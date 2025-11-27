Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă”
Antena Sport, 27 noiembrie 2025 17:50
Fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), în prezent preşedinte la FC Bacău, a tras un semnal de alarmă după cursurile de directori sportivi de la FRF. Ciocoiu a spus că nu se pune accent pe jucătorii tineri în ligile inferioare şi că şi-ar dori ca situaţia să se schimbe. FC Bacău, echipa […] The post Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
18:00
Joshua Kimmich a “înţepat-o” pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: “Nu a fost vorba despre fotbal” # Antena Sport
Joshua Kimmich, vedeta celor de la Bayern Munchen, nu a fost impresionat de succesul celor de la Arsenal, în meciul din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. Tunarii lui Mikel Arteta s-au impus cu 3-1 şi sunt singura echipă cu victorii pe linie în primele cinci etape. La finalul meciului de pe […] The post Joshua Kimmich a “înţepat-o” pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: “Nu a fost vorba despre fotbal” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:50
Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” # Antena Sport
Fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), în prezent preşedinte la FC Bacău, a tras un semnal de alarmă după cursurile de directori sportivi de la FRF. Ciocoiu a spus că nu se pune accent pe jucătorii tineri în ligile inferioare şi că şi-ar dori ca situaţia să se schimbe. FC Bacău, echipa […] The post Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:20
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat schimbări în echipa de start a giuleştenilor la meciul cu Csikszereda. Rapid – Csikszereda se dispută vineri, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Gâlcă a transmis la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda […] The post Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
17:20
România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 # Antena Sport
România va întâlni Croaţia, în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Tricolorele vor debuta joi seară, de la ora 19:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Croaţia, Japonia şi Danemarca sunt adversarele din grupa pe care România o va disputa la Rotterdam. Primele trei clasate se […] The post România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 appeared first on Antena Sport.
17:10
Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar # Antena Sport
Pilotul australian de Formula 1 Oscar Piastri a spus că subiectul referitor la sprijinul pe care i l-ar putea acorda coechipierului său de la McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris, pentru a câştiga titlul mondial în acest an a fost discutat, iar răspunsul a fost “nu”, scrie Reuters. Norris are un avans de 24 de puncte faţă […] The post Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
17:00
Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas. 1. Ședință de urgență Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea “Legii Novak” care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi “români” în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale. ”Invit toate cluburile, sportivii, antrenorii şi suporterii care cred în competiţia bazată pe merit şi performanţă, nu pe paşaport, care […] The post Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva “Legii Novak” appeared first on Antena Sport.
16:50
Rapid traversează o perioadă excelentă. În campionat giuleştenii sunt pe primul loc, cu 35 de puncte, după 17 etape disputate, cu două puncte peste locul 2, ocupat de Botoşani. Rapid a câştigat fără emoţii şi primul meci din Cupă, cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Partida respectivă Rapid a disputat-o acasă, în Giuleşti, deşi ar fi trebuit […] The post Marius Şumudică, avertisment pentru Rapid: “Dacă nu câştigă acolo, e out” appeared first on Antena Sport.
16:30
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! # Antena Sport
Comisia Europeană a dat aviz pozitiv pentru preluarea ArcelorMittal Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Patronul lui Şahtior Doneţk a investit, recent, 60 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic din România şi se află în discuţii şi pentru cumpărarea Combinatului siderurgic din Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din ţară. ArcelorMittal Tubular Products […] The post Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:10
“Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială # Antena Sport
Cristi Săpunaru a vorbit despre șansele României de a trece de Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Fostul fundaș a recunoscut că nu ar fi vrut ca adversara “tricolorilor” să fie selecționata lui Vincenzo Montella, deși a declarat ulterior că elevii lui Mircea Lucescu au șanse să ajungă în finala play-off-ului. România a aflat […] The post “Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
14:40
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România # Antena Sport
George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său. Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei […] The post Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România appeared first on Antena Sport.
14:10
Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă” # Antena Sport
Descalificarea lui Lando Norris și Oscar Piastri din Las Vegas e în continuare un subiect extrem de discutat în lumea “Marelui Circ”, iar Jos Verstappen, tatăl pilotului de la Red Bull, s-a pronunțat și el în acest sens. Olandezul de 53 de ani a declarat că ce s-a întâmplat în Statele Unite poate avea doar […] The post Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:50
Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!” # Antena Sport
Mayssa Pessoa s-a alăturat pe o listă cu sportivi celebri care au luptat de-a lungul vieţii cu depresia. Simone Biles, Michael Phelps sau Naomi Osaka au trecut prin perioade în care s-au confruntat cu boala secolului 21. Pessoa, ajunsă la 41 de ani, a fost eroina lui CSM Bucureşti, în 2016, atunci când a apărat […] The post Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!” appeared first on Antena Sport.
13:20
“Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a fost omul meciului pentru Real Madrid în victoria obținută în Grecia contra celor de la Olympiacos, scor 4-3. După duel, atacantul francez a fost întrebat dacă simte că echipa lui Xabi Alonso este dependentă de el, iar decarul a fost vizibil iritat de cum a pus omul din presă problema. Mbappe a […] The post “Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
12:50
Moment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km # Antena Sport
Seara de miercuri de Champions League a fost una plină de spectacol și de goluri, însă a existat și un moment care nu a ieșit atât de mult în evidență. La duelul din Danemarca dintre Copenhaga și Kairat Almaty, 10 suporteri ai kazahilor care au făcut deplasarea au fost premiați de clubul nordic. Într-o seară […] The post Moment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km appeared first on Antena Sport.
12:40
Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei # Antena Sport
Universitatea Craiova va evolua în această seară împotriva lui Mainz, de la ora 19:45, live text pe as.ro, iar duelul cu nemţii poate fi unul extrem de important pentru Ştefan Baiaram. “Perla” de 22 de ani a Băniei a revenit în centru atenţiei mai multor echipe, iar un club din Spania va avea reprezentanţi la […] The post Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei appeared first on Antena Sport.
12:10
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră # Antena Sport
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, “încinge” telefonul de la prima oră. Nici nu face bine ochi, că deschide Instagramul. I-a dat telefonului ei un nume de fată: Zuza. În epoca tehnologiei, Alexandra Dulgheru își începe ziua cu telefonul în mână: “Deschid Instagramul. Este (n.r. rețeaua de) social media pe care stau […] The post Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:50
Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova și Mainz se întâlnesc în această seară în etapa cu numărul 4 din Conference League, iar oltenii sunt în căutarea celei de-a doua victorii din acest sezon de cupe europene. Nemții nu se află într-o formă foarte bună în Bundesliga, însă pe plan european sunt momentan neînvinși, astfel că misiunea lui Filipe Coelho […] The post Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League appeared first on Antena Sport.
11:30
Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii” # Antena Sport
Mihai Stoica aşteaptă un adevărat război pe 26 martie, atunci când România va întâlni Turcia, în deplasare, în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Conducătorul de la FCSB se bazează pe jucătorii români care evoluează în Superliga Turciei, precum Ianis Hagi, Valentin Mihăilă sau Denis Drăguş. Chiar şi aşa, […] The post Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii” appeared first on Antena Sport.
11:20
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați # Antena Sport
FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Steaua Roșie Belgrad în etapa a cincea de Europa League, într-un meci care va avea loc pe Stadionul Rajko Mitic, poreclit drept “Marakana”. Arena va fi ocupată în mare parte de suporteri sârbi, însă roș-albaștrii nu vor fi singuri, pentru că sute de fani români vor […] The post Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați appeared first on Antena Sport.
11:20
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa” # Antena Sport
România va debuta joi la Campionatul Mondial de handbal feminin şi va întâlni Croaţia (19:00). Iulia Curea, antrenorul secund al naţionalei, a analizat Grupa A preliminară în care se află şi tricolorele. România are ca obiectiv intermediar două victorii în grupa cu Croaţia, Japonia şi Danemarca, iar apoi o clasare între primele 12 echipe ale […] The post Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa” appeared first on Antena Sport.
11:20
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei # Antena Sport
Documentarul “In The Arena” aduce în prim-plan povestea de mare succes a Serenei Williams şi cele 8 episoade a câte 60 de minute fiecare vor putea fi urmărite în AntenaPLAY, începând cu luna noiembrie. Berlusconi: Condemned to Win, The Two Escobars, Be Water, Playing for the Mob, The Life and Trials of Oscar Pistorius și […] The post Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei appeared first on Antena Sport.
10:50
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB # Antena Sport
Denis Alibec trece printr-o perioadă grea şi va rata meciurile celor de la FCSB din următoarele două săptămâni. Valeriu Iftime susţine că nu l-ar transfera pe atacantul de 34 de ani, acuzând că acesta nu mai are foamea de performanţă de altă dată. Cotat la 600.000 de euro, Alibec a adunat doar 13 meciuri pentru […] The post “N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:50
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei # Antena Sport
Celebrul inginer din Formula 1, Adrian Newey, va avea mai multe atribuţii în cadrul echipei Aston Martin în sezonul viitor şi va deveni, de asemenea, “team principal”. Newey, în vârstă de 66 de ani, a părăsit Red Bull în 2024 pentru a se alătura Aston Martin. Considerat cel mai bun inginer al generaţiei sale, britanicul […] The post Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei appeared first on Antena Sport.
10:40
Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta” # Antena Sport
Fabio Capello, legendarul antrenor în vârstă de 79 de ani, a analizat ce s-a întâmplat pe Metropolitano la partida dintre Atletico Madrid și Inter și a găsit explicațiile pentru care trupa românului a pierdut dramatic. În minutul 90+3 al partidei din Spania, Jose Maria Gimenez l-a învins pe Yann Sommer cu o lovitură de cap […] The post Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta” appeared first on Antena Sport.
10:10
Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem” # Antena Sport
Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, a evidenţiat efortul colectiv al echipei sale în meciul câştigat in-extremis miercuri seara în faţa lui Inter Milano, trupa antrenată de Cristi Chivu. “Sunt foarte mulţumit de munca echipei, de planul de joc şi de reacţia echipei, atât în prima repriză, cât şi în cea de-a doua“, […] The post Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:50
Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău” # Antena Sport
Alexandru Băluță a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce s-a aflat că Los Angeles FC l-a dat afară de la echipă. Fotbalistul de bandă a ținut să le mulțumească americanilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit, în ciuda faptului că a evoluat doar 14 minute pentru formația din […] The post Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău” appeared first on Antena Sport.
09:30
PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool # Antena Sport
PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene. PSV a învins-o categoric pe Liverpool în etapa a 5-a de Liga Campionilor, după ce s-a impus […] The post PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
09:20
Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial # Antena Sport
Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate. La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă […] The post Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
09:00
“Inter, altă glumă crudă. Săptămână sumbră”. Italienii, verdict dur după eșecul trupei lui Cristi Chivu în UCL # Antena Sport
Inter Milano a pierdut pentru prima oară în acest sezon de UCL, iar reacția presei din Italia nu a întârziat să apară. Gazzetta dello Sport, celebrul cotidian din “cizmă”, a catalogat în termeni extrem de duri ce i s-a întâmplat formației lui Cristi Chivu pe Metropolitano, unde “nerazzurrii” au pierdut cu Atletico Madrid după un […] The post “Inter, altă glumă crudă. Săptămână sumbră”. Italienii, verdict dur după eșecul trupei lui Cristi Chivu în UCL appeared first on Antena Sport.
09:00
Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat # Antena Sport
Arne Slot a declarat că nu se simte în pericol după eşecul istoric cu PSV, 1-4, în etapa a cincea a grupei principale din Liga Campionilor. În urma înfrângerii, Liverpool e pe locul 18, cu 9 puncte. Cormoranii se află la cea mai slabă serie din ultimii peste 70 de ani, după ce au ajuns […] The post Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat appeared first on Antena Sport.
08:40
Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid # Antena Sport
Inter a pierdut dramatic meciul cu Atletico Madrid din grupa principală (1-2), după un gol încasat în al treilea minut al prelungirilor. Gimenez este cel care i-a adus primul eşec echipei lui Cristi Chivu în această ediţie a Ligii. După meci, antrenorul român a acuzat oboseala după derby-ul pierdut cu Milan, 0-1, dar i-a criticat […] The post Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid appeared first on Antena Sport.
08:30
Şedinţă de urgenţă în vestiarul lui Inter după eșecul dramatic cu Atletico. Decizia luată în privința lui Chivu # Antena Sport
Înfrângerea dramatică suferită de Inter în Liga Campionilor contra celor de la Atletico Madrid a provocat inițierea unei ședințe-fulger în vestiarul “nerazzurrilor”. După meciul de pe Metropolitano, președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv Piero Ausilio, Cristi Chivu și staff-ul său au avut o discuție, fără să se vorbească în vreun moment însă de posibilitatea ca antrenorul […] The post Şedinţă de urgenţă în vestiarul lui Inter după eșecul dramatic cu Atletico. Decizia luată în privința lui Chivu appeared first on Antena Sport.
08:10
După Las Vegas, urmează Doha. Un nou deșert, dar diferit. De la temperaturile scăzute și reprizele de ploaie din Nevada, în Qatar piloții vor trebui să facă față căldurii și umidității similare cu cele din Singapore. Se anunță temperaturi de 21-29 de grade în aer pentru acest weekend și nicio șansă de ploaie. Vânt nu […] The post Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:50
Dennis Man a evoluat timp de 89 de minute în victoria istorică obținută de PSV pe terenul lui Liverpool, scor 4-1. Formația internaționalului român a urcat pe locurile de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală, după acest succes. Internaționalul român nu a avut însă foarte multe reușite pe plan ofensiv, în partida în care […] The post Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield appeared first on Antena Sport.
00:40
Steaua Roșie Belgrad – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana Serbiei și campioana României se întâlnesc în Europa League # Antena Sport
Meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB va începe la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Campioana României a ajuns în capitala Serbiei după trei înfrângeri la rând pe plan european, în condițiile în care nici forma din campionat nu este grozavă. FCSB este fără mai mulți jucători la […] The post Steaua Roșie Belgrad – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana Serbiei și campioana României se întâlnesc în Europa League appeared first on Antena Sport.
26 noiembrie 2025
23:20
Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu. Demetrescu va fi ajutată la cele două linii […] The post Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League appeared first on Antena Sport.
23:10
Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe s-a distrat în prima repriză dintre Olympiacos și Real Madrid, din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. După ce grecii au deschis scorul, Mbappe și-a făcut numărul. Chiquinho a marcat după 8 minute pentru Olympiacos și a dat startul nebuniei în tribune. Kylian Mbappe s-a asigurat că îi calmează pe […] The post Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
23:00
Planul nebun al lui Gigi Becali: “Bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!” # Antena Sport
Gigi Becali încă mai speră să câştige campionatul, dar – în stilul caracteristic – latifundiarul crede că e mai bine să “prind puțin cheag” cu rezultatele, ca să înceapă iar să vorbească despre titlu. Referior la meciul cu Steaua Roşie Belgrad, patronul FCSB crede că o victorie ar mai păstra şanse de calificare. „Sunt lucruri […] The post Planul nebun al lui Gigi Becali: “Bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!” appeared first on Antena Sport.
22:40
Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena # Antena Sport
Meciul dintre Atletico Madrid și Inter, din etapa a cincea UEFA Champions League, a început cu o controversă uriașă. În minutul 12, Julian Alvarez a deschis scorul cu un șut din interiorul careului de șase metri. El a primit balonul de la Baena, jucător pe care balonul l-a lovit în braț, după ce a ricoșat […] The post Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena appeared first on Antena Sport.
22:10
Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor # Antena Sport
Vlad Dragomir şi Pafos a făcut un nou meci bun în Liga Campionilor, remizând 2-2 cu Monaco. Pe Flashscore, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,5. O notă însă care a arătat o evoluţie medie a românului. A atins mingea de 42 de ori, a avut un șut pe poartă, nu a reușit să dribleze […] The post Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:20
“Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz # Antena Sport
Ștefan Baiaram i-a liniștit pe fanii Universității Craiova, înaintea meciului din Conference League, cu Mainz. Oltenii primesc vizita echipei din Bundesliga în etapa cu numărul 4 a grupei principale din a treia competiție organizată de UEFA. La meciul cu Mainz, Ștefan Baiaram își va îndeplini în sfârșit marele vis, acela de a juca un meci […] The post “Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz appeared first on Antena Sport.
21:10
Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului # Antena Sport
Românul Radu Drăgușin nu a mai jucat de 10 luni pentru Tottenham, fiind accidentat grav. El este acum a patra opțiune pentru postul de fundaș central și ar putea pleca în iarnă de la Tottenham. Au fost mai multe veşti venite din Anglia, care îl dădeau pe jucătorul naţionalei României chiar transferat la Inter, acolo […] The post Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău # Antena Sport
O victorie cu Mainz o duce pe Craiova mai aproape de primăvara europeană Eroii Craiovei Maxima care au trecut de Kaiserslautern sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău The post Jurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Campionul bun la toate appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Craiova joga bonito appeared first on Antena Sport.
20:50
Alibec nu a mers cu FCSB la Belgrad. A fost lăsat acasă să se opereze. Nu are probleme mari. I-a fost extirpat un chist The post Jurnal Antena Sport | Șansă istorică pentru FCSB la Belgrad appeared first on Antena Sport.
20:20
Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că FSV Mainz este unul dintre cei mai dificili adversari din Conference League, dar a subliniat că meciul direct de joi reprezintă o provocare pentru formaţia sa. “Ne aşteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, […] The post Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important” appeared first on Antena Sport.
20:20
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă # Antena Sport
Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestiţi de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro, iar printre business-urile pe care le deţine se numără şi o […] The post Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă appeared first on Antena Sport.
19:50
Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: “Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte” # Antena Sport
FCSB o va înfrunta joi seară, în deplasare, pe Steaua Roșie Belgrad, într-un meci contând pentru cea de-a cincea etapă a fazei ligii din Europa League. Roș-albaștrii au plecat în Serbia fără cinci jucători, care au fost lăsați acasă. Printre absenții din lotul lui Elias Charalambous se remarcă Denis Alibec și Vlad Chiricheș. Tehnicianul crede […] The post Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: “Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.