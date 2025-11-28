Criza locuințelor împinge alegătorii spre extrema dreaptă. Stânga europeană are ultima șansă să oprească alunecarea
Adevarul.ro, 28 noiembrie 2025 02:45
Europa fierbe la capitolul locuințe, iar cercetătorii spun răspicat: dacă stânga nu își asumă pe bune rezolvarea crizei, electoratul îi va întoarce spatele și va merge către extrema dreaptă. Iar direcția, spun datele, este deja vizibilă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
03:15
Europa face acum ceea ce părea de neconceput acum câțiva ani: plănuiește cum să riposteze la războiul hibrid al Rusiei # Adevarul.ro
Europa începe să gândească de nefirescul de ieri: cum să riposteze Rusiei.
Acum o oră
02:45
Criza locuințelor împinge alegătorii spre extrema dreaptă. Stânga europeană are ultima șansă să oprească alunecarea # Adevarul.ro
Europa fierbe la capitolul locuințe, iar cercetătorii spun răspicat: dacă stânga nu își asumă pe bune rezolvarea crizei, electoratul îi va întoarce spatele și va merge către extrema dreaptă. Iar direcția, spun datele, este deja vizibilă.
Acum 2 ore
02:15
Rușii testează „porumbei-spioni” controlați prin cipuri cerebrale. Biodronele lui Putin ridică întrebări sumbre despre etică și militarizare # Adevarul.ro
În Rusia lui Vladimir Putin, fanteziile distopice devin încet-încet proiecte de cercetare cu finanțare publică.
Acum 4 ore
01:15
De ce liderii agresivi prosperă în companiile în care presiunea se confundă cu performanța: „Adevărata putere nu stă în frică, ci în capacitatea de a crea siguranță” # Adevarul.ro
Un studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology arată că felul în care oamenii își evaluează șefii depinde mai puțin de comportamentul celor din funcțiile de conducere și mult mai mult de felul în care angajații înțeleg lumea.
00:45
De ce unii iubesc mișcarea și alții o evită? Totul ține de tipul de antrenament fizic ales # Adevarul.ro
Un studiu publicat în revista Frontiers in Psychology arată că oamenii sunt mai motivați să facă mișcare atunci când aleg un tip de antrenament potrivit personalității lor.
00:15
La 28 noiembrie au avut loc mai multe evenimente importante, precum unirea Bucovinei cu România în 1918. Un alt moment marcant este cel din 1877, când generalul Osman-Pașa a capitulat după încercarea de a sparge încercuirea Plevnei, în Războiul de Independență al României.
00:15
Care sunt laudele și criticile aduse noii programe de Limba și Literatura Română. Perspectivele elevilor și scriitorilor români # Adevarul.ro
Odată cu lansarea în consultare publică a noii programe de Limba și Literatura Română au apărut o serie de reacții. Deși nu mai există autori obligatorii, ci doar recomandați, numeroase voci critică absența oricărui scriitor contemporan de pe listă. Și faptul că nicio autoare nu este inclusă.
00:00
Europa trimite astronauți pe Lună. Germania, Franța și Italia vor participa la misiunile Artemis ale NASA # Adevarul.ro
Trei astronauţi europeni vor participa la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care îşi propune revenirea şi menţinerea unei prezenţe pe Lună, a anunţat joi Agenţia Spaţială Europeană (ESA).
27 noiembrie 2025
23:45
Luna cadourilor și capcanele cumpărăturilor impulsive. Cum ajung românii să cheltuiască de sărbători mai mult decât își propun # Adevarul.ro
Cumpărăturile impulsive încurajate în așteptarea sărbătorilor, presiunea cadourilor și creșterea cheltuielilor la utilități transformă luna decembrie în una dintre cele mai scumpe perioade ale anului. Darurile de iarnă reprezintă, însă, o tradiție îndelungată, cu o simbolistică aparte.
23:30
Nu cumpăra nimic înainte să vezi acest top 10 electrocasnice 2025 – cele mai bune alegeri pentru casă și cadouri de sărbători # Adevarul.ro
Descoperă top 10 electrocasnice 2025 pe care merită să le cumperi în decembrie. Ghid complet cu recomandări verificate, produse cu rating mare și idei de cadouri utile pentru casă. Vezi prețurile actuale și alege inteligent înainte de sărbători.
Acum 6 ore
23:15
Italia, afectată de grevă generală. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru această țară # Adevarul.ro
Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, pe 28 noiembrie, în această ţară, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
23:00
Horoscop vineri, 28 noiembrie. Nativii unei zodii, atenționați să fie prudenți cu investițiile și cheltuielile # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 28 noiembrie.
23:00
Cinci motive pentru care Ucraina va continua să lupte chiar dacă Trump retrage sprijinul SUA # Adevarul.ro
Dacă administrația americană ar opri livrările de armament, războiul ar deveni mult mai dificil pentru Ucraina — dar nu s-ar opri, scrie politico.eu.
22:45
Ionuț Moșteanu, acuzat de abuz emoțional și profesional de o fostă colegă din USR. „Retaliere și apoi jihad-ul, menit să mă decredibilizeze pe termen lung” # Adevarul.ro
Avocata Claudia Postelnicescu a publicat, vineri, un mesaj amplu în care relatează experiența sa din interiorul USR, acuzându-l pe Ionuț Moșteanu de comportament abuziv, marginalizare profesională, folosirea ideilor fără recunoaștere și orchestrarea unei campanii de discreditare împotriva ei.
22:15
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării.
22:00
Victorie de prestigiu pentru olteni: Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Nemții aveau doar victorii în Conference league # Adevarul.ro
Unversitatea Craiova a dispus joi seară, cu 1-0, în etapa a patra din grupa unică de Conference League, de formația germană Mainz.
22:00
SUA și Ucraina reiau discuțiile pentru pace. Noi negocieri vor avea loc la sfârșitul săptămânii # Adevarul.ro
Șeful Administrației prezidențiale a Ucrainei, Andrii Iermak, a afirmat, joi, că eforturile comune dintre delegațiile SUA și Ucraina vor continua la finalul acestei săptămâni, fără a preciza formatul în care vor avea loc.
22:00
Ilie Bolojan, despre ofițerul de presă al Guvernului care împingea jurnaliștii: „N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aș fi atras atenția” # Adevarul.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, într-un interviu acordat Digi24, că regretă incidentul care a avut loc miercuri, când jurnaliștii au fost bruscați de ofițerul de presă al Guvernului.
21:45
Ilie Bolojan spune că l-a încurajat pe Moșteanu după problemele din CV: „Eu i-am spus «Capul sus»” # Adevarul.ro
Ministrul Ilie Bolojan a comentat, joi, inadvertențele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmând că acestea nu au afectat colaborarea dintre cei doi.
21:30
Ilie Bolojan spune că România poate pierde 800 de milioane de euro: „Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni” # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat, în cadrul unui interviu la Digi 24, că întârzierea avizului pentru noul proiect privind pensiile magistraților a influențat implementarea măsurii, subliniind că deciziile depind nu doar de Guvern, ci și de termene legale, instanțe și Curtea Constituțională.
21:30
Prețul la gaze naturale va rămâne același în sezonul rece. Ministrul Energiei: „România are depozitele umplute în proporție de 98%” # Adevarul.ro
România are depozitele de gaze naturale aproape pline și cetățenii nu trebuie să-și facă griji în privința aprovizionării sau a costurilor în sezonul rece, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 8 ore
21:15
25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact # Adevarul.ro
În cel mai nou episod din 25 de Femei Relevante pentru 2025, descoperi povestea antreprenorială a Magdei Bei, un parcurs marcat de eșecuri, reinventare și o mentalitate care pune impactul și dezvoltarea continuă înaintea oricărui rezultat financiar.
21:15
Depășiri „foarte mari” ale poluanților la Ploiești. Ministrul Mediului anunță publicarea datelor transmise de rafinării # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că datele de la Ploiești arată depășiri „foarte mari” ale poluanților și pregătește un ordin pentru ca informațiile transmise de rafinării către APM să fie publicate online, asigurând transparență fără a închide industria, ci prin modernizarea tehnologiilor
21:15
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie # Adevarul.ro
Guvernul britanic a amânat aplicarea sancțiunilor împotriva diviziei internaționale a companiei ruse Lukoil PJSC, cel mai recent exemplu al modului precaut în care acționează guvernele occidentale atunci când vizează gigantul energetic.
21:00
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă # Adevarul.ro
Un ingredient prezent în numeroase produse fără zahăr ar putea fi legat de apariția unei boli hepatice cu potențial fatal.
20:45
Campionatul Mondial feminin de handbal: România - Croația 33-24. Tricolorele au măturat parchetul cu adversarele # Adevarul.ro
La debutul la turneul final, naționala României a dispus cu 33-24 de Croația.
20:30
Sportivii români au reușit să se întoarcă în Mexic. Spun că au fost ajutați de Tamila Cristescu, dată afară de Oana Țoiu de la MAE # Adevarul.ro
Între timp, aceștia au reușit să se întoarcă în țara din America de Nord, aparent cu ajutorul Tamilei Cristescu, care anul acesta a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe.
20:30
Polițist din Argeș, inculpat pentru proxenetism și trafic de persoane. Ar fi obligat o femeie să se prostitueze în mai multe țări europene # Adevarul.ro
Un polițist din Argeș a fost reținut pentru proxenetism și trafic de persoane, fiind acuzat că a recrutat o femeie prin metoda „loverboy” și a obligat-o să se prostitueze în Europa. Alături de alți trei inculpați, ar fi exploatat patru tinere. DIICOT cere arestarea lor.
20:30
Germania pregătește un plan de război: 800.000 de soldați mobilizați împotriva unei posibile agresiuni ruse # Adevarul.ro
Germania a elaborat un „plan secret” pentru a face față unui potențial atac al Rusiei asupra teritoriului NATO, unul dintre punctele centrale fiind desfășurarea a circa 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO pe linia frontului.
20:15
Sportivii români de la Mondialul au reușit să se întoarcă în Mexic. Spun că au fost ajutați de Tamila Cristescu, dată afară de Oana Țoiu de la MAE # Adevarul.ro
Între timp, aceștia au reușit să se întoarcă în țara din America de Nord, aparent cu ajutorul Tamilei Cristescu, care anul acesta a fost rechemată din postul de agent consular la New York și înlăturată din Ministerul de Externe.
20:15
Limba rusă, obligatorie în școlile din Coreea de Nord. În Rusia, mii de persoane studiază coreeana # Adevarul.ro
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie, începând cu clasa a patra, pe fondul relațiilor tot mai strânse cu Moscova.
20:15
Ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliști la Parlament este cercetat disciplinar de Cancelaria prim-ministrului # Adevarul.ro
A fost demarată procedura de cercetare disciplinară prealabilă față de ofițerul de presă care a îmbrâncit ziariști în Parlament, miercuri, 26 noiembrie, anunță Cancelaria Prim-Ministrului.
19:45
Doi șoferi români, condamnați în Marea Britanie după ce au fost prinși că transportau ilegal 49 de persoane către Franța # Adevarul.ro
Doi șoferi români de TIR, Marius Bajenaru, 44 de ani, și Sorin-Costinel Ivan, 46 de ani, au fost închiși pentru că au încercat să transporte ilegal 49 de persoane din Marea Britanie către Franța. Cei doi au fost prinși pe 18 septembrie 2025, la Dover, de ofițerii National Crime Agency (NCA).
19:30
George Simion cere demisia lui Ionuț Moșteanu, după scandalul diplomei de licență: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României” # Adevarul.ro
George Simion a solicitat public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce au ieșit la iveală problemele legate de diploma acestuia de licență. Simion susține că „un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”.
19:30
Nepoata lui Trump explică motivul derapajelor misogine ale președintelui SUA la adresa jurnalistelor # Adevarul.ro
Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump (60 de ani), a explicat care este motivul derapajelor misogine ale președintelui SUA. După ce a publicat emisiunea în care a discutat despre acest subiect, Casa Albă a venit cu o reacție.
19:30
În dialog cu fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, Dumitru Horia Ionescu vorbește despre viața și opera Părintelui Stăniloae.
Acum 12 ore
19:15
Captura din vama Albița alarmează Moscova. Zaharova avertizează că Moldova ar folosi arme rusești pentru a provoca Rusia # Adevarul.ro
Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.
19:15
Suspectul ucrainean în cazul exploziei conductei Nord Stream, extrădat din Italia, a ajuns în Germania # Adevarul.ro
Cetățeanul ucrainean, suspectat că a coordonat sabotajul conductei de gaz Nord Stream în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanța supremă italiană a aprobat extrădarea săptămâna trecută, au anunțat procurorii federali germani, citați de Reuters.
19:15
Republica Moldova, lider între țările candidate la UE: de ce întârzie deschiderea negocierilor de aderare # Adevarul.ro
Chișinăul a înregistrat în ultimul an cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE, însă deschiderea negocierilor pe capitole întârzie din cauza blocajului impus de Ungaria în ceea ce privește Ucraina, având în vedere că cele două state sunt tratate la pachet în drumul lor s
19:15
Trei seri pline de lumina la castelul Kálnoky Sarbatoare muzicala: seria de concerte Winter Specials la Micloșoara # Adevarul.ro
Concertele din luna decembrie ale seriei Kálnoky Castle Concerts aduc un farmec discret si aparte sarbatorilor de iarna.
19:00
Fost șef al secției de cardiologie din Oradea, trimis în judecată pentru luare de mită # Adevarul.ro
O femeie, fost șef al Secției de cardiologie de la Spitalul „Avram Iancu” Oradea, a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, după ce în 2020 ar fi primit bani și bunuri de la pacienți pentru consultații, investigații și documente medicale destinate cadrelor militare.
18:45
Avalanșă în Austria. Opt persoane prinse sub zăpadă au fost salvate după o intervenție de 4 ore # Adevarul.ro
O avalanșă a avut loc joi în Tirol, Austria. Opt persoane care practicau sporturi de iarnă în afara pârtiilor amenajate au fost surprinse de nămeți. Toți au fost scoși în viață de echipele de salvare.
18:30
Un român de 49 de ani a obținut 3,6 milioane de lei din OnlyFans și nu a declarat suma la ANAF # Adevarul.ro
Un român de 49 de ani ar fi încasat 3,6 milioane de lei din OnlyFans, bani pe care nu i-a declarat la ANAF. Fiscul verifică acum 103 persoane cu venituri mari din platformă și estimează obligații fiscale suplimentare de aproape 8 milioane de lei.
18:30
Bărbat de 42 de ani, arestat preventiv după ce a călcat intenționat cu mașina o persoană. Victima a murit # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor și alte infracțiuni, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o persoană, care a decedat ulterior, informează Inspectoratul de Poliție Județean Brăila.
18:30
Târgul de Crăciun din Craiova, declarat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: „Vom sărbători cu focuri de artificii!” # Adevarul.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026.
18:15
„Operatorii de drone sunt vânați. O simți din prima zi”. Mărturiile piloților femei din prima linie # Adevarul.ro
Pe măsură ce deficitul de soldați crește armata ucraineană apelează tot mai mult la civili pentru a prelua anumite roluri pe front, inclusiv la femei, relatează The Guardian într-un reportaj.
18:15
Horia Tecău a intrat puternic în lumea afacerilor. Vicecampionul olimpic lansează primul brand românesc de echipament de tenis # Adevarul.ro
Horia Tecău, 40 de ani, a fost ultima oară căpitanul echipei naționale feminine de tenis a României.
18:15
Băluță, despre taxa de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București: „Aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit joi, 27 noiembrie, despre necesitatea lucrărilor pe infrastructura de transport pentru ameliorarea traficului.
18:00
Un supraviețuitor a fost găsit la etajul 16 după incendiul devastator din Hong Kong. Bilanțul a ajuns la 65 de morți # Adevarul.ro
Un bărbat a fost salvat de pompieri dintr-unul dintre turnurile complexului care a ars în Hong Kong, Wang Fuk Court, a anunțat joi seara departamentul de pompieri.
17:45
Putin pune condiții: Ucraina trebuie să se retragă din teritoriile controlate, altfel Rusia continuă lupta # Adevarul.ro
Putin repetă același mesaj că războiul din Ucraina s-ar opri doar dacă Kievul își retrage trupele din zonele revendicate de Rusia. În același timp se laudă cu discuții cu SUA și îi ia în derâdere pe liderii UE despre ideea că ar vrea să atace Europa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.