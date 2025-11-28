SUA verifică din nou cărţile verzi eliberate pentru persoane provenite din ţări care prezintă motive de îngrijorare
28 noiembrie 2025
Directorul Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite (USCIS), Joe Edlow, a declarat joi că, la indicația președintelui Donald Trump, a ordonat reexaminarea tuturor cărților verzi eliberate persoanelor provenite din țări „care prezintă motive de îngrijorare”. „La indicația @POTUS (President Of The United States), am dispus o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți […]
• • •
Acum o oră
02:00
Opt schiori au fost salvați în viață joi după ce au fost îngropaţi de o avalanșă declanşată pe ghețarul Stubai din Alpii Tirolieni din Austria. Peste 250 de salvatori au participat la operațiunea de salvare, sprijiniţi de elicoptere, salvamontişti şi echipaje de câini de căutare în avalanşă. Patru schiori au fost ușor răniți, iar alţi […]
02:00
02:00
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi închiderea unui centru cultural rus – o nouă încercare de a reduce influența Moscovei în țară, la o zi după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat în legătură cu incursiunile dronelor, incursiuni pe care Republica Moldova le-a calificat drept inacceptabile. Măsura a fost susţinută de 57 din cei 101 […]
Acum 4 ore
22:50
Ofițerul de presă care i-a împins pe jurnaliști pe holurile parlamentului va fi cercetat disciplinar # Rador
Ofițerul de presă de la guvern care i-a împins ieri pe jurnaliști pe holurile parlamentului, atunci când aceștia încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, va fi cercetat disciplinar, a anunțat executivul într-un comunicat de presă. Cercetarea prealabilă disciplinară va fi efectuată de o comisie constituită la nivelul cancelariei premierului, mai precizează sursa citată. După […]
22:40
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an # Rador
Realizator: Mira Gomboş – Ministerul Finanţelor a publicat în această seară proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an, care menţine ţinta de deficit la 8,4% din Produsul Intern Brut. Conform documentului, fonduri suplimentare vor fi alocate Ministerelor Sănătăţii, Transporturilor şi Agriculturii, în timp ce alţi ordonatori vor înregistra reduceri bugetare. Ministrul finanţelor, Alexandru […]
22:40
Realizator: Mira Gomboș – La această oră, în Italia a început o nouă grevă la nivel național. Reprezentanții salariaților din transporturile publice, educație și presă ies mâine în stradă. Mai multe informații oferă corespondenta RRA la Roma, Elena Postelnicu. Reporter: Mâine va fi ziua grevei generale împotriva bugetului, cu trenuri și avioane blocate, perturbări în […]
Acum 6 ore
22:10
Firma de apărare Leonardo din Italia a prezentat noul sistem de apărare aeriană Cupola Michelangelo # Rador
Grupul italian de apărare și aerospațial Leonardo a prezentat joi planurile pentru un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, în contextul în care țările europene își intensifică capacitățile militare pentru a-și consolida apărarea împotriva Rusiei și a altor amenințări. „Cupola Michelangelo” („Michelangelo” Dome”) este concepută pentru a proteja infrastructura critică și zonele cheie de interes […]
22:10
Delegaţiile ucraineană şi americană se vor întâlni pentru a discuta formula de pace (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că delegațiile ucraineană și americană se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a elabora o formulă discutată la negocierile de la Geneva, cu scopul de a aduce pacea și de a oferi garanții de securitate pentru Kiev. „Echipa noastră, împreună cu reprezentanții americani, se va întâlni la sfârșitul acestei […]
22:10
FBI a lansat o investigaţie pentru terorism internaţional după incidentul de miercuri de la Washington # Rador
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) din Statele Unite au lansat o investigaţie pentru terorism internaţional după incidentul petrecut miercuri la Washington, unde doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi şi răniţi grav în apropiere de Casa Albă de către un imigrant afgan. Cei doi soldaţi se află în stare gravă la spital, unde au […]
22:10
Administrația Trump a dat joi vina pe eșecurile din era Biden în ceea ce privește verificarea antecedentelor pentru admiterea unui imigrant afgan suspectat că a împușcat miercuri doi soldaţi ai Gărzii Naționale în Washington, D.C., dar se pare că suspectul a primit azil în acest an sub președinția lui Donald Trump, potrivit unui dosar al […]
Acum 8 ore
19:30
Vladimir Putin a confirmat că o echipă de negociatori americani urmează să ajungă săptămâna viitoare la Moscova # Rador
Președintele Vladimir Putin a confirmat că o echipă de negociatori americani urmează să ajungă săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții privind încetarea războiului în Ucraina. Liderul rus a declarat că un controversat plan de pace în 28 de puncte ar putea constitui baza unui acord. Vladimir Putin a declarat că nu există o versiune finală […]
19:30
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
19:10
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a publicat, astăzi, pe Facebook, diploma de licenţă, după ce de câteva zile se tot vorbeşte despre neconcordanţele din CV-ul său, scandal în urma căruia mai mulţi politicieni i-au cerut demisia. El a precizat că şi-a luat licenţa în 2015, la Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic la Universitatea Bioterra, însă […]
19:10
Deficit bugetar de 5,7% din PIB în luna octombrie, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut # Rador
Deficitul bugetar a scăzut la 5,7% din PIB în luna octombrie, cu 0,55 de miliarde de lei mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat astăzi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. În acelaşi interval, veniturile atrase la buget au crescut cu peste 12 procente, iar cheltuielile s-au majorat cu 9,9%. Iar în lunile […]
Acum 12 ore
18:30
De 1 decembrie, Ziua Naţională a României, toate posturile Societății Române de Radiodifuziune sunt în sărbătoare – programe interactive, interviuri, reportaje dedicate marii sărbători, muzică românească. Rămâneți cu noi să cunoașteți oameni care fac cinste țării, reprezentanți ai noii generații de profesioniști în economie, muzică, sport, viață și responsabilitate socială, dar nu numai… Puteți urmări în programele noastre transmisiuni […]
18:30
Procurorul general al SUA declară că individul care a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale riscă închisoare pe viață # Rador
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat joi că cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați miercuri au suferit o intervenție chirugicală, adăugând că suspectul afgan ar putea risca închisoare pe viață. „În acest moment, ne vom baza acuzațiile pe prognosticul lor”, a declarat Bondi pentru Fox News. „Amândoi au trecut prin operație. Nu […]
17:40
Trafic îngreunat în apropierea localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov, din cauza unui accident rutier # Rador
Traficul se desfăşoară îngreunat la această oră, în apropierea localităţii Mogoşoaia din judeţul Ilfov, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită, în urma impactului a două maşini. La locul incidentului au ajuns echipele de salvare care acordă îngrijiri medicale victimei, transmite Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 noiembrie)/dstanesc
17:30
Autorităţile sanitar-veterinare din judeţul Neamţ au anunţat o serie de măsuri după identificarea unui caz de rabie la un câine # Rador
Autorităţile sanitar-veterinare din judeţul Neamţ au anunţat o serie de măsuri după identificarea unui caz de rabie la un câine, în localitatea Agapia. Potrivit corespondentei RRA Gianina Buftea, este vorba, între altele, de efectuarea vaccinării antirabice a câinilor şi pisicilor din Agapia şi Târgu Neamţ, delimitarea zonelor de protecţie şi supraveghere, punerea sub observaţie sanitară […]
17:10
Recunoașterea Crimeii și Donbasului ca teritoriu al Rusiei va fi unul dintre subiectele negocierilor cu SUA (Vladimir Putin) # Rador
Recunoașterea juridică a Crimeii și Donbasului ca teritoriu al Rusiei va constitui unul dintre subiectele negocierilor între Moscova și Washington, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, comentând jurnaliștilor prevederea recunoaşterii doar de facto a acestor teritorii ca fiind ale Rusiei în „planul de pace” al SUA. „Acesta va trebui să fie unul dintre subiectele negocierilor […]
16:50
Aflat în Turcia, în prima sa vizită în străinătate, Papa Leon al XIV-lea i-a adus un omagiu lui Atatürk # Rador
Joi, Papa Leon al XIV-lea i-a adus un omagiu fondatorului Turciei, Mustafa Kemal Atatürk. Acesta a fost primul gest la începutul vizitei sale oficiale în țară. Pontiful s-a oprit la Anıtkabir, mausoleul fondatorului Republicii, unde a vizitat muzeul și a depus pe treptele monumentului o coroană roșie și albă şi unde a scris în Cartea […]
16:30
Virusul gripei aviare ar putea duce la o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă ar suferi mutații, avertizează Institutul Pasteur # Rador
Virusul gripei aviare care s-a răspândit printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere ar putea duce la o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă suferă mutații pentru a se transmite între oameni, a declarat șeful Centrului pentru Infecții Respiratorii din cadrul Institutului Pasteur. Gripa aviară extrem de patogenă, numită în mod obișnuit gripă aviară, […]
16:30
Rusia pregătește un pachet de măsuri punitive ca ripostă la potențialele confiscări de active rusești în Europa, anunță Vladimir Putin # Rador
Președintele Vladimir Putin a declarat, joi, că Rusia pregătește un pachet de măsuri punitive ca ripostă la potențialele confiscări de active rusești în Europa. Liderul rus a avertizat că orice acțiune de confiscare a activelor rusești ar constitui „un furt de proprietate” și ar avea un impact negativ asupra sistemului financiar global./cstoica/amirea (REUTERS – 27 […]
16:20
Vladimir Putin declară că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță dacă Kievul nu se retrage # Rador
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că, odată ce trupele ucrainene se vor retrage din pozițiile lor din zonele cheie, luptele vor înceta, dar că, dacă nu o vor face, forțele rusești își vor atinge obiectivele prin forță. El a adăugat că ritmul avansului Rusiei în toate direcțiile „crește considerabil”./cstoica/dstanesc (REUTERS – 27 noiembrie)
16:10
Vladimir Putin a declarat că proiectul discutat de SUA și Ucraina ar putea deveni baza unor viitoare acorduri privind pacea în Ucraina # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi că schițele unui proiect de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea deveni baza unor viitoare acorduri privind încetarea conflictului din Ucraina. „În general, suntem de acord că aceasta poate fi baza pentru viitoare acorduri”, a spus Putin, adăugând că varianta planului discutată de […]
15:30
Peste două zile se vor deschide și la București târgurile de Crăciun. Primul dintre aceste evenimente tradiționale la sfârșit de an este Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cel mai mare din România, dedicat sărbătorilor de iarnă. Cel de-al doilea târg al Capitalei va fi organizat în Piața Universității. Vizitatorii sunt așteptați la ambele evenimente […]
15:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
14:50
Dialogul dintre angajatori şi sindicate a fost restabilit (liderul partidului GERB din Bulgaria) # Rador
Liderul partidului GERB din Bulgaria, Boiko Borisov, a declarat că dialogul dintre angajatori şi sindicate a fost restabilit. Anterior, Borisov a anunţat că proiectul de buget al Bulgariei pe anul 2026 va fi retras şi revizuit. „Chiar de mâine, (vineri, n.r.) la Ministerul Finanţelor, încep întâlniri în cadrul cărora vor fi clarificate toate detaliile. Statul […]
14:40
Ambasadoarea ucraineană în SUA, Olha Stefanişina, a declarat că Ucraina a reușit să elimine din planul de pace propus de preşedintele Donald Trump punctul controversat privind amnistia pentru crime de război, care stârnise cele mai mari temeri legate de dreptate și responsabilitatea Rusiei. Într-un interviu pentru Deutsche Welle (DW), diplomata a explicat că, după runda […]
14:40
Încercările NATO de a atrage Ucraina în structura sa reprezintă o amenințare pentru Rusia, declară Maria Zaharova # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi că încercările NATO de a atrage Ucraina în structura sa reprezintă o amenințare pentru Rusia și că aderarea Ucrainei la alianța militară ar fi inacceptabilă pentru Moscova./cstoica/denisse (REUTERS – 27 noiembrie)
14:10
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 28 noiembrie a.c. o emisiune filatelică aniversară sub denumirea Jockey Club Român, 150 de ani, dedicată unui Club de elită, cu tradiție în domeniul hipismului. Emisiunea are în componența sa două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți maxime pentru pasionații de maximafilie […]
14:00
Aliații europeni se află din nou pe margine în timp ce Ucraina încearcă să salveze ceva dintr-un plan de pace dezordonat și potențial periculos. Va reveni Kievului și Bruxelles-ului sarcina de a se asigura că nicio încetare a focului negociată nu lasă ușa deschisă pentru un nou atac rusesc. Un sentiment tangibil de disperare planează […]
14:00
Luna decembrie aduce la Sala Radio o mulțime de cadouri muzicale, concerte special dedicate sărbătorilor de iarnă sau seri de muzică clasică cu invitați de marcă. Printre artiștii internaționali pe care nu trebuie să îi ratați se numără cunoscutul pianist spaniol Javier Perianes, care va interpreta vineri, 5 decembrie 2025 (alături de Orchestra Națională Radio) Concertul […]
13:50
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLV – Tratatul de la pace Neuilly-sur-Seine, 1919: frontiere, pierderi și urmări # Rador
27 noiembrie 1919 – Tratatul de pace de la Neuilly-sur-Seine Introducere Pe 27 noiembrie 1919, la Hôtel de Ville din Neuilly-sur-Seine (suburbie a Parisului), a fost semnat Tratatul de pace dintre Puterile Aliate şi Asociate şi Regatul Bulgariei. Aflat între acordurile care au încheiat Primul Război Mondial, documentul a impus Bulgariei cedări teritoriale majore, limitări […]
13:40
Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României # Rador
Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României și a împlinirii a 107 ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor istorice sub conducerea Regelui Ferdinand I, CFR Călători se alătură festivităților printr-o inițiativă simbolică de omagiere a istoriei. CFR Călători menține tradiția de a facilita accesul cetățenilor la manifestările centrale, asigurând un total de 36 trenuri […]
Acum 24 ore
13:30
Şeful diplomaţiei ucrainene anunţă noi întâlniri între echipele de negociere ale Ucrainei şi SUA # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a anunţat că, în perioada următoare, vor avea loc noi întâlniri între echipele de negociere ale Ucrainei și Statelor Unite pentru a discuta planul de pace. „Confirm, că în viitorul apropiat, trebuie așteptată o întâlnire a echipelor de negociere. Care sunt așteptările noastre? Așteptările noastre – rezultate concrete. Rezultate […]
13:20
Populaţia României trece printr-un proces accentuat de îmbătrânire. În iulie 2025, numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani a depăşit cu 35% numărul copiilor sub 14 ani, potrivit datelor unei companii de asigurări. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut din ianuarie 2024 până în 1 ianuarie 2025, iar proiecţiile demografice arată că populaţia […]
13:10
Este cod galben de inundații în bazinele Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău. Avertizarea a intrat în vigoare la această oră și va expira mâine, la aceeași oră. Hidrologii prognozează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. Aceste fenomene se pot produce cu […]
12:30
Papa Leon al XIV-lea își va începe prima călătorie în străinătate pe 27 noiembrie, un pelerinaj în Turcia și Liban. Prima etapă a vizitei va fi capitala turcă Ankara, unde Papa ar urma să lanseze un apel pentru pacea regională și să cheme la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp. Sub lumina reflectoarelor […]
12:10
Realizator: Vreau să mergem la colegul meu Alex Costache; are detalii despre acest vot important dat în urmă cu puțin timp la CSM. Bun găsit, Alex! Reporter: Da, un vot important, dar previzibil. CSM a dat aviz negativ în unanimitate, cu o singură abținere din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu. De ce era previzibil acest […]
12:00
Mazărea atrage tot mai mult atenţia ca un aliment accesibil şi extrem de benefic. Bogată în vitaminele A, C, K şi din grupul B, precum şi în minerale valoroase – fier, magneziu şi potasiu – aceasta nu este doar o legumă, ci un elixir natural pentru corp şi minte. Datorită conţinutului ridicat de proteine vegetale […]
11:50
Serele, solariile, silozurile şi depozitele de cereale vor fi impozitate de anul viitor, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale. Măsura este considerată nejustificată de specialiştii în agricultură, iar impactul se va resimţi direct în preţul final al legumelor, spun şi fermierii care se tem că aceste schimbări îi vor forţa să-şi închidă afacerile. Reporter: […]
11:20
Regiunea Odesa a fost din nou atacată de dronele ruseşti. Potrivit şefului administraţiei militare, au fost avariate două clădiri rezidenţiale, o benzinărie şi un club de echitaţie, dar nu există informaţii despre eventuale victime. În total, Rusia a lansat peste noapte 142 de drone asupra Ucrainei, din care peste 40 au lovit în 18 locaţii. […]
11:10
Pompierii din Hong Kong caută posibili supraviețuitori ai unui incendiu masiv izbucnit într-un complex de blocuri înalte, unde locuiau peste 4.600 de persoane. Sute de oameni sunt încă dați dispăruți, iar peste 40 au fost confirmați ca fiind decedați. Poliția a arestat trei bărbați dintr-o firmă de construcții, suspectați de omor din culpă, iar guvernul […]
10:50
Românii au returnat în doi ani, de când există sistemul de Garanție-Returnare, aproape 8 miliarde de ambalaje # Rador
Românii au returnat în doi ani, de când există sistemul de Garanție-Returnare, aproape 8 miliarde de ambalaje, iar cei care le reciclează au depășit 550.000 de tone de materiale. Datele vin de la administratorul sistemului RetuRO, care precizează că rata de colectare în primele 10 luni ale acestui an a fost de 84%. În acest […]
10:40
Președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe reintroducerea serviciului militar pe bază voluntară # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat să anunțe, în următoarele ore, că Franța va restabili serviciul militar pe bază voluntară. Măsura este concepută ca un răspuns la ceea ce Franța consideră a fi o amenințare reînnoită din partea Rusiei. În cadrul unei vizite la o bază de infanterie din apropiere de Grenoble, președintele va prezenta […]
10:40
Ministrul comerțului din China, Wang Wentao, a cerut miercuri, într-o convorbire video cu ministrul german al economiei și energiei, „măsuri practice” din partea Țărilor de Jos pentru a rezolva disputa legată de Nexperia, care a zguduit lanțurile globale de aprovizionare cu cipuri, potrivit unui comunicat publicat joi de Ministerul chinez al Comerţului. Wang i-a spus […]
09:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește astăzi pentru a-și alege noua conducere. Acum în funcția de președinte al CSM este judecătoarea Elena Costache, iar în funcția de vicepreședinte, procurorul Claudiu Sandu, o conducere care a respins categoric inițiativa Guvernului privind modificarea sistemului de pensionare a magistraților. Candidații pentru conducerea CSM trebuie să prezinte un […]
09:30
Realizator: Daniela Petrican – Legislativul a votat ieri noile conduceri ale Societății Române de Radiodifuziune și Televiziunii Române. Plenul reunit al Parlamentului l-a validat pe noul președinte director general al Radioului public, Robert Schwartz, jurnalist și, timp de peste două decenii, coordonator al Secției române de la postul public german. Iar în această dimineață este […]
09:20
Cel puţin şapte persoane au murit în provincia Yunnan din sudul Chinei, după ce un tren a intrat într-un grup de muncitori feroviari. Trenul, care testa echipament de detectare seismică, a lovit muncitorii care se deplasaseră pe o porţiune curbată de linie ferată, la o gară din oraşul Kunming./mbrotacel/cpodea BBC SERVICIUL MONDIAL – 27 noiembrie
09:20
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a anunțat, miercuri seară, că Ucraina și Fondul Monetar Internațional (FMI) au ajuns la un acord la nivel de personal privind un nou program de sprijin pentru Kiev. „O săptămână de activitate intensă a misiunii FMI, condusă de șeful misiunii, domnul Gavin Gray, la Kiev, s-a încheiat cu un rezultat bun” […]
