Târg de Crăciun la Casa Hintz: Iarmaroc la Oraș aduce peste 100 de branduri locale

15:50

Într-o perioadă în care tot mai multe afaceri de familie se pregătesc pentru schimbul de generații, apare întrebarea esențială: cât de pregătit trebuie să fie copilul care urmează să preia un rol în compania părintelui? Diferențele dintre valorile generației Z și cele ale generațiilor anterioare sunt tot mai evidente: de la disciplină și motivație, până […] The post Waste Powertech: Cum crești o afacere împreună cu fiul tău? appeared first on ViaClujTV.