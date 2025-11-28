O firmă din Covasna a investit peste 200.000 de lei în amenajarea unei spălătorii de haine self-service în cartierul Coresi. Cât vei plăti pentru a-ți spăla rufele la „automat”
BizBrasov.ro, 28 noiembrie 2025 05:40
Laundromatul este o afacere destul de simplă, des întâlnit în străinătate. Astfel de sisteme au început să fie funcționale și în Brașov. O firmă din Covasna a investit 208.000 de lei în amenajarea unei astfel de spălătorii la demisolul unui bloc din cartierul Coresi. Laundormatul ar urma să fie deschis pe data de 1 decembrie. [...]
• • •
06:20
Un brașovean se va lupta cu tăietorii de lemne din România / George Gârbacea se lăuda pe Facebook că urmează cursuri la OnlyFans, o platformă cu conținut pentru adulți # BizBrasov.ro
Brașoveanul George Gârbacea este noul inspector general al Gărzii Forestiere Naționale, având rang de secretar de stat. George Gârbacea este specialist în ecologie forestieră și geofizică, cu studii în Ingineria Mediului, Silvicultură și un doctorat în Geofizică la Universitatea din București, beneficiind și de o bursă la Universitatea Aristotel din Salonic. Are o experiență de [...]
05:50
Retailer-ul Lidl vrea să își continue programul de modernizare și extindere a magazinelor pe care le deține în municipiul Brașov. În acest context, încă din 2022, are în plan să demoleze actualul magazin din Craiter, în care inițial a funcționat un magazin de tip Plus, și să construiască un nou supermarket, mai spațios. În vederea [...]
05:40
53,58 milioane de lei și 20 de luni de șantier pentru noul pod peste Timișul Sec de pe drumul CET-ului # BizBrasov.ro
După ce Primăria Brașov a primit săptămâna aceasta avizul Comisiei de Circulație pentru proiectul tehnic actualizat al reconstrucției podului peste Timișul Sec de pe Drumul CET-ului, au fost depuse documentațiile în vederea obținerii celorlalte avize în vederea începerii lucrărilor propriu-zise. Valoarea estimată a investiției se ridică la 53,58 milioane de lei, iar durata execuției este [...]
05:40
05:10
Dacia Hipster: nici nu a intrat în fabricație, dar a fost premiată. „Un cub pe 4 roți, însă un cub cu o față veselă” # BizBrasov.ro
Recent, TopGear.com a premiat diverse mașini în cadrul Top Gear Awards 2026. Dacia s-a aflat printre premianți cu conceptul Hipster. Mai multe modele au fost premiate de către Top Gear. Unele dintre acestea sunt deja disponibile, în timp ce altele sunt abia în faza de concept. Mașinile sunt grupate în diverse categorii precum „Mașina de lux a [...]
03:40
Copacul spânzuraților, în județul Brașov: „Dacă mai vrea vreun sas să se spânzure, s-o facă până duminică, pentru că o să tai copacul!” # BizBrasov.ro
La Şercaia, cu o sută de ani în urmă, a existat un copac şi o practică demne de romanul lui Rebreanu ,,Pădurea spânzuraţilor”. Oamenii şi-au tot pus capăt zilelor în copacul de la marginea satului, până i s-a dus vestea. O făceau în special saşii după anul 1900. Puţin localnici mai ştiu istoria copacului spânzuraţilor. [...]
03:30
Brașovul, o destinație perfectă de weekend: Aer de munte și o incursiune în istorie și cultură # BizBrasov.ro
Brașovul este unul dintre acele orașe care te cuceresc de la prima plimbare, fie că îl vizitezi vara, când străzile sunt pline de turiști și terase animate, fie iarna, când clădirile istorice și munții din jur se îmbracă în alb. O escapadă de weekend aici îți poate oferi atât aer curat de munte, cât și [...]
18:00
Vino să trăim împreună momentul în care se aprind luminile festive de Crăciun și începe povestea iernii! Vineri, 28 noiembrie, ora 17:00: momentul în care muzica, emoția și vibe-ul de festival se întâlnesc la Coresi! Începem seara cu Dalma — un val de energie, bucurie și un zâmbet care ridică publicul la dans din prima [...]
17:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare participă parțial la împrumutul acordat Altex România de către Raiffeisen Bank România, pentru achiziționarea Bricostore, a anunțat creditorul cu sediul la Londra. Creditul sprijină extinderea Altex pe piața de bricolaj (DIY) prin achiziționarea celui de-al patrulea mare lanț de magazine din sector, Bricostore. În condițiile în care aceasta este [...]
17:20
După ce au prins doi bărbați la furat, polițiștii au mers pe fir și au făcut opt percheziții domiciliare / Au mai prins o hoață din Budila care își însușea haine din magazine # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat. De altfel, în acest dosar au fost deja arestați doi bărbați din comunele Tărlungeni și Budila. Cercetările extinse [...]
17:10
După ce s-a edificat asupra nivelului inteligenței umane din România, Guvernul vrea să investească 5 miliarde de euro într-un gigaproiect de inteligență artificială # BizBrasov.ro
Peste 80% din capacitatea de producție de energie electrică a noilor reactoare nucleare planificate de România, la Cernavodă și Doicești, ar putea alimenta proiectul Black Sea AI Gigafactory, constând în instalarea a peste 100.000 de acceleratoare de inteligență artificială pe cele 2 amplasamente. Proiectul prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două locații [...]
16:40
„Oscar, șarpele hoinar”, la Brașov: Peste 2.300 de kilometri, parcurși fără mașini, ci cu bicicleta, pe jos sau cu autobuzele RATBV # BizBrasov.ro
Cea de-a X-a ediție a campaniei OSCAR, ȘARPELE HOINAR s-a încheiat cu rezultate, care arată că schimbarea de comportament este posibilă atunci când copiii, părinții și profesorii își reunesc efortul în aceeași direcție: La nivel local, în curțile a patru școli și grădinițe din Brașov, copiii și-au început zilele numărând nu mașini, ci pași, biciclete [...]
16:40
Schimbări în modul de cumpărare a biletelor CFR. Din 14 decembrie, călătoriile sunt mai scumpe # BizBrasov.ro
Perioada standard de cumpărare cu anticipație a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026. Acesta va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025. Potrivit unei informări a companiei, în acest context, emiterea legitimațiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 12 și [...]
16:30
Parlamentul a adoptat legea care întărește protecția victimelor violenței domestice. Deputatul brașovean Sebastian Rusu: „Protecția nu este un favor, este un drept” # BizBrasov.ro
Parlamentul României a adoptat noul proiect de lege privind prevenirea și combaterea violenței domestice, un pachet legislativ care întărește considerabil protecția acordată victimelor și introduce sancțiuni mai dure pentru agresori, în special pentru cei recidiviști. Anunțul a fost făcut de deputatul brașovean Sebastian Rusu. Noua lege aduce modificări importante în procedurile de intervenție, acordarea ordinelor [...]
16:10
Locurile de parcare de reședință rămase libere pe Strada Zizinului nr. 112–134 și pe Drumul Cernatului vor fi scoase la licitație săptămâna viitoare. Procedura va avea loc miercuri, 3 decembrie, de la ora 9.00, la Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” din Brașov. Harta completă cu locurile de parcare disponibile poate fi consultată online, acestea fiind [...]
16:10
VIDEO Cinci stâne din Vulcan și Dumbrăvița, verificate de polițiștii brașoveni. Agenții au oprit și mai mulți șoferi # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Biroul pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov, Secția de Poliție Rurală Feldioara, Secția de Poliție Rurală Zărnești și Serviciul Criminalistic Brașov au făcut controale în Vulcan și Dumbrăvița. „Agenții au acționat și pentru verificarea bunăstării și a condițiilor de creștere a [...]
16:00
Patru bărbați, reținuți, după ce au furat acumulatorii unor antene de telefonie din Codlea și Bran # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, investighează un dosar penal în care patru bărbați au fost reținuți pentru furt calificat, după o serie de spargeri care vizau echipamente ale unor antene de telefonie mobilă. Ancheta a pornit în 8 noiembrie, când un bărbat a [...]
16:00
INFO SIMTE ROMÂNEȘTE – la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. Costume și dansuri populare, simboluri naționale, gustări românești # BizBrasov.ro
În fiecare an, în apropierea Zilei Naționale a României, Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov își deschide porțile unei activități devenite tradiție –INFO SIMTE ROMÂNEȘTE! Evenimentul reunește elevi și profesori într-o atmosferă autentică, plină de culoare, emoție și respect pentru valorile românești. Încă de dimineață, holurile și sălile de clasă ale colegiului s-au transformat [...]
15:50
Fostul șef al pesediștilor locali, Constantin Niță, își „ascute” pixul: Vrea să își scrie biografia, după ce a văzut că și Căncescu și-a publicat memoriile # BizBrasov.ro
Fostul lider al PSD Brașov, Constantin Niță, care de-a lungul timpului a ocupat și funcțiile de ministru al Energiei sau Economiei, a anunțat într-o emisiune de pe postul TV pe care îl patronează, Nova TV, că urmează să își scrie autobiografia. „Va fi o carte pe care nu cred că o voi scoate la vânzare [...]
15:40
15:40
Fabrica de pulberi de la Victoria, din județul Brașov, va fi construită. Contractul a fost semnat astăzi # BizBrasov.ro
Fabrica de pulberi de la Victoria, din județul Brașov, va fi construită. Statul român, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. La semnarea contractului au fost prezenți CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general NATO, [...]
15:40
CFR Călători: Patru trenuri, printre care unul care trece prin Brașov, vor purta nume simbolice de Ziua Națională a României # BizBrasov.ro
Patru trenuri, printre care unul care trece prin Brașov, vor purta nume simbolice de Ziua Națională a României. „CFR Călători menține tradiția de a facilita accesul cetățenilor la manifestările centrale, asigurând un total de 36 trenuri care deservesc Alba Iulia, inima Marii Uniri, pe 1 decembrie 2025. Pentru a marca evenimentul istoric, patru dintre aceste [...]
14:30
Pericol pe B-dul Victoriei din Brașov! O conductă de gaz a fost secționată accidental într-un bloc, iar zeci de persoane au fost evacuate # BizBrasov.ro
Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit în această după-amiază pe B-dul Victoriei, în zona Rapid. După cum ne-a declarat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, intervenția a fost solicitată după ce o conductă de gaz a fost secționată accidental în urma unor lucrări desfășurate într-un [...]
14:20
Un brașovean, care conduce o companie de tehnologie „verde” în Elveția, propune un proiect energetic modern pentru vechea bază de agrement de sub Tâmpa # BizBrasov.ro
Un brașovean, care conduce o companie de tehnologie „verde” în Elveția, propune un proiect energetic modern pentru vechea bază de agrement de sub Tâmpa. Adrian Dobrescu s-a născut în Brașov și a absolvit Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, instituție care i-a influențat profund direcția profesională, așa cum susține. Astăzi, conduce în Elveția o companie de [...]
14:00
Magistrații români au decis: nu vor să iasă la pensie la 65 de ani și nu sunt de acord să aibă pensii normale. Ce urmează # BizBrasov.ro
Magistrații români au decis: nu vor să iasă la pensile la 65 de ani și nu sunt de acord să aibă pensii normale. Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților și scade pensiile celor care au lucrat în magistratură. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii [...]
13:40
Începând de astăzi, au fost redeschise circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate în Gara Brașov, informează Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.. Acestă etapă reprezintă un beneficiu direct în managementul traficului feroviar, prin creșterea capacității și a flexibilității de operare în una dintre cele mai importante stații din rețeaua națională, ceea ce [...]
13:10
Șoferii de Uber și Bolt se mobilizează pentru acțiuni de protest, inclusiv prin încetarea activității # BizBrasov.ro
Șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar cu oprirea completă a activității. Demersul este argumentat de dorința de a avea „condiții corecte și respect din partea platformelor”, conform profit.ro. Mesajul care circulă printre șoferi: „Dragi colegi șoferi [...]
13:00
„Virusul” Coliban l-a lovit și pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Și-a trecut în CV o licență obținută la o universitate care nu auzise de el # BizBrasov.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare. Sudiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma [...]
12:30
29 de autobuze și troleibuze, suplimentar pe 13 linii, cu ocazia aprinderii luminițelor Crăciunului la Brașov # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până când mii de brașoveni și turiști vor fi prezenți în Piața Sfatului pentru a număra secundele până la momentul în care Brașovul redevine orașul din poveste, iar luminițele din bradul de Crăciun și iluminatul festiv vor anunța începutul sărbătorilor de iarnă. Viceprimarul Dan Ghiță le-a reamintit celor care vor [...]
12:30
„Majorarea TVA a sărăcit România. Guvernul Bolojan a greșit fundamental” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Vicepreședintele PSD, senatorul de Brașov Marius Dunca, atrage atenția că majorarea TVA s-a dovedit o decizie profund greșită, iar datele execuției bugetare confirmă acest lucru. Dunca citează datele oficiale ale Ministerului de Finanțe care arată că deși taxele au crescut, statul încasează ca pondere în PIB mai puțin decât înainte. Asta arată că măsura de [...]
12:20
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”, JOI, 27 NOIEMBRIE de la ora 19:00, în Sala Studio, unde va fi pusă în scenă piesa „DOSARUL BRÂNCOVEANU” de Adrian Iclenzan și Laurențiu Blaga. Spectacolul, bazat pe textul câștigător al concursului_„Brâncoveanu 300”_, oferă o perspectivă proaspătă și cutremurătoare asupra destinului lui Constantin Brâncoveanu. „Dosarul Brâncoveanu” explorează istoria scrisă și nescrisă, punând [...]
12:10
Trageri cu armament de luptă în Poligonul Armatei de la Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
În perioada 03.12.2025 – 16.12.2025, în Poligonul de tragere al Armatei de la Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de tragere. Tragerile vor avea loc zilnic, în intervalul orar: 08:00 A.M. – 03:00 A.M. (de la 8 dimineața până a doua zi la 3 dimineața) „ Atenție! Accesul în zonele de siguranță este strict [...]
11:50
Centura Azuga – Bușteni a început să capete contur. Când ar putea dispărea aglomerația de pe DN 1 din zona stațiunilor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au verificat stadiul lucrărilor pe șantierul variantei ocolitoare Azuga–Bușteni, considerat un proiect esențial pentru mobilitatea de pe Valea Prahovei. Conform reprezentanților instituției, constructorul lucrează în ritm susținut, pe traseu fiind deschise mai multe fronturi de lucru, iar investiția avansează conform planului. „Segmentarea traseului, împreună cu lucrările complexe prevăzute în proiect – [...]
11:50
Hervis, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa Centrală, vinde magazinele din România, inclusiv din Brașov # BizBrasov.ro
Hervis, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa Centrală, vinde toate operaţiunile din România. Retailerul de articole sportive Hervis, parte a grupului SPAR Österreich, a ajuns la un acord pentru vânzarea operaţiunilor sale din România şi Ungaria către compania britanică Frasers Group (European Holdings) Limited, subsidiară a Frasers Group PLC. Tranzacţia [...]
11:40
Ministerul Transporturilor caută finanțare pentru tunelul feroviar de 9 km de la Predeal: Este scump, dar va avea efecte multiplicative în economie # BizBrasov.ro
Ionuț Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pledează, la Profit.ro Maratonul Infrastructură și Mobilitate – Oportunități pentru București–Ilfov, pentru realizarea tunelului feroviar de la Predeal, a cprui lungime ar urma să fie de 9 kilometri. Săvoiu a explicat că, deși există opinii conform cărora proiectul este unul foarte scump, el își va găsi [...]
11:30
16.000 de pomi de Crăciun, scoși la vânzare în sezonul sărbătorilor de iarnă. Ce prețuri vor avea brazii # BizBrasov.ro
În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, scoate la vânzare, în total, 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase. Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice [...]
11:30
Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare. Totodată, vremea se răceşte sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est. Pentru zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, a fost emis Cod galben de ploi însemnate cantitativ, [...]
11:10
Proiectele feroviare prioritare pentru 2026, pe masa Guvernului. Pentru regiunea Brașov sunt incluse două proiecte importante de modernizare a infrastructurii feroviare # BizBrasov.ro
Proiecte feroviare prioritare pentru 2026. Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului României se află un proiect de Memorandum cu tema ”Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2026”. Unele proiecte incluse în document datează [...]
11:10
Castelul Bran a fost transferat integral proprietarilor, după o dispută juridică la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA # BizBrasov.ro
Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care administrează Castelul Bran din Brașov, a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României, care împărțeau firma cu avocații lor. Tranzacția s-a realizat după o dispută la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA. Deși castelul Bran a fost retrocedat legal în 2006 moștenitorilor [...]
10:30
EXCLUSIV Familia turistului dispărut duminică în Bucegi sosește astăzi în România. Salvamontiștii brașoveni au căutat zeci de ore urmele tânărului, fără succes. VIDEO # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, salvamontiștii brașoveni caută de duminică seara un turist care a cerut ajutor, în zona lacului Țigănești din munții Bucegi. În căutări au fost implicați salvamontiști din Brașov, Râșnov, Bran, Zărnești, care au căutat zi și noapte, până la epuizare, indicii care să-i ducă la cel care avea nevoie de [...]
10:30
Un TIR a intrat într-o casă pe DN1, pe tronsonul Sibiu–Brașov, în zona localității Scoreiu. Potrivit informațiilor, nu au fost înregistrate victime. „Este vorba despre un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. În timp ce conducea un ansamblu TIR pe DN 1, pe direcția Sibiu-Brașov, la km 270 + 700 metri, un bărbat în [...]
10:00
Societatea Aro Palace a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol # BizBrasov.ro
Societatea Aro Palace, deţinută de fondul de investiţii Transilvania Investments Alliance SA Braşov (fostul SIF Transilvania), a semnat un contract de 3,17 milioane euro fără TVA pentru renovarea hotelului Mercure Braşov Center, fostul Hotel Capitol. „Societatea Aro-Palace SA aduce la cunoştinţă acţionarilor şi publicului investitor faptul că, în urma selecţiei de oferte şi analizei desfăşurate, [...]
09:30
Crește încrederea românilor în vaccinuri și imunizare. „O schimbare de atitudine şi decizii mature pentru sănătatea generaţiilor viitoare” # BizBrasov.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că ”2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare. Doar la vaccinul HPV s-a înregistrat o creştere a aproape 49%. „Românii aleg din nou prevenţia prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în [...]
09:30
După proiectele nerealizabile, Primăria Brașov propune o pistă pentru bicicliști realizabilă, de 3,3 km. Care va fi traseul # BizBrasov.ro
După eșecul proiectelor de piste pentru bicicliști derulate în perioada 2020–2024, Primăria Brașov revine cu o nouă încercare de a crea un traseu funcțional și realizabil. În ședința de vineri, 28 noiembrie, consilierii locali vor analiza și vota proiectul unei piste de 3,3 kilometri care va conecta zona Carrefour – Calea București de intersecția ITC [...]
09:20
Credit ipotecar în doi, în Brașov: cu cât crește valoarea dacă adaugi un codebitor la împrumut, calculează aici # BizBrasov.ro
Visezi să-ți cumperi prima locuință, însă nu știi valoarea pe care ți-o permiți să o împrumuți? Dacă ai urmărit piața imobiliară în ultima perioadă, cu siguranță ai observat că prețurile din Brașov au continuat să crească. Prețul mediu din octombrie a fost de 2.223 euro/mp, cu 10% în creștere față de aceeași lună a anului [...]
09:10
O familie din Brașov a comandată kendama de 100 de euro, dar a găsit în coletul trimis un… # BizBrasov.ro
Decembrie este și luna cadourilor, momentul în care le oferim, dar și primim de la cei dragi. O familie din Brașov, care nu a avut prezența de spirit să verifice coletul, s-a trezit că a primit în loc de o kendamă pentru fiul lor, un cartof. În colet trebuia să fie o jucărie kendama, ce [...]
06:50
Parcul fotovoltaic de 22 de milioane de euro al Brașovului ar urma să fie funcțional de anul viitor # BizBrasov.ro
Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat, ieri, în cadrul Conferinței Naționale „Încălzirea Centralizată – Fundamentul Tranziției către Orașe Neutre Climatic, Clădiri Eficiente Energetic și cu Emisii Reduse”, că parcul fotovoltaic al Brașovului ar urma să fie funcțional de anul viitor. Acesta a precizat că energia produsă aici va acoperi 90% din necesarul orașului, urmând să fie [...]
Ieri
05:50
Grădinița „dispărută” din Tractorul reintră în lucru. Investiția urcă la aproape 15 milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a reluat proiectul de construire a unei noi grădinițe în noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, anunțat inițial în 2021, dar rămas blocat după întocmirea documentațiilor tehnice preliminare. Unitatea urmează să fie ridicată pe un teren de pe strada 1 Decembrie 1918, între străzile Ioan Popasu și I.C. Brătianu, pus la dispoziția municipalității [...]
05:50
„Transformăm poveștile în fapte bune”. Peste 150 cărți donate de comunitatea elevilor de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov vor face o mică diferență, de Crăciun # BizBrasov.ro
Comunitatea Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov participă zilele acestea la proiectul „Blind Date with a Book – Dă o carte, dă o șansă!”. Elevii colegiului brașovean au donat, în această acțiune, aproximativ 150 de cărți – care urmează să fie comercializate, începând de astăzi, la Mall Coresi, de membri ai organizației Interact Kronstadt [...]
05:40
Începe proiectarea resistematizării circulației în intersecția periculoasă de pe Calea Feldioarei spre Stupini # BizBrasov.ro
Accesul spre cartierul Stupini va fi fluidizat și siguranța rutieră va crește în perioada următoare, odată cu amenajarea sensului giratoriu de la intersecţia Calea Feldioarei cu strada Fântânii. Astfel, Primăria Brașov urmează să semneze un contract în valoare de 86.250 de lei fără TVA pentru derularea lucrărilor de proiectare și a avizelor conexe. Pentru reamenajarea [...]
