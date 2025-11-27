Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa. Norvegienii au primit un penalty, confirmat de VAR, însă portarul grecilor, Pavlenka, a apărat execuţia lui Emil Kornvig, din minutul 18.
Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor
Ultraşii Stelei Roşii, din peluza "Delje", au pregătit un mesaj pentru galeria FCSB-ului la meciul dintre cele două echipe. Cei de la "Delje" au scris "Orthodox Brothers" (n.r: Fraţii ortodocşi). Ultraşii sârbi şi cei români au o relaţie foarte bună. Ultraşii Stelei Roşii, banner special pentru "fraţii" români În timp ce galeria Stelei Roşii afişa
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiovei, este euforic după victoria obţinută de olteni joi seară, cu Mainz. Craiova s-a impus cu 1-0 în partida de pe teren propriu, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, în minutul 67, atunci când a transformat o lovitură
"Am făcut istorie" Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz!
Nicuşor Bancu (33 de ani) a reacţionat după ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz. E al doilea succes al Craiovei în grupa principală din Conference League, după cel cu Rapid Viena. Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, fiind în acest moment pe locul 10, cu
"Asta a fost cheia succesului" Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor!
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a spus după victoria extraordinară a oltenilor cu Mainz că e momentul bucuriei pentru echipa lui. Coelho a subliniat că succesul a venit dintr-un mix dintre strategia pentru meci şi aportul adus de fani. Filipe Coelho: "Sunt foarte mulţumit de victorie, de puncte și de joc" „Sunt
Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz!
Universitatea Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după victoria cu Mainz. Un punct în ultimele două meciuri, cu Sparta Praga şi cu AEK, ar fi sinonim cu calificarea în play-off. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: "Instinctul a fost să deschid uşa"
Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României la handbal feminin, a vorbit după debutul cu victorie la Campionatul Mondial 2025. Tricolorele au câştigat cu 33-24 meciul cu Croaţia, primul din grupa de la Rotterdam. Înaintea acestui meci, tricolorele au avut emoţii din cauza traficului din Rotterdam. Din acest motiv, partida a început cu 10 minute întârziere. Ovidiu Mihăilă,
Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League
Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League. Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul Mainz
Universitatea Craiova a primit o lovitură la puţin timp după ce Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în meciul cu Mainz, din etapa a patra a grupei principale Conference League. Atacantul palestinian a transformat un penalty obţinut de Alex Cicâldău, în minutul 67. Din nefericire pentru echipa lui Filipe Coelho, Nicuşor Bancu a fost avertizat în
Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor
Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în partida dintre Universitatea Craiova şi Mainz, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Atacantul palestinian a înscris din penalty. În minutul 66, Alex Cicâldău a obţinut o lovitură de la 11 metri, după ce a urmărit foarte bine un balon respins în careului nemţilor. Un minut
Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato
Dan Şucu (62 de ani) a primit o veste proastă din partea Consiliului Federal din Italia. Genoa riscă să nu se poată întări în perioada de transferuri din iarnă după ce Federaţia Italiană de Fotbal a schimbat regulile. După modelul fair-play-ului financiar al UEFA, noul indice financiar al cluburilor din Serie A va lua în
Jurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti
Suporterii olteni au avut un mesaj pentru jucătorii lor, pe care l-au afişat în timpul meciului cu Mainz. Oltenii au avut atât un mesaj de încurajare, în condiţiile în care Universitatea Craiova se luptă să se califice din grupa Conference League, cât şi unul de recunoştinţă. Mesajul fanilor olteni pentru jucătorii pe care îi susţin
Jurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-ului
Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă
Peste 20.000 de fani sunt aşteptaţi pe Maracana din Belgrad, pentru duelul cu FCSB. Aproape 1000 sunt români. Ei au dat şi peste Moş Crăciun la sârbi
Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"
Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"
Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
"Ai venit cu victoria?" Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz
Alex Mitriţă (30 de ani) a venit să o urmărească pe Universitatea Craiova la meciul cu Mainz din grupa principală Conference League. Înaintea acestui meci, care poate fi urmărit de la ora 19:45 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, Mainz e neînvinsă în Conference League. Alex Mitriţă: "Am venit cu victoria"
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF
Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore. Absolvenţii acestei ediţii sunt Ioan Adrian Pop, Anton Heleşteanu, Ioan Luca,
Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia
Adi Popa (37 de ani) a declarat că România are 6% şanse să meargă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. Adi Popa a spus că această probabilitate a calculat-o pe baza statisticilor după care a lucrat şi la cursul de directori sportivi de la FRF, pe care l-a
Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: "Ne-ar ajuta foarte mult"
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Csikszereda ce ar însemna o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Rapid. Stanciu nu are decât 5 meciuri în toate competiţiile pentru cealaltă echipă patronată de Dan Şucu, Genoa, două dintre acestea fiind în
Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: "Reprezintă valori în care cred cu adevărat"
Fotbalistul Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Al-Nassr şi de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, a devenit acţionar al companiei spaniole care promovează artele marţiale mixte (MMA), "The Way of Warriors FC' (WOW FC), care îl include şi pe campionul mondial hispano-georgian Ilia Topuria, scrie EFE. "Implicarea sa este o etapă definitorie pentru
Joshua Kimmich a "înţepat-o" pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: "Nu a fost vorba despre fotbal"
Joshua Kimmich, vedeta celor de la Bayern Munchen, nu a fost impresionat de succesul celor de la Arsenal, în meciul din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. Tunarii lui Mikel Arteta s-au impus cu 3-1 şi sunt singura echipă cu victorii pe linie în primele cinci etape. La finalul meciului de pe
Cristi Cio
Fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), în prezent preşedinte la FC Bacău, a tras un semnal de alarmă după cursurile de directori sportivi de la FRF. Ciocoiu a spus că nu se pune accent pe jucătorii tineri în ligile inferioare şi că şi-ar dori ca situaţia să se schimbe. FC Bacău, echipa […] The post Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat schimbări în echipa de start a giuleştenilor la meciul cu Csikszereda. Rapid – Csikszereda se dispută vineri, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Gâlcă a transmis la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda […] The post Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 # Antena Sport
România va întâlni Croaţia, în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Tricolorele vor debuta joi seară, de la ora 19:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Croaţia, Japonia şi Danemarca sunt adversarele din grupa pe care România o va disputa la Rotterdam. Primele trei clasate se […] The post România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 appeared first on Antena Sport.
Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar # Antena Sport
Pilotul australian de Formula 1 Oscar Piastri a spus că subiectul referitor la sprijinul pe care i l-ar putea acorda coechipierului său de la McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris, pentru a câştiga titlul mondial în acest an a fost discutat, iar răspunsul a fost “nu”, scrie Reuters. Norris are un avans de 24 de puncte faţă […] The post Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar appeared first on Antena Sport.
Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas. 1. Ședință de urgență Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea “Legii Novak” care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi “români” în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale. ”Invit toate cluburile, sportivii, antrenorii şi suporterii care cred în competiţia bazată pe merit şi performanţă, nu pe paşaport, care […] The post Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva “Legii Novak” appeared first on Antena Sport.
Rapid traversează o perioadă excelentă. În campionat giuleştenii sunt pe primul loc, cu 35 de puncte, după 17 etape disputate, cu două puncte peste locul 2, ocupat de Botoşani. Rapid a câştigat fără emoţii şi primul meci din Cupă, cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Partida respectivă Rapid a disputat-o acasă, în Giuleşti, deşi ar fi trebuit […] The post Marius Şumudică, avertisment pentru Rapid: “Dacă nu câştigă acolo, e out” appeared first on Antena Sport.
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! # Antena Sport
Comisia Europeană a dat aviz pozitiv pentru preluarea ArcelorMittal Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Patronul lui Şahtior Doneţk a investit, recent, 60 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic din România şi se află în discuţii şi pentru cumpărarea Combinatului siderurgic din Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din ţară. ArcelorMittal Tubular Products […] The post Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! appeared first on Antena Sport.
“Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială # Antena Sport
Cristi Săpunaru a vorbit despre șansele României de a trece de Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Fostul fundaș a recunoscut că nu ar fi vrut ca adversara “tricolorilor” să fie selecționata lui Vincenzo Montella, deși a declarat ulterior că elevii lui Mircea Lucescu au șanse să ajungă în finala play-off-ului. România a aflat […] The post “Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România # Antena Sport
George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său. Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei […] The post Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România appeared first on Antena Sport.
Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă” # Antena Sport
Descalificarea lui Lando Norris și Oscar Piastri din Las Vegas e în continuare un subiect extrem de discutat în lumea “Marelui Circ”, iar Jos Verstappen, tatăl pilotului de la Red Bull, s-a pronunțat și el în acest sens. Olandezul de 53 de ani a declarat că ce s-a întâmplat în Statele Unite poate avea doar […] The post Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă” appeared first on Antena Sport.
Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!” # Antena Sport
Mayssa Pessoa s-a alăturat pe o listă cu sportivi celebri care au luptat de-a lungul vieţii cu depresia. Simone Biles, Michael Phelps sau Naomi Osaka au trecut prin perioade în care s-au confruntat cu boala secolului 21. Pessoa, ajunsă la 41 de ani, a fost eroina lui CSM Bucureşti, în 2016, atunci când a apărat […] The post Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!” appeared first on Antena Sport.
“Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a fost omul meciului pentru Real Madrid în victoria obținută în Grecia contra celor de la Olympiacos, scor 4-3. După duel, atacantul francez a fost întrebat dacă simte că echipa lui Xabi Alonso este dependentă de el, iar decarul a fost vizibil iritat de cum a pus omul din presă problema. Mbappe a […] The post “Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Moment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km # Antena Sport
Seara de miercuri de Champions League a fost una plină de spectacol și de goluri, însă a existat și un moment care nu a ieșit atât de mult în evidență. La duelul din Danemarca dintre Copenhaga și Kairat Almaty, 10 suporteri ai kazahilor care au făcut deplasarea au fost premiați de clubul nordic. Într-o seară […] The post Moment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km appeared first on Antena Sport.
Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei # Antena Sport
Universitatea Craiova va evolua în această seară împotriva lui Mainz, de la ora 19:45, live text pe as.ro, iar duelul cu nemţii poate fi unul extrem de important pentru Ştefan Baiaram. “Perla” de 22 de ani a Băniei a revenit în centru atenţiei mai multor echipe, iar un club din Spania va avea reprezentanţi la […] The post Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei appeared first on Antena Sport.
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră # Antena Sport
Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, “încinge” telefonul de la prima oră. Nici nu face bine ochi, că deschide Instagramul. I-a dat telefonului ei un nume de fată: Zuza. În epoca tehnologiei, Alexandra Dulgheru își începe ziua cu telefonul în mână: “Deschid Instagramul. Este (n.r. rețeaua de) social media pe care stau […] The post Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova și Mainz se întâlnesc în această seară în etapa cu numărul 4 din Conference League, iar oltenii sunt în căutarea celei de-a doua victorii din acest sezon de cupe europene. Nemții nu se află într-o formă foarte bună în Bundesliga, însă pe plan european sunt momentan neînvinși, astfel că misiunea lui Filipe Coelho […] The post Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii” # Antena Sport
Mihai Stoica aşteaptă un adevărat război pe 26 martie, atunci când România va întâlni Turcia, în deplasare, în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Conducătorul de la FCSB se bazează pe jucătorii români care evoluează în Superliga Turciei, precum Ianis Hagi, Valentin Mihăilă sau Denis Drăguş. Chiar şi aşa, […] The post Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii” appeared first on Antena Sport.
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați # Antena Sport
FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Steaua Roșie Belgrad în etapa a cincea de Europa League, într-un meci care va avea loc pe Stadionul Rajko Mitic, poreclit drept “Marakana”. Arena va fi ocupată în mare parte de suporteri sârbi, însă roș-albaștrii nu vor fi singuri, pentru că sute de fani români vor […] The post Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați appeared first on Antena Sport.
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa” # Antena Sport
România va debuta joi la Campionatul Mondial de handbal feminin şi va întâlni Croaţia (19:00). Iulia Curea, antrenorul secund al naţionalei, a analizat Grupa A preliminară în care se află şi tricolorele. România are ca obiectiv intermediar două victorii în grupa cu Croaţia, Japonia şi Danemarca, iar apoi o clasare între primele 12 echipe ale […] The post Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa” appeared first on Antena Sport.
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei # Antena Sport
Documentarul “In The Arena” aduce în prim-plan povestea de mare succes a Serenei Williams şi cele 8 episoade a câte 60 de minute fiecare vor putea fi urmărite în AntenaPLAY, începând cu luna noiembrie. Berlusconi: Condemned to Win, The Two Escobars, Be Water, Playing for the Mob, The Life and Trials of Oscar Pistorius și […] The post Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei appeared first on Antena Sport.
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB # Antena Sport
Denis Alibec trece printr-o perioadă grea şi va rata meciurile celor de la FCSB din următoarele două săptămâni. Valeriu Iftime susţine că nu l-ar transfera pe atacantul de 34 de ani, acuzând că acesta nu mai are foamea de performanţă de altă dată. Cotat la 600.000 de euro, Alibec a adunat doar 13 meciuri pentru […] The post “N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei # Antena Sport
Celebrul inginer din Formula 1, Adrian Newey, va avea mai multe atribuţii în cadrul echipei Aston Martin în sezonul viitor şi va deveni, de asemenea, “team principal”. Newey, în vârstă de 66 de ani, a părăsit Red Bull în 2024 pentru a se alătura Aston Martin. Considerat cel mai bun inginer al generaţiei sale, britanicul […] The post Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei appeared first on Antena Sport.
Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta” # Antena Sport
Fabio Capello, legendarul antrenor în vârstă de 79 de ani, a analizat ce s-a întâmplat pe Metropolitano la partida dintre Atletico Madrid și Inter și a găsit explicațiile pentru care trupa românului a pierdut dramatic. În minutul 90+3 al partidei din Spania, Jose Maria Gimenez l-a învins pe Yann Sommer cu o lovitură de cap […] The post Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta” appeared first on Antena Sport.
Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem” # Antena Sport
Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, a evidenţiat efortul colectiv al echipei sale în meciul câştigat in-extremis miercuri seara în faţa lui Inter Milano, trupa antrenată de Cristi Chivu. “Sunt foarte mulţumit de munca echipei, de planul de joc şi de reacţia echipei, atât în prima repriză, cât şi în cea de-a doua“, […] The post Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem” appeared first on Antena Sport.
Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău” # Antena Sport
Alexandru Băluță a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce s-a aflat că Los Angeles FC l-a dat afară de la echipă. Fotbalistul de bandă a ținut să le mulțumească americanilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit, în ciuda faptului că a evoluat doar 14 minute pentru formația din […] The post Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău” appeared first on Antena Sport.
