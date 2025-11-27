Ilie Bolojan, după bruscarea unui jurnalist de către un angajat al Guvernului: Un incident regretabil. Chiar îmi pare rău dacă cineva s-a simţit într-o formă sau alta agresat. N-am încurajat niciodată nici agresivitatea verbală, dar mai ales cea fizică

18:10

Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale. Potrivitm documentului, veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 640,42 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. OUG stipulează că veniturile bugetului general consolidat cât şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2.135,0 milioane lei. Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor sunt singurele care primesc bani în plus.