Copacul spânzuraților, în județul Brașov: „Dacă mai vrea vreun sas să se spânzure, s-o facă până duminică, pentru că o să tai copacul!”

Termostatul este piesa care ține sub control temperatura din locuință și funcționarea centralei. Practic, măsoară constant temperatura din cameră și transmite centralei comanda de a porni sau opri încălzirea, în funcție de valorile stabilite de utilizator. Este un dispozitiv care lucrează în fundal, dar de care depinde direct confortul din casă pentru că este cel care menține [...]