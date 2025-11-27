Greve naționale paralizează transporturile din Italia
Cotidianul de Hunedoara, 27 noiembrie 2025 15:20
Italia se confruntă cu perturbări majore ale transportului din cauza a două greve naționale programate pentru 28 noiembrie și 12 decembrie 2025. Trenurile, transportul urban, feriboturile și unele servicii aeroportuare vor fi afectate. Sindicatele protestează împotriva bugetului guvernului Meloni. The post Greve naționale paralizează transporturile din Italia appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 15 minute
15:40
Liderul AUR a publicat un clip pe Facebook în care spune că „trebuie ca USR să facă ce a predicat: politică cu oameni corecți”. Reacția sa a venit în contextul investigației despre eroarea dintr-un CV al lui Moșteanu din 2016. The post Simion îi cere demisia ministrului Apărării după greșeala din CV appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Plajele de la Marea Neagră, transformate în bunuri private. 4.000 de construcții ilegale # Cotidianul de Hunedoara
Diana Buzoianu: „Terenurile de pe litoral au fost vândute ca în Vestul sălbatic” The post Plajele de la Marea Neagră, transformate în bunuri private. 4.000 de construcții ilegale appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:20
Nu este prima oară când cererea de extrădare este respinsă, Oprescu invocând de ficecare dată condițiile precare din închisorile din România, The post Extrădarea lui Sorin Oprescu, respinsă de Curtea de Apel din Salonic appeared first on Cotidianul RO.
15:20
15:00
Un magistrat a respins, miercuri, cererea anchetatorilor de a-l aresta preventiv pe pastor, fiind lăsat în libertate. The post Pastor acuzat că a violat o fată de 15 ani, cercetat în libertate appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Diana Buzoianu i-a luat apărarea colegului de Guvern, Ionuț Moșteanu, în urma investigației Libertatea care a arătat că ministrul a mințit într-un CV din 2016. Ministra n-a fost atât de iertătoare și în 2021, când atunci ministrul Florin Roman era acuzat de ceva similar. The post Dublu standard al USR. Ce spunea Diana Buzoianu în 2021 despre un CV fals appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:50
Cererile populației vor fi onorate cu prioritate, arată Romsilva, în timp ce operatorii economici se vor putea aproviziona numai în limita excedentului. The post Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi pentru Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ce dobânzi plătești în 2025 dacă iei bani împrumut de la un IFN în loc de bancă # Cotidianul de Hunedoara
Creditele IFN sunt mai sigure în 2025 datorită noilor plafoane de dobândă. Descoperă cât vei plăti, ce limite există și cum îți poți recalcula contractul dacă ai deja un împrumut în derulare. The post Ce dobânzi plătești în 2025 dacă iei bani împrumut de la un IFN în loc de bancă appeared first on Cotidianul RO.
14:50
În cel mai recent episod din reality show-ul The Kardashians, Kim a povestit care este cel mai mare regret legat de apariția sa de la Met Gala 2022. The post Kim Kardashian, cel mai mare regret legat de Met Gala 2022 appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Romsilva îl va da în judecată pe directorul care și-a acordat ilegal bonusul de 100.000 € # Cotidianul de Hunedoara
Decizia vine după raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului. The post Romsilva îl va da în judecată pe directorul care și-a acordat ilegal bonusul de 100.000 € appeared first on Cotidianul RO.
14:20
FCSB și Universitatea Craiova își joacă astăzi una din ultimele șanse pentru rămânerea în cărți în ceea ce privește calificarea. The post Seară europeană: FCSB și Universitatea Craiova au meciuri tari appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Oare chiar și-a golit Armata Română depozitele de muniții pentru a sprijini Ucraina? # Cotidianul de Hunedoara
Cred că primul care ar trebui să se înscrie la acele cursuri de gândire critică, prevăzute pentru cetățeni în Strategia Națională de Apărare a Țării 2025-2030, ar trebui să fie Ionuț Moșteanu! The post Oare chiar și-a golit Armata Română depozitele de muniții pentru a sprijini Ucraina? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Încasările au crescut la 3.500 de km de Loganuri”. De ce n-au scăzut cheltuielile -ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
De la 1 ianuarie 2026 ar trebui să înceapă o nouă revoluție fiscală - taxe și impozite noi sau mai mari, care vor crește veniturile de la buget cu peste 40 de miliarde de lei în 2026. Bani care vor fi luați de la români și de la companii ca deficitul să scadă. Însă sunt așteptate și tăieri de cheltuieli în administrația publică. The post „Încasările au crescut la 3.500 de km de Loganuri”. De ce n-au scăzut cheltuielile -ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:50
Locuitorii din zona aeroportului cer de mai mulți ani închiderea totală a acestuia. Dacă se va ajunge ca de pe Băneasa să nu mai plece zboruri, terenul ar urma să fie retrocedat moștenitorilor prințului George Valentin Bibescu, relatează Profit.ro. The post Aeroportul Băneasa va efectua zboruri doar pe timp pe zi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cine este Liviu Odagiu, ales președintele CSM. Critici la Bolojan și Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorul Liviu Odagiu, fost șef al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales președinte joi în plenul CSM. Votul a avut loc pe fondul scandalului privind modificarea pensiilor magistraților. The post Cine este Liviu Odagiu, ales președintele CSM. Critici la Bolojan și Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Trump jignește iarăși o jurnalistă: E urâtă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a făcut remarca într-o postare pe Truth Social în care critica un articol New York Times. În materialul jurnalistic, era sugerat că vârsta a început să se vadă la Trump. The post Trump jignește iarăși o jurnalistă: E urâtă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ultimele zile de toamnă aduc ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare în toată țara, în contextul în care ciclonul pe care serviciul meteo din Grecia l-a semnalat ajunge în România. Ciclonul mediteranean s-a format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane și va avea un impact major asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei, conform meteorologilor. The post Ciclonul „ADEL” ajunge în România appeared first on Cotidianul RO.
13:00
„Sfântul Nicolae face parte dintre sfinţii cu mare ţinere. Iarna începe, după unii, în această zi. Când îşi scutură barba sfântul, începe să ningă”. The post Târgul Sfântului Nicolae, la MȚR în perioada 5 – 7 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Grupul Allianz va reduce până la 1.800 de locuri de muncă, în principal în centrele de apel, pe parcursul anilor 2026-2027. Decizia vine pe fondul adoptării tehnologiilor AI care preiau sarcini repetitive și manuale. Compania colaborează cu reprezentanții angajaților pentru gestionarea impactului. The post O mare companie anunță concedieri masive din cauza AI appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” # Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, explică, într-un interviu pentru Cotidianul, ce familie politică ar trebui să aleagă președintele Nicușor Dan, care în prezent nu a dat niciun răspuns definitiv nici popularilor, nici grupului patronat de Macron. The post Disputa PNL-USR la Bruxelles. „Nu e concurs de frumusețe între primul grup politic și al cincilea” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ministrul e explicat, în exclusivitate pentru Cotidianul, poziția avută în ședința CSM. Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, s-a abținut de la votul pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților asumată de Guvernul Bolojan. The post De ce n-a votat ministrul Justiției pentru tăierea pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„Tricolorele” vin după trei victorii obținute fără drept de apel în cadrul „Trofeului Carpați”. The post România își începe aventura la Campionatul Mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Anișoara Ulcelușe preia funcția de președinte a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), după ce a câștigat concursul organizat de guvern. The post Numiri forțate de Bruxelles. AMEPIP are o nouă conducere appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu a publicat primul său CV în 2016, atunci când ocupa un loc în Consiliul de Administrație al TAROM. The post Ministrul Apărării admite că nu a făcut facultatea trecută în primul CV oficial: „O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Rahmanullah Lakanwal este principalul suspect în cazul atacului de la Casa Albă. Acesta are 29 de ani, este afgan și are cinci copii. The post Atacatorul de la Casa Albă, identificat. A lucrat cu CIA în Afganistan appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Dacă vă închipuiți că-mi bat joc de dumneavoastră, dragi cititori, utilizatori și comentatori, credeți-mă că nu. The post Geopolitică prin camerele de hotel de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil # Cotidianul de Hunedoara
Un operator portuar din Constanța, 11 firme din marile orașe ale țării și zeci de persoane au fost vizitați de polițiști și procurori. Ei sunt cercetați pentru contrabandă transfrontalieră cu combustibil. The post Percheziții în portul Constanța într-un dosar de contrabandă de combustibil appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:50
Moștenitorii Principesei Ileana preiau complet controlul asupra firmei care administrează Castelul Bran, în urma unei decizii de arbitraj ce încheie disputa cu foștii parteneri avocați. The post Castelul Bran revine integral moștenitorilor Principesei Ileana appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Alexandru Băluță, fostul jucător al Universității Craiova și al FCSB, va fi pus pe liber de LAFC, scrie GSP.ro. Băluță semnase cu echipa americană pe 26 august, după ce FCSB a renunțat la serviciile sale. Contractul a fost semnat până pe 31 decembrie 2025 cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. LAFC a anunțat […] The post Alex Băluță, pus pe liber de LAFC după doar 14 minute appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul # Cotidianul de Hunedoara
Jalonul 121 al PNRR prevede schimbarea conducerilor din 13 companii energetice de stat până vineri, 28 noiembrie. Hidroelectrica a trecut prin acest proces, a ajuns la un candidat câștigător, dar a decis reluarea procesului de numire. The post Hidroelectrica a anulat procesul de numire a noului CEO, deși cineva câștigase concursul appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Recent, Ludovic Orban a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. The post Ludovic Orban anunță pe cine susține pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Guvernul intenționează să treacă rectificarea bugetară într-o ședință de guvern extraordinară, vineri, spune ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. The post SIE a rămas fără bani de salarii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv # Cotidianul de Hunedoara
Glioblastomul este cea mai frecventă formă de cancer primar al creierului, având o evoluţie rapidă şi un prognostic rezervat. The post Un tratament nazal experimental ar putea fi remediul împotriva cancerului cerebral agresiv appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Incendiul a făcut 44 de victime, conform ultimului bilanț dat publicității de pompieri; dar numărul acestora este în creștere și ar putea ajunge la câteva sute. The post Incendiul din Hong Kong nu a fost încă stins appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Noul medicament amycretin a arătat scăderi importante în greutate și îmbunătățirea controlului glicemic într-un studiu intermediar. The post Un nou tratament promițător pentru obezitate și diabet appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Un camion încărcat cu uree a luat foc pe A2, la Fetești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins incendiul. Zona a fost securizată pe 150 de metri. Nu s-au detectat compuși periculoși. Cauza incendiului este în curs de stabilire. The post Un TIR cu 24 de tone de îngrăşământ a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie # Cotidianul de Hunedoara
Cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnoutului, anxietății și dezechilibrului emoțional The post Ghidul creierului echilibrat, cartea care îți arată cum să-ți regăsești echilibrul mental, se lansează pe 6 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Unii senatori republicani au spus că planul de pace propus de Trump ar favoriza Kremlinul. Parlamentarii au contestat și legitimitatea lui Witkoff. The post Senatori republicani, indignați de planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:50
CSM se reunește joi pentru a-și alege noul președinte și vicepreședinte. Candidații trebuie să prezinte proiecte manageriale, iar conducerea va fi stabilită prin votul plenului. The post CSM își alege noua conducere appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Programul Rabla este incert pentru 2026. Ministerul Mediului spune că depinde de bugetul AFM, iar o decizie va fi luată luna viitoare. The post Programul Rabla s-a defectat. Nu mai sunt bani din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Trump a sfătuit Japonia să fie atentă în disputa privind Taiwanul, în timp ce China a reacţionat dur la poziţia premierului Takaichi. The post Trump a sfătuit Japonia să nu provoace China în legătură cu Taiwanul appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trump confirmă că suspectul care a împușcat doi militari lângă Casa Albă a venit din Afganistan. The post De unde vine atacatorul de la Casa Albă: „Afganistan”, afirmă Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:30
INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Eram în metrou, mă uitam și dacă închizi ochii și te duci în metroul bucureștean, în anumite momente ai impresia că ești la metroul din Paris sau Bruxelles. Mi-aș dori să văd, totuși, un metrou plin de români. Să știți că s-a schimbat foarte mult capitala. Pentru cine nu circulă pe străzile orașului, s-a schimbat foarte mult capitala și ar trebui să ne dea un motiv de gândire.” The post INTERVIU Eugen Teodorovici nu vrea să demoleze Cathedral Plaza: „Hai să gândim pragmatic” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ca și Voltaire, Cristian Presură este molipsitor de optimist și de generos. Și poate că acesta este progresismul în două cuvinte: optimism și generozitate. The post Cel mai mare progresist appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Numărul specialilor cărora nu li se aplică interzicerea cumulării pensiei cu salariul a fost restrânsă, dar tot sunt persoane care vor avea venituri de până la 70.000 de lei pe lună. The post Specialii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Sunt vizate autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, iar măsura e valabilă și în ziua care precedează cele două sărbători The post Restricţii de circulaţie de Sf. Andrei şi Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat incidentul pe rețeaua sa socială Truth Social. The post Reacția lui Donald Trump după focurile de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Starea militarilor lor este deocamdată necunoscută. The post BREAKING NEWS Focuri de armă la Casa Albă. Doi militari au fost împușcați appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul vrea să le ofere gratuit robe noi judecătorilor, magistraților-asistenți și grefierilor de la Curtea Supremă. Costul total ajunge la aproximativ 368 de mii de lei. The post Sute de magistrați primesc robe noi de la guvern în plină austeritate. Cât e bucata appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Strategia Națională de Apărare a Țării, prezentată de președintele Nicușor Dan în Parlament, prevede ca Serviciul Român de Informații să aibă o secțiune dedicată luptei împotrva corupției The post Nicușor Dan: Unitate în cadrul SRI care se va ocupa de marea corupție appeared first on Cotidianul RO.
