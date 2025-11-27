Premierul Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public / Despre situaţia de la Hidroelectrica: Orice astfel de lucru, dacă aşa s-a întâmplat, trebuie sa atragă răspunsarea celor care l-au to

18:50

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că rafinăriile din zona municipiului Ploieşti ”cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise şi folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi”. În acest context, ministrul anunţă că va avea discuţii cu oficiali ai altor state, unde există rafinării în apropierea zonelor locuite, pentru a afla care sunt tehnologiile folosite în acele ţări şi care pot fi implementate şi în judeţul Prahova.