Alin Oprea și Medana rup tăcerea după scandalul cu fosta soție: „Timpul decide tot”
AntenaStars, 27 noiembrie 2025 19:50
După o perioadă încărcată de tensiuni provocate de intervențiile fostei soții a artistului, Alin Oprea și Medana au vorbit deschis despre felul în care au gestionat situația. Cei doi spun că au ales să lase timpul să clarifice lucrurile și că, în ciuda provocărilor, relația lor rămâne solidă.
Acum 30 minute
20:00
De la pupitrul Parlamentului, Alina Sorescu a vorbit deschis despre anii dificili trăiți alături de fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Artista susține că a trecut prin abuz emoțional, în timp ce creatorul de modă respinge categoric acuzațiile și invocă deciziile instanțelor. Disputa dintre cei doi pare departe de a se încheia.
Acum o oră
19:50
Ion Dolănescu, amintiri după 16 ani: mărturii despre farmecul lui uriaș și femeile care îl adorau # AntenaStars
Au trecut 16 ani de la dispariția lui Ion Dolănescu, dar numele și vocea lui continuă să rămână vii în memoria publicului. Într-o ediție specială Spynews TV, apropiați ai artistului au împărtășit povești neștiute, de la admirația imensă a femeilor până la felul în care fiul său îl descrie – un adevărat cavaler.
19:50
19:50
Vlăduța Lupău, replică pentru fanele îndrăgostite de Adi Rus: „Numai una i-a cucerit inima” # AntenaStars
Vlăduța Lupău s-a folosit de umor și muzică pentru a le transmite admiratoarelor lui Adi Rus că fotbalistul este fericit alături de ea și că locul din inima lui este deja ocupat. Artista a publicat un videoclip sugestiv și a completat totul cu un mesaj scurt, dar cât se poate de clar.
Acum 2 ore
19:30
Relația dintre Alexandru și Iolanda s-a încheiat la fel de repede cum a început, iar concurentul s-a orientat imediat spre Nicoleta, care i-a mărturisit că îl place. Iolanda, vizibil afectată, nu acceptă sub nicio formă situația și îl confruntă dur pe fostul partener. În casa Mireasa, tensiunile ating din nou cote maxime.
19:20
Revenirea lui Emily în competiția Mireasa – Capriciile iubirii a inflamat atmosfera din casă. Ștefania este cea mai vocală dintre concurente și o acuză pe partenera lui Liviu că ar fi revenit doar pentru premiu. Emily însă respinge ferm ideea și explică motivul real pentru care a acceptat să revină în show.
19:10
Deși au susținut că nu mai formează un cuplu, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au fost surprinși din nou împreună, de data aceasta în Dubai. Imaginile în care apar la doar câțiva zeci de centimetri distanță demolează varianta despărțirii. Fanii au reacționat imediat și au taxat tentativa celor doi de a-i induce în eroare.
19:00
Valentina Pelinel vorbește rar despre familia ei, însă de această dată a făcut câteva dezvăluiri emoționante. Copiii au dictat atmosfera de sărbători, astfel că bradul a fost împodobit încă din noiembrie, iar Crăciunul îl vor petrece la munte. Fostul model spune că bucuria celor mici îi dă sens fiecărei zile.
19:00
Ramona, mutilată în urma unei operații la nas: medicul recunoaște și răspunde acuzațiilor # AntenaStars
Ramona, o femeie de 38 de ani din Drobeta-Turnu Severin, își spune drama la Acces Direct după o operație la nas care i-a schimbat radical viața. Intervenția ar fi fost făcută greșit, lăsând-o cu probleme grave de sănătate și sute de drumuri la medici. Chirurgul acuzat a reacționat, recunoscând greșeala și promițând despăgubiri.
18:50
Un accident banal s-a transformat într-o perioadă extrem de grea pentru Oana Lis. Vedeta și-a rupt mâna după o căzătură puternică pe trotuar și a ajuns de urgență la spital, unde i s-a montat un ghips pe care îl va purta șase săptămâni. Situația este cu atât mai complicată cu cât Oana are grijă zilnic de Viorel Lis, iar acum abia poate face față provocărilor.
18:40
Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, pregătiți de un pas uriaș în relație: „Totul a venit natural” # AntenaStars
Ceea ce a început ca o simplă interacțiune la Insula Iubirii s-a transformat într-un capitol important pentru Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă. Relația lor a evoluat natural, dincolo de camere, iar acum cei doi se gândesc serios la viitor. După șase luni de iubire intensă, fosta ispită și fostul concurent analizează pasul următor: un cămin comun.
Acum 4 ore
18:30
După o perioadă tensionată în casa Mireasa, Iolanda a ales să vorbească deschis despre legătura specială pe care a avut-o cu Alexandru. Concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a descris „chimie aparte” dintre ei. În același timp, Alexandru a explicat propria perspectivă asupra despărțirii.
18:30
Procesul Marilu Dobrescu – Iustin Petrescu: ce spune avocata influenceriței! "Cerere de daune de 250.000 de euro" # AntenaStars
După ce Marilu Dobrescu a pierdut una dintre etapele procesului cu fostul partener, avocata ei a explicat în direct ce presupune decizia instanței și ce urmează. În timp ce Marilu este obligată să elimine temporar videoclipul controversat, Iustin Petrescu ar fi solicitat daune morale uriașe. Scandalul dintre cei doi este însă departe de final.
18:20
Revenirea lui Emily în casa Mireasa a reaprins tensiunile dintre concurente, iar un nou conflict a izbucnit între ea, Iolanda și Liviu. Cei doi au oferit primele declarații după schimbul tăios de replici, în timp ce Iolanda susține că reacția ei are justificări clare. Atmosfera din casă pare mai încărcată ca oricând.
18:20
La 45 de ani și mamă a patru copii, Nicoleta Luciu arată într-o formă impresionantă. Vedeta a dezvăluit că a reușit să slăbească 14 kilograme în timp record, însă transformarea a venit cu sacrificii serioase. Dieta pe care a urmat-o este una extremă și nu o recomandă oricui, dar pentru ea a dat rezultate.
Ieri
20:40
După o perioadă dificilă, Dana Roba trăiește din nou emoția îndrăgostirii. Make-up artista a petrecut clipe romantice în Cipru alături de noul ei partener, iar imaginile postate pe rețelele sociale au atras imediat atenția fanilor. Chiar dacă vorbesc limbi diferite, cei doi spun că legătura lor funcționează surprinzător de bine.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
După câteva săptămâni în care s-a confruntat cu epuizare fizică și emoțională, Ioana Grama a ales să vorbească deschis despre momentele care au pus-o la încercare. Influencerița, urmărită de sute de mii de oameni, a împărtășit lecțiile profunde pe care le-a învățat în această perioadă și modul în care reușește, treptat, să își recapete energia.
20:30
La doar câteva luni după ce au devenit părinți pentru prima dată, Armin Nicoară și Claudia Puican își doresc deja ca familia lor să crească. Artistul a vorbit deschis despre planurile pentru un al doilea copil și despre un episod emoționant care i-a făcut să ia în calcul adopția. Cuplul spune că își dorește ca miracolul să se întâmple cât mai repede.
20:20
Armin Nicoară lămurește relația cu nașa Stana Stepănescu: „E familie pentru mine, nu altceva” # AntenaStars
După numeroase speculații apărute în mediul online, Armin Nicoară și nașa lui, Stana Stepănescu, au decis să lămurească deschis natura relației lor. Cei doi artiști au vorbit sincer, în platoul Știrilor Antena Stars, despre legătura care îi unește și despre zvonurile care i-au urmărit în ultima perioadă.
20:20
După luni de tensiuni și un scandal intens mediatizat, instanța i-a dat dreptate lui Iustin Petrescu în procesul împotriva Marilu Dobrescu. Influencerița este obligată să șteargă toate videoclipurile în care îl acuza de abuz, iar Iustin a oferit prima reacție oficială. Artistul spune că decizia reprezintă o vindicare personală, dar și un precedent important pentru cei care trec prin situații similare.
20:10
După o vacanță lungă în România, Irina Columbeanu și Monica Gabor s-au întors în Statele Unite. Tânăra a marcat momentul cu o serie de fotografii alături de mama ei, iar imaginile au atras imediat atenția fanilor.
20:00
Emoții uriașe în Piața Sfatului din Brașov! Proba de amuletă de la Chefi la cuțite a fost jurizată de Gabi Tamaș, iar chefii au așteptat verdictul cu sufletul la gură. Invitatul special le-a pus răbdarea la încercare, însă una dintre farfurii a ieșit clar în evidență.
20:00
Dana Roba, adevărul despre despărțirea de fostul iubit: „Nu pot accepta minciuna și trădarea” # AntenaStars
Deși părea că își găsise liniștea după o perioadă plină de suferință, Dana Roba a trecut printr-o nouă despărțire. Make-up artista a decis să spună deschis ce a dus la ruptura relației și de ce nu a putut merge mai departe alături de fostul iubit.
19:50
Deși este percepută ca una dintre cele mai puternice femei din showbiz, Andreea Marin a trecut prin momente de cumpănă care i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții. Vedeta povestește cum a realizat că se confruntă cu depresia și ce anume a determinat-o să meargă în terapie. Mărturiile ei arată o latură vulnerabilă, rar expusă în fața publicului.
19:40
După luni în care părea că lucrurile se liniștiseră între Cristi Tănase și mama fiicei sale, situația s-a complicat din nou. Fostul fotbalist se confruntă cu o nouă decizie în instanță, una mult mai restrictivă. Tribunalul Argeș a schimbat programul de vizită stabilit anterior, obligându-l să își vadă copilul doar sub supravegherea mamei.
19:40
Mara Bănică, petrecere de 50 de ani ca la Hollywood: vedete, două ținute și un secret al reușitei # AntenaStars
Mara Bănică a împlinit 50 de ani și a marcat momentul cu o petrecere spectaculoasă, plină de nume sonore din showbiz. Prezentatoarea de la Spynews TV a povestit în exclusivitate cum și-a organizat aniversarea și care este secretul unei petreceri reușite. Atmosfera a fost electrizantă, iar invitații s-au bucurat de o seară memorabilă.
19:30
Stabilită de aproape două decenii în Statele Unite, Elena Cârstea și-a reinventat complet stilul de viață. După probleme serioase de sănătate, artista a ajuns astăzi la greutatea pe care o consideră ideală: 50 de kilograme. Cântăreața povestește ce dietă a urmat, ce alimente a eliminat și ce sport o ajută să se mențină în formă.
19:20
Tzancă Uraganu câștigă sume impresionante la evenimente, iar acasă îl așteaptă o surpriză pe măsura efortului. Alina Marymar a dezvăluit modul în care își răsplătește partenerul pentru nopțile petrecute pe drumuri și pentru zecile de mii de euro aduse familiei.
19:20
Constantin Enceanu, chemat din nou la tribunal alături de soția lui. Care este motivul # AntenaStars
Constantin Enceanu se confruntă cu un nou proces, deschis de aceeași asociație de proprietari care l-a mai acționat în judecată și în trecut. Numele cântărețului și al soției sale apare din nou în calitate de pârâți, iar conflictul pare departe de a fi rezolvat. Totul pornește de la un apartament închiriat în Craiova.
19:20
Armin Nicoară, la un pas să rămână fără una dintre nașe. De ce s-a supărat Roxana Vașniuc înainte de nuntă # AntenaStars
Chiar înainte de grandiosul eveniment care a fost numit „nunta mileniului”, Armin Nicoară s-a confruntat cu o situație tensionată. Una dintre nașele cuplului, Roxana Vașniuc, a fost la un pas să nu mai participe, iar motivul are legătură cu o intrare spectaculoasă… ratată.
19:10
Un concurent a reușit să schimbe atmosfera în platoul Chefi la cuțite, venind în fața juraților cu o roabă întreagă de mici. Cosmin Bujdei, un adevărat pasionat al preparatului tradițional, a decis să renunțe la sofisticări și să impresioneze prin autenticitate, umor și… foarte mulți mici.
19:10
Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, iar influencerița este obligată să șteargă toate materialele în care îl acuză pe fostul iubit de agresiune. Deși decizia este definitivă, Marilu a ales să nu comenteze direct și a vorbit doar despre starea ei de sănătate și schimbările din viața personală.
19:00
Război între frați în Vâlcea: Maria și primarul Dumbravă, acuzații grave la Acces Direct # AntenaStars
O dispută care durează de aproape două decenii a rupt în două o familie din Stoenești, Vâlcea. Maria își acuză fratele – primarul localității – de agresiune, presiuni și fals în acte, în timp ce acesta respinge totul și susține că terenul disputat îi aparține. Ambele tabere au povestit drama lor în direct la Acces Direct.
18:50
Chefi la cuțite a pregătit o probă de amuletă cu totul diferită: competiția se desfășoară în Piața Sfatului din Brașov, iar jurat special este Gabi Tamaș. Cei patru chefi se luptă pentru un avantaj neașteptat, iar provocarea lansată de Irina Fodor îi scoate din ritmul obișnuit al bucătăriei.
18:40
Povestea dintre Iolanda și Alexandru a început cu pasiune fulgerătoare, dar s-a transformat rapid într-un carusel de emoții. După săruturi, nopți intense și o conexiune aparent puternică, lucrurile s-au complicat. Iolanda recunoaște ce simte cu adevărat acum și dacă ar schimba ceva din momentele petrecute împreună.
18:30
Moartea lui Alex, un sportiv român aflat în Austria, ridică suspiciuni tot mai serioase. Mama lui susține că fiul ei nu a murit accidental, ci ar fi fost implicat într-un incident violent, iar apoi mutat pentru a se ascunde adevărul. Detalii tulburătoare ies la iveală, de la cadavrul găsit într-un alt loc până la accesarea conturilor lui bancare imediat după tragedie.
18:30
Emily reaprinde spiritele la „Mireasa – Capriciile iubirii”. Se tem concurentele de întoarcerea ei? # AntenaStars
Întoarcerea lui Emily în casa „Mireasa – Capriciile iubirii” a schimbat complet atmosfera competiției. Dacă Liviu s-a bucurat sincer de revenirea ei, ceilalți concurenți privesc situația cu îngrijorare. Pe măsură ce finala se apropie, presiunea devine tot mai mare, iar prezența cuplului proaspăt reunit ridică semne de întrebare.
18:20
Stana Stepănescu trece printr-o perioadă tulburătoare după ce locuința ei a fost spartă la scurt timp de la nunta finilor Armin Nicoară și Claudia Puican. Artista spune că hoții au acționat profesionist și bănuiește că ținta lor ar fi fost darul de nuntă. De atunci, frica a pus stăpânire pe ea și evită să mai intre în apartament.
24 noiembrie 2025
19:50
Marilu Dobrescu, înfrângere definitivă în procesul cu Iustin Petrescu: obligată să șteargă toate videoclipurile # AntenaStars
Răsturnare de situație în conflictul dintre Marilu Dobrescu și fostul ei partener, Iustin Petrescu. Curtea de Apel București a admis contestația acestuia, iar influencerița este obligată să șteargă toate materialele online în care îl acuză de agresiune și comportament abuziv. Decizia este definitivă și se aplică până la soluționarea procesului principal.
19:40
Zed și Alina, regulile lor de cuplu au fost dezvăluite: „Încrederea e 100%, cine calcă strâmb pierde” # AntenaStars
Zed și Alina Rugină formează unul dintre cele mai discutate cupluri din online, iar pentru prima dată au vorbit deschis despre regulile pe care le-au stabilit încă de la începutul relației. Afaceristul, supranumit „Regele Șoselelor”, și fosta Miss România 2017 spun că totul între ei se bazează pe sinceritate totală, limite clare și zero loc pentru tentanții.
19:30
Ioana Grama trece printr-o perioadă dificilă, după ce problemele de sănătate au obligat-o să-și schimbe complet stilul alimentar. Influencerița a slăbit considerabil și spune că regimul pe care îl urmează este unul strict, impus de starea ei medicală. Totuși, Ioana recunoaște că începe să se simtă mai bine și observă deja efecte pozitive asupra pielii și organismului.
19:30
Bogdan de la Ploiești, dezvăluiri sincere: „Am descoperit cea mai puternică versiune a mea” # AntenaStars
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, Bogdan de la Ploiești a făcut una dintre cele mai personale mărturisiri de până acum. Artistul spune că a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții lui, dar tocmai aceste încercări l-au întărit. În noaptea dintre ani, cântărețul știe exact cui și pentru ce va mulțumi.
19:30
După o perioadă în care a păstrat viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor, Alexia Eram a decis să vorbească deschis despre relația ei cu Tonghi. Influencerița trăiește o nouă poveste de iubire și spune că este susținută necondiționat de partenerul ei. Deși preferă discreția, Alexia a oferit câteva detalii despre dinamica lor și despre felul în care privesc viitorul.
19:20
Oana Roman, mărturisiri despre legătura de 40 de ani cu Mihai Mitoșeru: „Este singurul prieten cu care nu m-am certat niciodată” # AntenaStars
Oana Roman a povestit deschis despre una dintre cele mai importante legături din viața ei: prietenia de peste patru decenii cu Mihai Mitoșeru. Vedeta a dezvăluit detalii sensibile despre sprijinul pe care și l-au oferit reciproc și despre rolul pe care îl are în viața lor actuala parteneră a prezentatorului TV.
19:20
Alin Oprea a vorbit deschis despre dinamica relației sale cu Medana și despre modul în care iau deciziile în cuplu. Artistul a recunoscut public că nu face niciun pas important fără a se consulta cu soția lui, în care are deplină încredere. Mesajul său sincer a stârnit imediat reacții din partea fanilor.
19:10
Dana Roba, primele imagini cu noul iubit: „Am venit la un date în Cipru și plec într-o relație” # AntenaStars
Dana Roba trăiește o nouă poveste de dragoste, începută neașteptat în Cipru. După ce inițial a ales discreția, make-up artista și-a prezentat oficial noul iubit în mediul online și s-a filmat în ipostaze tandre alături de el. Vedeta spune că această relație este, de fapt, dorința ei pentru anul viitor împlinită cu un an mai devreme.
19:00
Andra Gogan, moment memorabil cu Shakira: artista columbiană a spus primele ei cuvinte în română # AntenaStars
Andra Gogan a trăit un moment de neuitat alături de Shakira, după ce cele două s-au întâlnit la un eveniment de top în Statele Unite. Influencerița a profitat de ocazie și a învățat-o pe artista columbiană câteva cuvinte în limba română, iar reacția internaționalului star a făcut deliciul fanilor.
18:50
Marisa Paloma, lecție emoționantă de la fiica ei: „Pentru copii, nimic nu e o ceartă banală” # AntenaStars
O discuție tensionată între Marisa Paloma și soțul ei a fost suficientă pentru ca micuța lor să le transmită o lecție neașteptat de matură. Influencerița a povestit cât de puternic a fost momentul în care fiica ei i-a spus ce a simțit și cum acest episod i-a schimbat perspectivele despre parenting și iubire.
18:50
În pragul sărbătorilor, Oana Roman a ales să își deschidă sufletul în fața urmăritorilor ei. Vedeta a transmis un mesaj profund despre bunătate, energie și echilibrul emoțional, amintind comunității sale cât de important este să rămânem oameni, indiferent de context.
18:40
Emilian, câștigător al emisiunii Te cunosc de undeva și artist apreciat al noii generații, a trecut recent printr-o situație care l-a enervat peste măsură. Cântărețul a povestit pe Instagram cum un șofer intrat pe contrasens l-a blocat într-o benzinărie, refuzând să dea cu spatele. Incidentul a degenerat într-un moment absurd, chiar înainte ca artistul să plece spre un concert.
