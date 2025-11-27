Ofițerul de presă care i-a împins pe jurnaliști pe holurile parlamentului va fi cercetat disciplinar

08:40

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a crescut interesul oamenilor pentru vaccinare. Farmaciile au eliberat pe bază de rețetă în primele nouă luni ale acestui an cu aproape 50% mai multe doze de vaccin HPV față de același interval al anului trecut, în timp ce la serul meningococic creșterea este de peste 120%, […]