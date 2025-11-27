Federația Internațională de Judo anunță că reintegrează Rusia în competițiile sale cu „imn și drapel”

16:40

Proiectul de programă pentru disciplina Limba și literatura română – clasa a IX-a, care a stârnit deja critici cu privire la conținuturile literare recomandate și modalitatea de abordare a acestora, se remarcă prin faptul că nu face absolut nicio mențiune cu privire la inteligența artificială. Această lipsă devine cu atât mai vizibilă cu cât AI […] © G4Media.ro.