Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar

Denis Alibec trece printr-o perioadă grea şi va rata meciurile celor de la FCSB din următoarele două săptămâni. Valeriu Iftime susţine că nu l-ar transfera pe atacantul de 34 de ani, acuzând că acesta nu mai are foamea de performanţă de altă dată. Cotat la 600.000 de euro, Alibec a adunat doar 13 meciuri pentru […] "N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!". Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB