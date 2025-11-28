Kievul respinge pacea rusească propusă de Trump și Putin. Yermak: „Zelenski nu va ceda teritorii pentru pace”

Newsweek.ro, 28 noiembrie 2025 10:20

Andrii Yermak, șeful biroului prezidențial de la Kiev, a declarat că Volodimir Zelenski nu va accept...

Acum 10 minute
10:50
VIDEO Cum merg lucrările la podul de autostradă de 33.000.000€ de la Ungheni, primul peste Prut după 60 de ani Newsweek.ro
Premierul Republicii Moldova a inspectat podul de autostradă de 33.000.000 € de la Ungheni, primul p...
Acum 30 minute
10:40
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie, în dosarul șpăgii de 30.000.000 €. Confiscă 13.700.000 de lei Newsweek.ro
ANAF a anunțat că începe executarea silită în cazul fostului primar al sectorului 5, Marian Vangheli...
10:30
Salariu de 20.000 €/ lunar pentru românii care au experiență într-o meserie foarte căutată. Ce trebuie să facă Newsweek.ro
Un salariu de 20.000 €/ lunar pare greu de obținut. Sunt români care dacă știu o meserie extrem de c...
Acum o oră
10:20
Kievul respinge pacea rusească propusă de Trump și Putin. Yermak: „Zelenski nu va ceda teritorii pentru pace” Newsweek.ro
Andrii Yermak, șeful biroului prezidențial de la Kiev, a declarat că Volodimir Zelenski nu va accept...
10:20
Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. Este vizat în cel mai mare dosar de corupție din Ucraina Newsweek.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat pe 28 noiembrie că efectuează percheziții la biroul ș...
10:10
Magistrații au refuzat tăierea pensiilor speciale de 25.000 lei. La miezul nopții pierdem 800.000.000 € Newsweek.ro
Magistrații au refuzat tăierea pensiilor speciale, iar temernul limită pentru îndeplinirea acestui j...
10:10
O cunoscută fabrică de bere artizanală se închide. Era premiată la nivel mondial. A cerut falimentul Newsweek.ro
O fabrică de bere artizanală, care a fost deschisă în 2011, a depus dosar pentru lichidare după ce s...
Acum 2 ore
09:50
Alibaba intră pe piața ochelarilor AI cu 2 modele Quark AI Glasses, de 300-500$. Ochelarii AI Meta, 800$ Newsweek.ro
Gigantul chinez al comerțului online Alibaba intră pe piața ochelarilor AI cu 2 modele Quark AI Glas...
09:30
Accident grav pe A1 în Hunedoara cu 4 vehicule implicate. O autoutilitară, în flăcări. Planul roșu, activat Newsweek.ro
Patru autovehicule au fost implicate într-un accident grav pe Autostrada A1, pe sensul Deva–Ilia, un...
09:20
Noutăți de la Google în legătură cu Gemini. Cine îl va putea accesa gratuit? Newsweek.ro
Google a făcut un anunț important care îi afectează pe utilizatorii de Gemini. Nu va mai putea fi ac...
09:10
METEO A fost emisă prognoza pe Decembrie. Vom avea zăpadă de Crăciun? Cum va fi vremea? Newsweek.ro
A fost emisă prognoza meteo pentru luna decembrie. Meteorologii spun că vor fi precipitații în multe...
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Bilanțul morților în incendiul de la blocurile din Hong Kong a ajuns la 94. 300 de persoane, dispărute Newsweek.ro
Cel puțin 94 de persoane au murit în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii, d...
08:30
FOTO FCSB, eșec cu 1-0 în fața Stelei Roșii Belgrad, deși a jucat peste o oră în superioritate numerică Newsweek.ro
FCSB a fost învinsă cu 1-0 de Steaua Roșie Belgrad în Europa League, într-un meci în care campioana ...
08:10
Programul de voluntariat militar debutează în 2026. Bolojan: „Trebuie să începem treptat” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul Armatei pentru 2026 va fi „puțin mai mare” și va permit...
08:00
Vieți pierdute din cauza presiunii de la școală - zero psihologi în școlile din Iași Newsweek.ro
La cine apelează copiii când simt că nu mai pot? În mediul rural, acolo unde vulnerabilitățile copii...
07:50
Dictatură din Rusia ca în Coreea de Nord. Putin taie accesul la internet. Control total al informației online Newsweek.ro
Dictatorul Putin taie accesul la internet real în Rusia. Criza internetului din Rusia se extinde din...
07:40
Pregătire de război la fiecare nivel al Comandantului pentru Europa. România, pilon al Flancului estic NATO Newsweek.ro
Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene Americane, Alexus G. Gry...
07:40
Izvoarele cu miros de ouă clocite ce pot pune Iașul pe harta Europei sănătoase. Newsweek.ro
Bazele de tratament Nicolina au fost incluse de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatu...
07:20
De ce România a ridicat 4 avioane de luptă ca să intercepteze drona lui Putin? Regula NATO trebuie respectată Newsweek.ro
Dronele Rusiei au încalcat pentru a 13-a oară spațiul aerian al României, iar Forțele Aeriene au tri...
07:20
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar Newsweek.ro
Guvernul a trebuit să intervină de urgență pentru ca pensiile militare să fie plătite. 20.000.000 le...
07:10
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii, situații neprevăzute Newsweek.ro
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii au parte de situ...
Acum 6 ore
06:40
Sărbătoare 29 noiembrie. Sf. Mucenici Paramon şi Filumen. Este dezlegare la pește. Ce să nu faci în această zi Newsweek.ro
Sărbătoare 29 noiembrie. Sfinții Mucenici Paramon şi Filumen. Este una dintre zilele cu dezlegare la...
06:30
VIDEO Pensionarii cu grupe, jigniți de Anca Alexandrescu: „Aveți pensii de 8.000 lei și mașini Mercedes” Newsweek.ro
Anca Alexandrescu i-a umilit pe pensionarii cu grupe de muncă într-o emisiune televizată. Candidata ...
Acum 12 ore
22:00
Ilie Bolojan: Dezvăluirile nu-l pun pe Moşteanu într-o situaţie favorabilă, dar eu am avut o colaborare bună Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că dezvăluirile nu-l pun pe Ionuţ Moşteanu într-o situaţie favorab...
Acum 24 ore
21:40
Bolojan, anunț surpriză: Ieșirea la pensie anticipată nu se susține. Când ar putea să dispară? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a ăcut o declarație extrem de importantă. El a spus că pensia anticiaptă nu se sus...
21:30
Ilie Bolojan: Întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern, în fața Comisiei Europene Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern,...
21:10
&#34;Gardă de noapte&#34; menită să-l monitorizeze pe Donald Trump. Care este statul ce face asta? Newsweek.ro
"Gardă de noapte" instituită de un stat european, menită să-l monitorizeze pe preşedintele SUA, Dona...
20:50
Suspiciuni de manipulare a votului la Găești: Zeci de persoane pe zi au venit la Evidența Persoanelor Newsweek.ro
Orașul Găești se află în centrul unei controverse majore, după ce fostul primar Grigore Gheorghe și ...
20:40
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare. Care sunt ministerele cu bani mai mulţi? Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor a publicat online proiectul rectificării bugetare pe anul acesta. Care sunt mi...
20:30
Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai frumos din Europa. Ce recorduri a doborât? Newsweek.ro
Târgul de Crăciun de la Craiova este pe primul loc în Europa. A primit peste 140.000 de voturi din ț...
20:20
Noul calendar Putin „prevede” pentru ianuarie 2026: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin joacă din nou rolul său multilateral de părinte al națiunii - lider ...
20:10
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare determină UE să acționeze mai rapid şi mai inteligent Newsweek.ro
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare - ultima senzaţie din ramuri economice de ava...
20:00
Ritualul japonez care te scapă de insomnii. Trebuie să-l practici 15 minute pe zi Newsweek.ro
În Japonia, un ritual simplu, practicat timp de doar 15 minute pe zi, a devenit renumit pentru efect...
19:50
Oamenii de știință au dezlegat misterul găurii de dimensiunea Elveției apărută în Antarctica. E unic! Newsweek.ro
O gaură vastă de dimensiunea Elveției a apărut brusc în Antarctica, surprinzând oamenii de știință ș...
19:40
Infernul incendiului din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei asupra fostei insule britanice Newsweek.ro
Infernul incendiului din blocurile de locuinţe din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei comun...
19:20
Cum să agăți luminițele de Crăciun fără să strici casa. Află metoda sigură cu cleme și fără cuie Newsweek.ro
Vrei să împodobești casa de sărbători fără găuri în pereți și fără urme inestetice? Descoperă cea ma...
18:30
Lasă ușa dulapului de la chiuvetă deschisă iarna. Poate asta să-ți salveze țevile de la îngheț? Newsweek.ro
Când temperaturile scad brusc iarna, chiar și cele mai solide instalații pot avea de suferit. Un tru...
18:20
Opt persoane, condamnate pentru terorism în Rusia după ce au aruncat în aer un pod în Crimeea Newsweek.ro
O instanță din Rusia a condamnat joi opt persoane pentru acuzații de terorism în legătură cu un atac...
18:20
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu - libertate Newsweek.ro
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu.Acesta est...
18:10
Planul Germaniei pentru un război cu Rusia, dezvăluit. Cum vor ajunge 800.000 soldați NATO pe Flancul estic Newsweek.ro
17:50
Franța lansează un serviciu militar voluntar pentru tineri din 2026, pentru a răspunde amenințărilor globale Newsweek.ro
Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri, care va începe la jumătatea anului ...
17:40
Garry Kasparov, furios pe planul de pace: Fără Ucraina, tancurile lui Putin erau deja în Polonia Newsweek.ro
Planul de pace prezentat de Casa Albă l-a înfuriat pe Garry Kasparov . Disidentul rus și criticul lu...
17:40
Guvernul aprobă Strategia națională pentru promovarea produselor agroalimentare românești 2025–2029 Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025...
17:20
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când? Newsweek.ro
OECD a dat publicității un raport în care arată că multe state precum Italia vor fi nevoite să ridic...
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, considerându-l singura opțiune Newsweek.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capi...
17:10
Ministerul Transporturilor analizează două noi magistrale de metrou pentru București. Care sunt liniile? Newsweek.ro
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Tran...
16:50
Guvernul aprobă Strategia națională 2025-2029 pentru promovarea produselor agroalimentare românești Newsweek.ro
Executivul a aprobat noua strategie prin care urmărește valorificarea potențialului agroalimentar al...
16:40
Franța reintroduce serviciul militar voluntar din 2026. Program de 10 luni pentru tinerii de 18 ani Newsweek.ro
Franța va relansa din 2026 un serviciu militar voluntar de zece luni, dedicat tinerilor de 18 ani, p...
16:20
VIDEO De la București la Focșani, în 1,5 ore, cu mașina, cu viteza legală. S-a deschis toată autostrada Newsweek.ro
Ziua de 27 noiembrie 2025 va rămâne în istorie drept prima zi în care șoferii au putut ajunge de la ...
16:20
Coreea de Nord introduce limba rusă obligatoriu în școli, studiată de elevi începând de la 10 ani Newsweek.ro
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zec...
