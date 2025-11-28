Alege ce citești

17:00

Românii trebuie să se pregătească financiar şi emoțional pentru facturile la întreţinere ce vor veni în această iarnă. Asta din cauză că se vor scumpi tarifele la energie electrică şi gaze naturale. După ce facturile la curent s-au dublat după eliminarea plafonării, și costurile pentru gaze sunt în creștere odată cu începerea sezonului rece. Ştim […] The post Românii vor plăti scump ca să se încălzească în această iarnă. Facturile la energie electrică şi gaze vor creşte, iar benzina şi motorina păstrează trendul first appeared on Ziarul National.