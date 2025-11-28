Parlamentul Republicii Moldova a votat închiderea unui centru cultural rus

15:30

Peste două zile se vor deschide și la București târgurile de Crăciun. Primul dintre aceste evenimente tradiționale la sfârșit de an este Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cel mai mare din România, dedicat sărbătorilor de iarnă. Cel de-al doilea târg al Capitalei va fi organizat în Piața Universității. Vizitatorii sunt așteptați la ambele evenimente […]