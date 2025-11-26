Încă un FAKE NEWS promovat de G4media. ”COMPLET FALS”: Casa Albă dă de pâmânt cu știrile false potrivit cărora Trump ar intenționa să-l concedieze pe directorul FBI, Kash Patel. Doar 28% din americani mai cred în presă - SONDAJ GALLUP

00:50

Juriștii Cancelariei Patriarhale să pună mână pe legile existente și să constate că nu există nici un articol care să permită interzicerea unei opere literare, creștine sau nu, venite din partea unui legionar sau unui comunist, și să se exprime public pe această temă. Și să explice și Armatei și Parlamentului și Președinției, dacă este nevoie.