședintele celebrei companii înregistrat în timp ce spune: „Avem rahat pentru săraci. Chiar și într-o conservă de supă, mă uit la ea: carne modificată genetic!” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele celebrei companii americane Campbell’s Soup din Florida a fost înregistrat de un angajat din domeniul securității în timp ce critica calitatea produselor sale alimentare „modificate genetic” și scose din „imprimanta 3D” destinate persoanelor sărace, transmite site-ul lui Alex Jones, InfoWars, citat de ActiveNews.
VĂTAFUL! Bolojan și-a pus ofițerii să-i îmbrâncească pe jurnaliști ca să nu fie deranjat cu întrebări la Parlament - VIDEO NO COMMENT # ActiveNews.ro
Un „ofițer de presă” al Guvernului și-a manifestat serviabilitatea pentru șeful lui, Ilie Bolojan, oprind prin îmbrânceli jurnaliștii care voiau să-i adreseze întrebări
Tatăl lui Uunona îl cunoștea pe Hitler doar ca pe un om care „voia să cucerească întreaga lume”.
Nicușor Dan huiduit în Parlament când a pomenit de ajutorul dat Ucrainei, chiar înainte de Ziua Națională a României # ActiveNews.ro
„Vom sprijini în continuare Ucraina”, a afirmat Nicușor Dan după care la scurt timp, din băncile opoziției, s-au auzit strigăte precum „Nu vă e rușine?”, „România când o sprijiniți?” și huiduieli prelungite.
”Vă așteptați ca Zelenski să vină să vă viziteze?” – Trump: ”Trebuie să ajungem întâi la un acord, apoi poate să vină în orice excursie vrea!” # ActiveNews.ro
Discuția președintelui SUA cu presa de la bordul Air Force One a mai avut un moment extrem de interesant, când Donald Trump a fost întrebat dacă se așteaptă ca Zelenski să îl viziteze la Casa Albă.
Ce se poate atunci răspunde la întrebarea dacă Bolojan poate fi clonat, de fapt înmulțit cu 40 pentru a-l face să iradieze la scara întregii țări. Răspunsul e „da”, dacă i se va da timp, dacă i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim.
”Cei care renunță la libertatea indispensabilă pentru a obține puțină siguranță temporară nu merită nici libertate, nici siguranță”, spunea Benjamin Franklin. Ungaria sacrifică sute de milioane de euro pentru a-și păstra libertatea de a decide cine intră pe teritoriul său și de unde se poate aproviziona cu energie la prețuri decente.
Av. Adrian Toni Neacșu: În alte vremuri Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale # ActiveNews.ro
Proiectul de care Guvernul leagă pierderea a 231 milioane euro din PNRR, pe lângă ceilalți 660 de milioane pentru că nu sunt capabili să renunțe la numiri politice și clientelare la AMEPIP și întreprinderile publice, cel privind pensiile magistraților, este sabotat de chiar Guvernul României, la dorința arbitrară și abuzivă a premierului.
Statul român funcționează după expresia: „lasă că merge și așa”. Nici acum situația de la Valea Uzului nu a fost rezolvată, în continuare nu există avizele necesare pentru funcționarea cimitirului. Oricând poate reizbucni conflictul interetnic pe crucile soldaților morți în primul război mondial.
Declinul Vestului pare acum la fel de previzibil și vine pe o dublă axă — economică și cultural-socială — având ca rezultat dinamitarea coeziunii sociale. Nu mai luptăm pentru propagarea ideilor creștinedin Vest; luptăm pentru eliminarea inegalităților de rasă șisex, pentru drepturile LGBTQ+ și conservarea planetei, pentrudrepturile imigrației.
Biserica îl praznuieste, la 26 noiembrie, pe SF. STELIAN PAFLAGONUL. O parte din sfintele sale moaște poate fi găsită, spre închinare, în biserica cu hramul Sf. Stelian, numită și Lucaci, din București.
Trump: Însăși acceptarea păcii și renunțarea de a cuceri noi teritorii ar fi o concesie majoră din partea Rusiei # ActiveNews.ro
Situația de pe front arată că, dacărăzboiul continuă, Rusia va cuceri și mai multe teritorii în lunile următoare,de aceea trebuie făcută pacea, a declarat președintele SUA.
Dominic Samuel Fritz INTERZICE COLINDELE lui Radu Gyr la Filarmonica din Timișoara. Sindicatul se opune. De ce a greșit Patriarhia pentru că nu a apărat mai viguros Opera creștină a Poetului Închisorilor și lucrarea TRONOS # ActiveNews.ro
Juriștii Cancelariei Patriarhale să pună mână pe legile existente și să constate că nu există nici un articol care să permită interzicerea unei opere literare, creștine sau nu, venite din partea unui legionar sau unui comunist, și să se exprime public pe această temă. Și să explice și Armatei și Parlamentului și Președinției, dacă este nevoie.
Miza celor care au pornit azi o întreagă anti-cruciadă împotriva foștilor deținuți politici nu are nimic de-a face cu istoria, cu integritatea sau cu democrația. Miza este să fie ponegriți în mod propagandistic cei care au avut atitudini „ostile regimului” care ar putea reprezenta modele pentru rezistența împotriva abuzurilor statului de astăzi.
Virgiliu Gheorghe despre Criza din Educație: Suntem în proces masiv de disoluție a neamului - profesorii de calitate vor dispărea și vor fi aduși profesori străini de cultura și legea noastră. Austeritatea este un program de lichidare. INTERVIU II # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care reprezintă la această oră, conform sondajelor, circa 40% din electorat, a organizat o conferință națională despre „CRIZA EDUCAȚIEI: între comasare, haos și dorința de libertate educațională. Homeschooling”.
Grigore Cartianu devoalează mentalitatea #Rezist de la Putere, într-un acces de demență online contra președintelui SUA, Donald Trump: ”Ești un jeg planetar, ții partea Rusiei criminale. Siktir, bestie putinistă!” # ActiveNews.ro
Grigore Cartianu, ziariciul certat cu apa caldă, săpunul și bunul simț, a luat-o complet razna. Drona din Cuhureștii de Jos, posibil aterizată chiar pe coliba lui Cartianu, i-a pus capac, se pare, declanșându-i un acces de furie, ca să nu spunem de demență.
USR, cel mai periculos partid al României. Analiza unui expert: Atenție la USR - România nu înțelege ce i se întâmplă! VERDICT FINAL # ActiveNews.ro
O analiză despre cel mai periculos partid al României, USR, o copie „updată” a PCdR, după noi, după autor a NSDAP, s-a viralizat în mediul online fără numele autorului ei, identificat sumar drept C.C..
Erea drona lui Mitică a lu’ Cocoșatu din capătul satului; o trimesese la farmacie să ia o sticlă de Mona, vinul nefiind gata încă.
Marian Dumitru: Se discută tot mai mult despre pace în Ukraina, așa că este extrem de posibil ca tocmai acum să pornească un război de proporții! # ActiveNews.ro
În vreme de război, sau în preajma acestuia presa e considerată armă tactică, dispozitiv de propagandă. Știrile sunt filtrate, cenzurate, interzise. Adevărul e construit. Opinia publică e dictată dintr-un birou, în care nimeni nu e jurnalist.
VULTURI TRIMIȘI LA MUȘTE. Prof. Silviu Gurlui: Sute de mii de euro pentru o singură dronă de mici dimensiuni care și-a continuat liniștită drumul prin spațiul nostru aerian până în curtea unui sătean din Puiești # ActiveNews.ro
Pare un efort operațional uriaș, de sute de mii de euro, pentru o singură dronă de mici dimensiuni care și-a continuat liniștită drumul prin spațiul nostru aerian. Asta arată exact unde am ajuns: un stat membru NATO, cu miliarde alocate apărării, dar care încă nu poate neutraliza rapid o dronă ce parcurge nestingherită zeci de kilometri prin România.
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între homosexuali TREBUIE recunoscute în întreaga Uniune Europeană! # ActiveNews.ro
Căsătoriile între persoane de același sex,încheiate în orice țară membră a UE, trebuie obligatoriu recunoscute în toatecelelalte țări membre, indiferent de legislația internă a fiecăreia dintre ele,a decis Curtea de Justiție a UE.
DRONA DIN PUIEȘTI. Obiect zburător puțin identificabil prăbușit în curtea unui localnic din Vaslui după mesaje RO-Alert în trei județe. Zelenski știe exact câte drone rusești au intrat în România # ActiveNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a precizat că a fost informat în urmă cu puțin timp că o dronă a fost găsită picată în județul Vaslui.
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Părticele din moaștele acesteia se află la Bisericile Colțea, Sfânta Ecaterina - paraclis universitar, Izvorul Nou dintre Vii și la Mănăstirea Comana. Sfântul Mare Mucenic Mercurie (Dezlegare la pește) # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Ecaterina, fiica principelui Consta, a trăit în timpul împăratului Maximian, la începutul secolului al IV-lea. Cunoștea foarte bine limba greacă și limba latina și avea cunostințe temeinice de astronomie și de oratorie.
Adio numerar? Noua lege obligă ca taxele, impozitele și utilitățile să fie achitate doar electronic # ActiveNews.ro
O nouă lege publicată recent în Monitorul Oficial stabilește că toate plățile către instituțiile statului - taxe, impozite, amenzi sau tarife pentru servicii, trebuie efectuate prin card, transfer bancar sau aplicații electronice.
Mihai Tîrnoveanu: 100 de copii din Covasna și Brașov se unesc pe Calea Neamului pentru a porni la drum spre Catedrala Mântuirii Neamului, de Sfântul Apostol Andrei # ActiveNews.ro
Este "lecția deschisă" de patriotism din ajunul Zilei Naționale care va începe cu inimile tinere bătând la Sfânta Liturghie în cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
Ion Cristoiu: 24 noiembrie 2024 - un moment de destin al României | Nu se mai luptă pentru pace. Se luptă pentru război. Deci planul de pace va eșua! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 24 noiembrie 2025: 24 noiembrie 2024 - un moment de destin al României | Nu se mai luptă pentru pace. Se luptă pentru război. Deci planul de pace va eșua!
Călin Georgescu, anunțul momentului: ”Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români”. Apel ferm către instituțiile publice: ”Să DESECRETIZEZE stenogramele CSAT și CCR din preziua alegerilor” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
De data aceasta, președintele SUA pareserios în intențiile sale de a pune presiune pe Ucraina și pe țările europenepentru a opri războiul.
Vești bune de la Casa Albă: Majoritatea punctelor planului de pace pentru Ucraina au fost agreate # ActiveNews.ro
Majoritatea punctelor planului de a pune capăt războiului Rusiei cu Ucraina, propuse de administrația președintelui american Donald Trump, au fost agreate, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt.
Scandal diplomatic Polonia-Israel: Varșovia îl convoacă pe ambasadorul israelian după o postare înșelătoare a Yad Vashem despre Holocaust # ActiveNews.ro
Guvernul polonez l-a convocat luni pe ambasadorul Israelului, după ce o postare a institutului Yad Vashem a sugerat că Polonia ar fi prima țară în care evreii au fost obligați să poarte steaua galbenă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
A ciocănit din sicriu: femeie dusă pentru donare de organe și incinerare, găsită vie # ActiveNews.ro
O femeie din Thailanda a șocat personalul unui templu budist după ce a început să se miște în sicriu, chiar înainte de a fi incinerată.
Premieră istorică: Papa Leon a numit un român drept adjunct al ministrului de externe al Vaticanului # ActiveNews.ro
Papa Leon a numit, în premieră, un român în funcția de adjunct al ministrului de externe al Vaticanului.
