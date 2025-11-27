După ce s-a edificat asupra nivelului inteligenței umane din România, Guvernul vrea să investească 5 miliarde de euro într-un gigaproiect de inteligență artificială

17:00

Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la o șură din localitatea Cața. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rupea, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. „Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60 de metri [...]