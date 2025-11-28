Evaluarea miniştrilor trebuie să fie făcută pe baza activităţii lor, nu a diplomelor prezentate, declară premierul Ilie Bolojan

12:00

Mazărea atrage tot mai mult atenţia ca un aliment accesibil şi extrem de benefic. Bogată în vitaminele A, C, K şi din grupul B, precum şi în minerale valoroase – fier, magneziu şi potasiu – aceasta nu este doar o legumă, ci un elixir natural pentru corp şi minte. Datorită conţinutului ridicat de proteine vegetale […]