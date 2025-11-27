Ion Dolănescu, amintiri după 16 ani: mărturii despre farmecul lui uriaș și femeile care îl adorau

18:40

Emilian, câștigător al emisiunii Te cunosc de undeva și artist apreciat al noii generații, a trecut recent printr-o situație care l-a enervat peste măsură. Cântărețul a povestit pe Instagram cum un șofer intrat pe contrasens l-a blocat într-o benzinărie, refuzând să dea cu spatele. Incidentul a degenerat într-un moment absurd, chiar înainte ca artistul să plece spre un concert.