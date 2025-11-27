Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF

21:10

Românul Radu Drăgușin nu a mai jucat de 10 luni pentru Tottenham, fiind accidentat grav. El este acum a patra opțiune pentru postul de fundaș central și ar putea pleca în iarnă de la Tottenham. Au fost mai multe veşti venite din Anglia, care îl dădeau pe jucătorul naţionalei României chiar transferat la Inter, acolo […]