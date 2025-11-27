ING anunță clienții din România - Schimbări la HomeBank și carduri FOTO

15:40

Compania românească de inginerie Enevo Group, contractor general specializat în construcția și modernizarea stațiilor electrice, centralelor regenerabile și a sistemelor de automatizare a proceselor industriale, a lansat un sistem ALO (Automatizare de Limitare Operațională), care le permite producătorilor de energie să se conecteze la Sistemul Energetic Național (SEN) în zone ale rețelei care, altfel, ar necesita lucrări de întărire costisitoare și de durată, se arată într-un comunicat al companiei.