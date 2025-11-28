Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că este „îngrijorat de orice formulă prin care oameni care sunt pe funcții își bat joc de banul public”, după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora Hidroelectrica ar fi livrat energie electrică către aproximativ 20 de companii și instituții religioase fără a emite facturi. El a subliniat că dacă faptele sunt reale, „fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri sau le-au tolerat trebuie să răspundă pentru ce au făcut”.
Momentul în care doi palestinieni sunt uciși de trupele israeliene după ce se predau în genunchi cu mâinile ridicate # Digi24.ro
Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind momentul în care doi palestinieni ies dintr-o clădire din Jenin, cu mâinile ridicate și în genunchi în fața soldaților israelieni, înainte de a fi împușcați mortal. Înregistrarea, filmată în timpul unei operațiuni militare din Cisiordania ocupată, a declanșat acuzații de „execuții în teren” și „crimă de război” din partea Autorității Palestiniene, în timp ce armata și poliția israeliană susțin că cei doi erau membri ai unei „rețele teroriste” și că incidentul este în curs de analiză.
Bolojan: Dacă ai un singur dispecerat pentru camerele video din orașe, ar fi eficienţă în intervenţie. Nu mai angajezi, ci optimizezi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară la Digi24, că este „un lucru de bun simţ” ca fiecare minister, autoritate să participe la efortul reducerii cheltuielilor, menţionând că „nu se va întâmpla nimic” dacă de la 1 ianuarie vor fi mai puţine servicii deconcentrate, mai puţini directori şi se va reduce cu 10% suma forfetară a parlamentarilor. El a dat un exemplu că dacă Poliţia naţională, locală, Jandarmeria ar avea un singur dispecerat pentru a supraveghea orașele, s-ar face economii şi s-ar acoperi deficitul de personal din stradă. „Nu mai angajezi, ci optimizezi”, susține liderul PNL.
Europa League. FCSB a pierdut confruntarea cu Steaua Roşie Belgrad, deşi a avut superioritate numerică din minutul 27 # Digi24.ro
FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Europa League în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.
Premierul: Pachetul pentru reducerea cheltuielilor din administrația locală cu 10% e clarificat. Au rămas câteva articole în divergență # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24 că pachetul de măsuri pentru administraţia locală este clarificat, dar au rămas în divergenţă articolele privind reducerea de cheltuieli, menţionând că problema de fond nu va putea fi evitată pentru încadrarea în deficit. El spune că majorarea impozitelor de proprietate de anul viitor nu este o sumă de bani care va fi plătită Guvernului, ci sumele vor fi încasate de primării şi rămân la nivel local.
Ilie Bolojan respinge acuzația Olguței Vasilescu și explică de ce țara a plătit dobânzi mari: „Ne-am împrumutat accelerat” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi24, că România are printre cele mai mici venituri ale bugetului de stat din UE. „Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobanzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a precizat prim-ministrul. „Așa cum se vede din dobânzile pe care le achită România, aceste dobânzi au scăzut față de prima jumătate a anului” a precizat Bolojan, ca replică la acuzațiile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, potrivit căruia deficitul ar fi „speriat instituțiile internaționale”, generând creșterea dobânzilor la care se împrumută România.
Premierul Bolojan: Ministerul Apărării trebuie să își facă o analiză de cheltuieli. La voluntari trebuie început cu un număr mai mic # Digi24.ro
Ilie Bolojan a spus joi seara, la Digi24, că în contextul reducerilor de cheltuieli, Ministerul Apărării trebuie să își facă o analiză în această privință și să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea de apărare a țării. Premierul a mai precizat și faptul că programul de voluntari trebuie să înceapă cu mai puțini oameni, fiind un lucru nou care necesită o „așezare”.
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a explicat, la Digi24, că majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) a fost o necesitate, întrucât România risca suspendarea fondurilor europene. „Aproximativ 50% din investițiile pe care le derulează România într-un an de zile, mai ales în acești ani, anul acesta, anul viitor, sunt bani din fonduri europene”. Premierul a mai precizat că România nu-și permite să aibă abordări de tip anglo-saxon la taxe, politici de asistență socială de tip nordic și „comportamente balcanice în gestionarea banilor”.
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că partidele din Coaliție au căzut de acord ca din proiectul privind eliminarea cumului pensie-salariu să fie scoase toate excepțiile mai puțin cele prevăzute de niște decizii ale CCR, pentru ca actul normativ să treacă testul de constituționalitate, iar legea va fi adoptată fie prin angajarea răspunderii Guvernului, fie prin vot în Parlament.
Ministerul Dezvoltării vrea reinventarea Agenției Naționale pentru Locuințe și parteneriat public-privat pentru construirea de locuințe # Digi24.ro
Proiectele pilot de tip Parteneriat Public-Privat (PPP) în domeniul locuinţelor şi nu numai, care urmează să fie implementate, ar putea fi anunţate la începutul anului viitor, a afirmat joi Kover Orsolya Maria, secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi a Administraţiei, în cadrul unei conferinţe de presă.
Avertizare de călătorie din partea MAE: Grevă generală în Italia
România a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele au învins Croația # Digi24.ro
Naţionala României a debutat cu o victorie în Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, 33-24 (13-12) cu Croaţia, joi seara, în Ahoy Arena din Rotterdam.
Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.
Ilie Bolojan reacționează după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților: „Sunt lucruri care nu depind de Guvern” # Digi24.ro
După ce CSM a dat aviz negativ pe proiectul privind pensiile magistraților, Ilie Bolojan a afirmat joi seară, la Digi24, că „o pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere”, precizând că unele lucruri nu depind de Executiv. Premierul a precizat că este necesară o intervenție și în cazul celorlalte pensii speciale.
Bolojan, despre jaloanele PNRR și clemența CE: Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, referitor la reacția Comisiei Europene privind îndeplinirea jaloanelor al căror termen expiră vineri, 28 noiembrie, și a cărui depășire înseamnă pierderea unor sute de milioane de euro, că o eventuală penalizare a României se va face în urma unor negocieri, pentru fiecare jalon în parte. „În toată această perioadă am încercat să facem dovada Comisiei Europene că tratăm lucrurile cât se poate de serios” a spus premierul care a precizat că în opinia sa „Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate”.
Ilie Bolojan, despre incidentul cu jurnaliștii: Am respect pentru presă, dar forma asta de a pune întrebări dă o senzație de dezordine # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, joi, la Digi24, că incidentul în care un ofițer de presă al Guvernului a împins jurnaliști care încercau să-i pună întrebări premierului pe holul Parlamentului este „regretabil”. El spune că n-a încurajat niciodată agresivitatea și n-a cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât ceea ce este în fișa postului. Bolojan spune că nu are de ce să fugă de jurnaliști și că n-a văzut ce se întâmpla în spatele său. Totodată, liderul PNL afirmă că evită să facă declarații jurnaliștilor în mers. „Am respect pentru presă, dar forma asta haotică și dezordonată nu face decât să creeze această senzație de dezordine totală”, spune Bolojan.
Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri # Digi24.ro
Ilie Bolojan a vorbit joi seara, în exclusivitate de Digi24 despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.
Grecia respinge din nou extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostului primar i-au fost ridicate restricțiile impuse de autoritățile elene # Digi24.ro
Curtea de Apel din Salonic a decis joi că fostul primar al Bucureştiului, Sorin Opreşcu, în vârstă de 74 de ani, condamnat pentru corupţie la 10 ani şi 8 luni închisoare, nu va fi extrădat în România. În plus, judecătorii au decis să ridice restricţiile care îi fuseseră impuse de autorităţile elene, după ce fusese arestat la Salonic la începutul lunii octombrie, relatează Protothema, preluată de News.ro.
Ucraineanul suspectat de coordonarea sabotajului la gazoductul Nord Stream a ajuns în Germania, după ce a fost extrădat din Italia # Digi24.ro
Un cetăţean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanţa supremă italiană a aprobat extrădarea sa săptămâna trecută, au anunţat procurorii federali germani, relatează Reuters.
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru vizitatorii din afara Europei: „Am dorit o politică tarifară diferenţiată” # Digi24.ro
Vizitatorii din afara Europei care vor vrea să treacă pragul muzeului Luvru vor trebui să plătească cu 45% mai mult pentru bilet începând cu 2026, relatează presa franceză, conform News.ro.
Ilie Bolojan, declarații la Digi24. Ce spune despre nelămuririle din CV-ul lui Moșteanu și care e poziția Guvernului după avizul CSM # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, în direct la Digi24, care este poziția Guvernului după avizul negativ dat de CSM proiectului privind pensiile speciale ale magistraților. În plus, prim-ministrul României va vorbi și despre nelămuririle legate de durata studiilor și universitatea absolvită de Ionuț Moșteanu după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.
Opt inculpați în cazul bombardării podului Kerci au fost condamanți, în Rusia, la închisoare pe viață # Digi24.ro
Tribunalul Militar al Districtului Sudic al Rusiei din Rostov-pe-Don i-a condamnat pe toți cei opt inculpați în cazul atentatului cu bombă de la podul Kerci la închisoare pe viață, potrivit unui corespondent Mediazona care a transmis din sala de judecată, scrie The Insider. Cei opt au fost găsiți vinovați de terorism și transport de explozibili în legătură cu atacul din 8 octombrie 2022 asupra rutei de transport cheie care leagă Rusia continentală de Crimeea ocupată de Rusia.
Cancelaria premierului a făcut o comisie pentru cercetarea disciplinară a ofițerului de presă care a împins jurnaliști în Parlament # Digi24.ro
Cancelaria premierului a inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă a angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, care a împins jurnaliști ce voiau să-i adreseze întrebări lui Ilie Bolojan în Palatul Parlamentului. A fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării.
Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane. El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Europa # Digi24.ro
Un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş este inculpat într-un dosar de proxenetism şi trafic de persoane, fiind suspectat că a obligat o femeie să se prostitueze în diverse ţări europene, banii obţinuţi de aceasta fiind luaţi de către agent. Poliţistul activa în Biroul Rutier Piteşti, a fost încadrat în Poliţie în 2013 şi nimic din comportamentul său nu a dat de bănuit că se ocupa şi cu traficul de femei.
Direcția Silvică Arad, pierderi de 12 milioane de lei doar în primele șase luni ale lui 2025. Ministerul Mediului sesizează procurorii # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a semnat raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad, iar acesta va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru ca procurorii să verifice dacă faptele prezentate constituie infracțiuni, a anunțat ministerul de resort într-un comunicat, conform Agerpres.
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că guvernul său elaborează măsuri reciproce în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina, scrie Politico.
Curtea de Conturi: CJ Prahova a plătit peste 6 milioane de lei pentru lucrări neexecutate, facturi ilegale şi cotizaţii fără temei # Digi24.ro
Consiliul Judeţean Prahova a plătit, între 2020 şi 2024, peste 6 milioane de lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preţ calculate greşit, servicii facturate nelegal ori cotizaţii achitate fără justificare către asociaţii de dezvoltare intercomunitară, suma reieşind din rapoarte ale Curţii de Conturi, în urma auditurilor efectuate în judeţ.
„Vom continua să vă otrăvim”. Ce spune Diana Buzoianu despre problema poluării din Ploiești: Legea mirosurilor nu are norme de aplicare # Digi24.ro
Diana Buzoianu susține că rafinăriile din zona Ploieștiului „cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise și folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi, spunând: da, noi vom plăti amenzile şi da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată, aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim”. Ministra Mediului a anunțat că va intra în legătură cu oficiali ai altor state, unde există rafinării în proximitatea zonelor rezidențiale, pentru a identifica tehnologiile folosite și a evalua care dintre acestea pot fi implementate și în județul Prahova, conform News.ro.
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe, scrie The Moscow Times.
„Oferte la cocaină” în liga de juniori din Belfast. Un antrenor a fost exclus după ce a postat prețuri la droguri în grupul de WhatsApp # Digi24.ro
Un scandal a izbucnit în fotbalul pentru copii din Belfast după ce un antrenor a postat într-un grup de WhatsApp al ligii liste de prețuri la droguri. Mesajul a ajuns la aproximativ 400 de antrenori din 300 de echipe, iar bărbatul a fost imediat dat afară. „Acest tip de comportament este complet inacceptabil”, a transmis clubul.
Angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia, păcăliţi să trimită bani unor necunoscuţi care au pretins că le sunt şefi # Digi24.ro
Mai mulţi angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia ar fi fost contactaţi de către persoane necunoscute, sub pretextul că sunt superiori ai acestora, care i-ar fi convins să le depună bani, în sumă totală de peste 18.000 de lei, prin aparatele de plată folosite pentru încasări, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.
Proiectul de reformă a codului penal din Turcia nu mai conține prevederi împotriva comunității LGBT+ # Digi24.ro
Un proiect de amendament la codul penal turc considerat o ameninţare pentru comunitatea LGBT+ a fost abandonat, au anunţat joi asociaţii şi media locale, informează Agerpres.
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la Sănătate, Transporturi și Agricultură. Bani mai mulți și pentru primari # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale. Vor fi tăiate fonduri de la Ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei și Turismului, Ministerul Muncii, Ministerul Mediului sau Ministerul de Interne, SGG. Bani în plus vor primi Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor și cel al Agriculturii.
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post.
Incendiul din Hong Kong: noul bilanț indică cel puțin 75 de morți și aproape 300 de dispăruți # Digi24.ro
Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 75 de morţi şi aproape 300 de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de poliţie, relatează Reuters.
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” # Digi24.ro
Un grup american a identificat mai multe sancțiuni mai puțin cunoscute, dar potențial esențiale, care, potrivit acestuia, ar putea perturba grav eforturile de război ale Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului, relatează The Guardian.
Jurnaliștii italieni intră în grevă generală din cauza salariilor. Deplasarea Papei în străinătate nu va fi reflectată în presă # Digi24.ro
Jurnaliştii din Italia, printre care reporteri de la agenţia naţională de presă ANSA, se vor afla vineri în grevă împotriva eşuării reînnoirii contractului colectiv de muncă, după ce discuţiile cu patronatul media au ajuns în impas. Contractul colectiv a expirat în 2016 şi de atunci salariile jurnaliştilor au fost îngheţate.
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă # Digi24.ro
O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, iar o alta de 4 ani a ajuns în stare gravă la spital, la scurt timp după ce au fost tratate la același cabinet stomatologic din Alcira, în Valencia. Clinica a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă, luând în calcul și posibilitatea ca un lot de anestezic defectuos să fi provocat problemele medicale ale celor două fete.
Bărbat arestat preventiv pentru omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană # Digi24.ro
Un bărbat de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor şi alte infracţiuni, după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană, care a decedat ulterior, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, potrivit Agerpres.
Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor susține măsuri de relansare economică, însă acestea trebuie să fie strict compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară. „Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câștigurile pe care România le-a obținut până acum, inclusiv decizia Comisiei publicată zilele trecute”, a transmis ministrul.
Suspectul în cazul împușcării unor membri ai Gărzii Naționale din Washington avea legături cu CIA, confirmă agenția de spionaj a SUA # Digi24.ro
Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, suspectul în cazul împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington DC miercuri, a lucrat cu unități militare susținute de CIA în timpul războiului SUA din Afganistan, a confirmat agenția americană de spionaj, potrivit The Guardian.
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei.
Acord româno-german privind staţionarea a până la 3.000 de membri ai forţelor armate pentru exerciţii, misiuni umanitare # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, joi, semnarea unui acord cu Germania privind staţionarea temporară a unor membri ai forţelor armate ale celor două state pe teritoriul celuilalt stat.
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta.
Edilul din Mehedinți, care anul trecut a candidat împotriva fostei sale soții, a murit după ce i s-a făcut rău în sediul primăriei # Digi24.ro
Edilul comunei Gogoșu, din județul Mehedinți, care a candidat la alegerile locale de anul trecut împotriva fostei sale soții, a murit după ce i s-a făcut rău în primărie. Edilul ar fi făcut infarct în timp ce era transportat la spital, anunță Digi24.
Guvernul a adoptat Strategia pentru produsele agroalimentare românești. Ce se schimbă pentru producători și consumatori # Digi24.ro
Guvernul a adoptat Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești pentru perioada 2025-2029, un document prin care Executivul își propune să consolideze prezența produselor autohtone pe piața internă și să faciliteze accesul acestora pe piețele externe. Măsura vine în contextul în care România exportă în continuare cantități mari de materii prime și importă produse alimentare procesate, ceea ce menține un dezechilibru comercial în sector.
Casa Vernescu din București
Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda # Digi24.ro
Guvernul danez a introdus o „gardă de noapte” în Ministerul de Externe pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile lui Donald Trump pe durata nopții, o măsură instituită după disputa diplomatică provocată în primăvară de amenințarea președintelui american că va prelua controlul asupra Groenlandei.
Angela Merkel s-a răzgândit: Vladimir Putin e de vină pentru războiul din Ucraina. Acum o lună, erau Polonia și țările baltice # Digi24.ro
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un "fake news".
