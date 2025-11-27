Momentul în care doi palestinieni sunt uciși de trupele israeliene după ce se predau în genunchi cu mâinile ridicate

23:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, că România are printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE. „Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobanzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a precizat prim-ministrul. „Așa cum se vede din dobânzile pe care le achită România, aceste dobânzi au scăzut față de prima jumătate a anului” a precizat Bolojan, ca replică la acuzațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit căruia deficitul ar fi „speriat instituțiile internaționale”, generând creșterea dobânzilor la care se împrumută România.