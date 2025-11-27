VIDEO FOTO Palatul Baroc din Timișoara a fost iluminat pentru prima dată de sărbătorile de iarnă. Este una din puținele clădiri ale CJT în Timișoara
G4Media, 27 noiembrie 2025 21:20
Palatul Baroc din Piața Unirii, care adăpostește Muzeul Național de Artă, a fost împodobit și iluminat feeric pentru sărbătorile de iarnă. Inaugurarea iluminatului a avut loc joi seara. Este prima clădire iluminată arhitectural de Consiliul Județean Timiș, care deține doar câteva clădiri importante în Timișoara. „Palatul Baroc este singura clădire pe care CJ Timiș o […] © G4Media.ro.
• • •
Castrul roman de la Drajna (Prahova) va fi readus la viață cu 2 milioane de euro / Casa comandantului avea curte interioară și sistem care permitea circularea aerului cald sub podea
Castrul roman de la Drajna, una dintre cele mai importante fortificații romane descoperite pe teritoriul Prahovei, intră într-o nouă etapă a existenței sale după ce Primăria Drajna a obținut o finanțare europeană de peste două milioane de euro pentru amenajarea unui parc arheologic modern și pentru includerea sitului în circuitul turistic, anunță Observatorul Prahovean.
Universitatea Craiova s-a impus joi seară în a patra etapă a Conference League, împotriva nemților de la Mainz, pe teren propriu, scor 1-0. Este al doilea succes european pentru olteni în această campanie.
Ilie Bolojan: Sper că legea privind pensionarea magistraților va trece de testul constituțional / Sistemul trebuie extins și la celelalte categorii care au sisteme de pensionare accelerată
Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat speranța, joi seara, la Digi24, că proiectul de lege care prevede majorarea vârstei de pensionare la magistrați la 65 de ani "va trece testul constituțional". În cazul în care legea va fi declarată constituțională de CCR, noua regulă de la magistrați "trebuie extinsă și la celelalte categorii", ținând însă cont
Federația Internațională de Judo anunță că reintegrează Rusia în competițiile sale cu „imn și drapel"
Federația Internațională de Judo a anunțat joi printr-un comunicat că o va reintegra pe Rusia în competițiile sale cu „imn și drapel", începând cu Grand Slam-ul de la Abu Dhabi (28-30 noiembrie 2025), conform L'Equipe. „În urma evoluțiilor recente, în special restabilirea reprezentării naționale depline pentru sportivii belaruși, FIJ consideră că este acum oportun să
Naţionala României a învins joi, la Rotterdam, reprezentativa Croaţiei, scor 33-24 (13-12), în primul meci din grupa A a Campionatului Mondial, informează News.ro. Echipa României a fost blocată în trafic şi meciul a început cu 10 minute întârziere. Marcatoarele României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 5, Necula 4, Boiciuc 3, Popa 3, Seraficeanu 3
Stellantis şi CATL pornesc construcţia uzinei de baterii din Spania / Presa locală semnalează controverse privind aducerea a mii de muncitori chinezi în detrimentul forţei de muncă locale
Grupul auto Stellantis şi gigantul chinez în domeniul bateriilor pentru vehiculele electrice CATL au inaugurat lucrările de construcţie a uzinei de baterii de tip litiu şi fosfat de fier (LFP) din regiunea Aragon (Spania), informează Euronews, transmite Agerpres.
BREAKING Magistrala de metrou M4: O asociere turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru prima secțiune din linia Gara de Nord – Gara Progresu / CONFIRMARE: Contractul va fi semnat săptămâna viitoare
Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC rămâne câștigătoare la licitația pentru prima secțiune a Magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, așa că contractul poate fi semnat, conform informațiilor verificate de Economedia. UPDATE Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a confirmat că săptămâna viitoare
Ofițerul de presă de la Guvern care i-a împins în urmă cu o zi pe jurnaliști, pe holurile Parlamentului, atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări, va fi cercetat disciplinar, a anunțat Executivul, joi seara, într-un comunicat de presă. "La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura
România, învinsă de Grecia în preliminariile FIBA World Cup 2027, la baschet masculin / Ultima victorie a noastră a fost acum 50 de ani
Naţionala României a fost învinsă joi, la Salonic, de puternica reprezentivă a Greciei, scor 91-64 (45-29), în primul meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul a reprezentat şi debutul americanului Daron Russell, de la campioana U BT Cluj, naturalizat în octombrie, transmite News.ro. Principalii marcatori ai partidei
Traseele Via Transilvanica nu sunt recomandate iarna, dar "nu putem să oprim pe nimeni„, anunță organizatorii / "Marcajele s-ar putea să fie acoperite de zăpadă"
Via Transilvanica – drumul care unește, traseul lung de 1.600 km care traversează țara pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, și pe care iubitorii de drumeții îl pot străbate la pas, nu este recomandat pe timp de iarnă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Amenajările și bornele de andezit, personalizate
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa / Aproape 30 de mii de euro a achitat Craiova organizatorului concursului / Olguța Vasilescu: "Peste 55 la sută din voturi au provenit din afara României„
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania, informează Mediafax. Concursul a fost organizat de European Best Destinations
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii: Cel puțin 83 de morți și 250 de dispăruți
Cel puțin 83 de persoane au murit în incendiul unui complex rezidențial de zgârie-nori care a izbucnit miercuri în Hong Kong, unde echipele de salvare continuă joi să stropească cu apă turnurile calcinate, mai mult de 250 de persoane fiind încă date dispărute, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Ancheta pentru a determina cauzele acestui
Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural
Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook.
Și anul acesta Regia Națională a Pădurilor Romsilva oferă brazi pentru Crăciun celor interesați. Pomii pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice.
Atacul miniștrilor: Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi cere demisia celui actual / „Te întrebi până unde merge impostura"
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării în Guvernul Tudose, lansează un atac dur la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, acuzându-l într-o postare pe Facebook de impostură academică, notează Mediafax. Deputatul PSD Mihai Fifor îl critică pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o postare publicată joi pe Facebook. Fifor afirmă că parcursul universitar al lui
Rusia trece în offline / Moscova și mai multe de regiuni rămân fără comunicații și internet / Ar reprezenta „lupta împotriva amenințării dronelor"
Moscova și mai multe regiuni rusești au fost deconectate de la internet și comunicațiile mobile pe 27 noiembrie. Autoritățile spun că întreruperile masive sunt „măsuri de securitate". Numeroși locuitori s-au plâns de situație și caută alte variante de a comunica, anunță Mediafax. Joi, utilizatorii din Moscova au raportat lipsa atât a comunicațiilor mobile, cât și
Autoritățile chineze de reglementare au restricționat compania ByteDance, proprietara platformei TikTok, de la utilizarea cipurilor americane Nvidia în noile sale centre de date, într-o mișcare care reflectă intensificarea campaniei Beijingului de reducere a dependenței de tehnologia occidentală, potrivit Reuters.
Parlamentul portughez a adoptat joi versiunea finală a bugetului de stat pentru 2026, care prevede un excedent public de 0,1% din PIB, ceea ce înseamnă al patrulea an consecutiv de echilibru bugetar, potrivit Le Figaro. Acest vot reprezintă „un factor de încredere" care confirmă că Portugalia este „o țară fiabilă", a declarat prim-ministrul Luis Montenegro
FOTO Final de drum pentru BMW Z4 / Roadster-ul a fost vândut în peste 240.000 de unități pe parcursul a 23 de ani
BMW anunță oficial încetarea producției roadster-ului Z4 prin lansarea ediției limitate Final Edition. Potrivit unui comunicat de presă al bavarezilor, versiunea este ultima a modelului cu două locuri al BMW, clienții putând să cumpere din ianuarie 2026 ediția limitată. Momentan, nu există semne care să indice dezvoltarea unui nou concurent pentru Porsche 718 Boxster sau Toyota Supra
Procurorii italieni vor să închidă dosarul morții omului de afaceri Dan Petrescu / Avionul pe care îl conducea s-a prăbușit în 2021, provocând moartea a opt persoane / Un grup de experți dau vina pe producător: aripile posterioare ar fi rămas blocate
Avionul omului de afaceri român Dan Petrescu ar fi fost defect, reclamă familia acestuia. Procurorii italieni, pe de altă parte, vor să închidă dosarul punând toată vina pe umerii pilotului: Dan Petrescu, notează presa italiană. Opt persoane au murit în accidentul produs în 3 octombrie 2021, doar mama lui Petrescu fiind încă în viață. Între
Cancelarul Merz: Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după încheierea unui acord de pace
Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și garanții de securitate după încheierea oricărui acord de pace cu Rusia, iar Kievul nu ar trebui să fie obligat să cedeze teritoriu, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, citat de agenția Mediafax. Subliniind că sunt în joc atât interesele de securitate europene
Oscar Piastri își ține șansele vii la titlul mondial și declară că nu-l va ajuta pe Lando Norris: „Cred că încă există o șansă” # G4Media
Oscar Piastri a vrut să clarifice strategia de pe ultima turnantă a sezonului de Formula 1, după ce mai mulți fani ai sportului cu motor s-au întrebat dacă nu ar fi mai benefic pentru echipa „papaya” ca australianul să-l ajute pe colegul său și liderul actual al ierarhiei la piloți, Lando Norris. Australianul Oscar Piastri […] © G4Media.ro.
Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a confirmat intenţia de a reveni în PNL, motiv pentru care a discutat cu preşedintele PNL Ilie Bolojan. El a spus joi că există „deschidere de ambele părţi”, transmite Agerpres. „Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părţi (…) […] © G4Media.ro.
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, transmite Agerpres. În raportul său bianual privind sistemele de pensii, OCDE semnalează că, în medie, vârsta normală de pensionare va creşte, de la 63,9 ani pentru femei şi […] © G4Media.ro.
Şefa secţiei de Cardiologie a Spitalului Militar din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită # G4Media
Şefa secţiei de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, cunoscut ca Spitalul Militar, a fost trimisă în judecată de procurorii bihoreni fiind acuzată că ar fi luat mită în formă continuată, a informat joi, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, procurorii au stabilit că […] © G4Media.ro.
Suspectul care a împușcat soldați ai Gărzii Naționale în Washington DC a lucrat cu CIA în Afganistan # G4Media
Cetățeanul afgan suspectat că a împușcat miercuri doi membri ai Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe a lucrat pentru CIA, a declarat directorul agenției, citat de BBC. Potrivit directorului CIA, John Ratcliffe, bprbatul a fost lăsat să intre în SUA „datorită colaborării sale anterioare cu guvernul american”. „În urma retragerii dezastruoase a lui Biden din […] © G4Media.ro.
BREAKING Ministerul Finanțelor a publicat a doua rectificare bugetară. Deficitul se menține la 8,4% din PIB / Ce ministere câștigă bani și care dintre ele pierd # G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat a doua rectificare bugetară din acest an, prin care menține ținta de deficit de 8,4% din Produsul Intern Brut pentru finalul anului, însă face o serie de modificări de bugete. Proiect Ordonanţă de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 Nota de fundamentare Conform proiectului de ordonanță, veniturile […] © G4Media.ro.
Muzeul Luvru ia în considerare creşterea preţului biletului la 32 de euro pentru vizitatorii din afara Spaţiului Economic European # G4Media
Consiliul de administraţie al Luvru se întruneşte joi după-amiază pentru a decide dacă va creşte preţul biletului de intrare la cel mai vizitat muzeu din lume la 32 de euro pentru vizitatorii din afara Spaţiului Economic European (SEE), o măsură propusă de Ministerul Culturii din Franţa, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. În […] © G4Media.ro.
Racheta Soiuz 5 este gata de primul ei zbor. Dar mai dorește cineva să zboare cu noua rachetă a Rusiei? # G4Media
După aproape un deceniu de dezvoltare, noua rachetă rusească Soiuz 5 se pregătește pentru primul ei zbor. Lansarea este programată înainte de sfârșitul anului, de la Cosmodromul Baikonur, în Kazahstan, un moment important pentru Roscosmos, care încearcă să-și recapete relevanța într-o piață dominată tot mai mult de companii occidentale și asiatice, informează Ars Technica. © G4Media.ro.
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar, testat în premieră mondială # G4Media
Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut. Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice şi să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând […] © G4Media.ro.
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire a ministerului Economiei fără să achite chirie vor fi evacuate / Miruţă: S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi / Decizia instanţei nu este definitivă # G4Media
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire de 1.500 de metri pătraţi a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) fără să plătească chirie vor fi evacuate. Hotărârea privind evacuarea Asociaţiei „Incubator de Afaceri” din clădire a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi este executorie, cu drept de apel în termen de […] © G4Media.ro.
Anchetă în Spania după ce o fetiţă de 6 ani a murit şi o alta de 4 ani a fost spitalizată în stare gravă în urma unei vizite la acelaşi dentist # G4Media
O anchetă este în desfăşurare în Spania, după ce o fată în vârstă de şase ani a murit, iar altă fată în vârstă de patru ani a fost spitalizată în stare gravă, în urma unor vizite la un dentist, la Alcira, în Valencia (est), scrie publicaţia locală 20 Minutos, citată de News.ro. Cele două fete […] © G4Media.ro.
Lista autorilor recomandați la clasa a IX-a de Ministerul Educației, prin noua programă de limba română 2026: Cronicarul Miron Costin cu Letopisețul de la Aron Vodă, „Predoslovie adecă voroava cătră cititoriul” sau Costache Negruzzi # G4Media
Noua programă școlară pentru limba și literatura română, pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației pe 25 noiembrie 2025, conține recomandări de autori precum cronicarul Miron Costin cu „Letopisețul de la Aron Vodă încoace”, Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Marin Preda sau Mihail Sadoveanu, cu referire la criterii diacronice (n. red care urmăresc în timp evoluția […] © G4Media.ro.
ONU îndeamnă administraţia Trump să nu stigmatizeze afganii după atacul de la Washington, în care au fost răniți doi membri ai Gărzii Naţionale # G4Media
Atacul armat de la Washington „nu ar trebui să fie” un motiv pentru administraţia Trump de a-şi revizui politica migraţiei faţă de afgani, a afirmat joi un responsabil al ONU pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un cetăţean afgan care lucrase pentru forţele americane în Afganistan este suspectat că a tras miercuri asupra […] © G4Media.ro.
România a primit aviz formal de la OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # G4Media
România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale, un pas „decisiv” în procesul de aderare a ţării noastre, a anunţat joi Direcţia Naţională Anticorupţie, citată de Agerpres. Potrivit DNA, evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplineşte standardele […] © G4Media.ro.
Acord între România și Germania ce privește staţionarea a până la 3.000 de membri ai forţelor armate pentru exerciţii și misiuni umanitare # G4Media
Guvernul a aprobat, joi, semnarea unui acord cu Germania privind staţionarea temporară a unor membri ai forţelor armate ale celor două state pe teritoriul celuilalt stat. Acordul ce urmează a fi semnat reglementează intrarea, ieşirea şi staţionarea unui număr de până la 3.000 de membri ai forţelor armate române şi germane (personalul militar al forţelor […] © G4Media.ro.
Jurnaliştii din Italia vor intra vineri în grevă, din cauza eşuării negocierilor cu patronatul ce privește reînnoirea contractului colectiv de muncă # G4Media
Jurnaliştii din Italia, printre care reporteri de la agenţia naţională de presă ANSA, se vor afla vineri în grevă împotriva eşuării reînnoirii contractului colectiv de muncă, după ce discuţiile cu patronatul media au ajuns în impas. Contractul colectiv a expirat în 2016 şi de atunci salariile jurnaliştilor au fost îngheţate, informează joi agenţia de presă […] © G4Media.ro.
Sărbători Conștiente: cum construim mese festive echilibrate folosind mai multe ingrediente vegetale – pentru că merită să încercăm varietatea / Sfatul nutriționistului Tania Fântână # G4Media
Sărbătorile se apropie cu pași repezi și printre principalele noastre preocupări legate de ele sunt mâncarea și cadourile. Oare care o să fie meniul de anul ăsta? Oare ce putem schimba față de cel de anul trecut, care poate nu a picat așa de bine? Căutăm rețete perfecte, ascultăm sfaturile din jur și încercăm să […] © G4Media.ro.
Presupusul „creier” al sabotajului din septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream a fost extrădat în Germania # G4Media
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de agențiile de știri DPA, AFP şi Reuters, informație preluată de Agerpres. Suspectul, un cetăţean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost transferat poliţiei germane […] © G4Media.ro.
Gripa aviară prezintă un risc de pandemie mai grav decât COVID, avertizează Institutul Pasteur # G4Media
Gripa aviară ar putea provoca o pandemie mai gravă decât cea de COVID-19 dacă virusul suferă o mutație și devine transmisibil între oameni, estimează responsabila centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur, transmite agenția Reuters. Virusul gripei aviare se răspândește printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere. Fiind extrem de patogenă, gripa aviară a […] © G4Media.ro.
BREAKING Ludovic Orban, concediat de președintele Nicușor Dan săptămâna trecută, îl susține pe Ciprian Ciucu (PNL) la Primăria București # G4Media
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei concediat de președintele Nicușor Dan săptămâna trecută din funcția de consilier prezidențial, a anunțat joi într-o conferință de presă că îl susține pe candidatul PNL Ciprian Ciucu PNL la Primăria București. ”Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Municipiului București. Decizia noastră se bazează pe evaluări obiective, […] © G4Media.ro.
DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații / Procurorii anchetează o rețea de contabandă cu produse petroliere, acuzată de evaziune și grup infracțional # G4Media
DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații, transmit procurorii într-un comunicat de joi după-amiază. Perchezițiile au avut loc în 8 județe, la domiciliile personale sau firmele vizate de acțiunea DIICOT, dar și în Vama Constanța. Acuzațiile din dosarul […] © G4Media.ro.
George Simion îi cere demisia ministrului Apărării Ionuț Moşteanu după scandalul cu diploma de licență # G4Media
George Simion, liderul partidului extremist AUR, i-a cerut joi demisia ministrului Apărării Ionuț Moşteanu (USR) după scandalul cu diploma de licență dezvăluit de Libertatea. ”Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”, a spus Simion într-un comunicat. „Ionuţ Moşteanu trebuie să demisioneze urgent. De aproape 10 ani se perindă prin funcţii […] © G4Media.ro.
Cine este Scarlett Karoleva, tânăra basarabeancă care l-a susținut în campania prezidențială pe George Simion / Acuză Uniunea Europeană de dictatură, dar pe Instagram susține că „a prins un loc de muncă” la Parlamentul European # G4Media
Scarlett Karoleva a dat numeroase declarații la televiziuni din mai multe țări. Cu acest nume se prezintă politicienilor și sub acest pseudonim afirmă că Uniunea Europeană este o dictatură, scrie Rise Moldova. Înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova a participat la evenimente politice controversate alături de lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Într-un material […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Constelații cu pisici. Psihologul Laura Albu aduce o abordare inedită în terapie: ,,Pisicile creează spațiul în care clientul își poate „descurca” gândurile și emoțiile’’ / Cum decurge o ședință de vindecare și cât costă experiența (VIDEO & FOTO) # G4Media
Psihologul clinician Laura Albu transformă iubirea pentru pisici într-un instrument terapeutic unic: constelațiile sistematice în care animalele devin ghizi discreți pentru participanți. Crescută într-o familie care adăpostea câini și pisici abandonate, Laura are astăzi 11 pisici acasă și este voluntar activ la Protecția Animalelor Sector 1. Ședințele de constelații cu pisici se desfășoară în spațiul lor stabil, unde animalele […] © G4Media.ro.
Putin: Nu există „versiuni finale” ale acordului de pace / Rusia este pregătită pentru discuții „serioase” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că nu există „versiuni finale” ale acordului de pace și că Rusia este pregătită pentru discuții „serioase”, transmite Sky News. Putin participă, în Kârgâzstan, la reuniunea Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), structură de securitate prezidată de Moscova. Putin a susținut o conferință de presă. Vladimir Putin a […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Noua programă de Limba română propusă pentru clasa a IX-a nu are absolut nicio mențiune despre Inteligența Artificială, deși programele altor discipline cer „imperativ” folosirea AI în predare-învățare # G4Media
Proiectul de programă pentru disciplina Limba și literatura română – clasa a IX-a, care a stârnit deja critici cu privire la conținuturile literare recomandate și modalitatea de abordare a acestora, se remarcă prin faptul că nu face absolut nicio mențiune cu privire la inteligența artificială. Această lipsă devine cu atât mai vizibilă cu cât AI […] © G4Media.ro.
Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București # G4Media
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală. În cadrul unei conferințe de presă, organizată în incinta punctului termic „CTE Progresul”, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, Daniel Băluță a propus fuziunea […] © G4Media.ro.
Strategia de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029, aprobată în ședința de guvern. Se vor crea registre de piaţă cu informaţii despre operatorii economici şi produsele lor # G4Media
Guvernul a aprobat, joi, prin hotărâre, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 – 2029 împreună cu Planul de acţiune aferent, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă, Strategia are ca obiectiv general valorificarea potenţialului agroalimentar al României, prin consolidarea prezenţei produselor româneşti pe pieţele interne şi internaţionale şi, implicit, prin sprijinirea dezvoltării […] © G4Media.ro.
