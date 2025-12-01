Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026
ViaCluj, 1 decembrie 2025 13:20
Organizatorii Wonder Family Fest, cel mai mare festival dedicat familiilor din România, anunță o promoție specială de Ziua Națională: bilete și abonamente cu 50% reducere pentru ediția din 2026, disponibile exclusiv pe durata lunii decembrie. „În luna recunoștinței, ne dorim ca cât mai multe familii să își ofere acest cadou minunat: rezervarea unei experiențe trăite […] The post Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026 appeared first on ViaClujTV.
• • •
Alte ştiri de ViaCluj
Acum 30 minute
13:20
Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026 # ViaCluj
Organizatorii Wonder Family Fest, cel mai mare festival dedicat familiilor din România, anunță o promoție specială de Ziua Națională: bilete și abonamente cu 50% reducere pentru ediția din 2026, disponibile exclusiv pe durata lunii decembrie. „În luna recunoștinței, ne dorim ca cât mai multe familii să își ofere acest cadou minunat: rezervarea unei experiențe trăite […] The post Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026 appeared first on ViaClujTV.
Acum o oră
13:10
Clujenii au sărbătorit împreună Ziua Națională: ceremonii, mesaje oficiale și defilare militară în Piața Avram Iancu # ViaCluj
Ziua Națională a României i-a adus pe clujeni mai aproape unii de alții, sute de persoane — copii, tineri, adulți și vârstnici — adunându-se în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru a celebra cei 107 ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. Atmosfera a fost una încărcată de emoție și bucurie, iar participanții […] The post Clujenii au sărbătorit împreună Ziua Națională: ceremonii, mesaje oficiale și defilare militară în Piața Avram Iancu appeared first on ViaClujTV.
Acum 4 ore
11:40
Cluj-Napoca se pregătește să celebreze Ziua Națională a României cu un program spectaculos de 1 Decembrie, ce combină tradiția cu noile tehnologii. Municipalitatea a pregătit ceremonii oficiale, reconstituiri istorice, concerte și instalații luminoase multimedia, toate menite să transforme orașul într-un veritabil centru al sărbătorii naționale. În centrul orașului, ansamblurile luminoase „Corul Îngerilor”, „Pădurea de Crăciun” […] The post Program 1 Decembrie: spectacole de lumini, concerte și ceremonii de Ziua Națională appeared first on ViaClujTV.
Ieri
13:20
Cluj-Napoca găzduiește, între 2 și 12 decembrie 2025, campania națională de donare de sânge „Donează viață, nu doar sânge!”, organizată de echipa „Donează sânge, fii erou!”, parte a organizației studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Acțiunea se desfășoară la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 18, […] The post Campania „Donează viață, nu doar sânge!” revine la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:20
MINA Cluj lansează o producție imersivă specială de 1 Decembrie dedicată marilor pictori români # ViaCluj
MINA Cluj, cel mai mare centru de artă imersivă din Europa, sărbătorește Ziua Națională a României cu o producție vizuală spectaculoasă dedicată artei românești. Pe 1 Decembrie, publicul este invitat la evenimentul exclusiv „Cei mai faimoși pictori clasici români – O călătorie imersivă în arta românească”, o experiență unică în care tehnologia de ultimă generație […] The post MINA Cluj lansează o producție imersivă specială de 1 Decembrie dedicată marilor pictori români appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Mii de aeronave Airbus A320 din întreaga lume trebuie supuse de urgență unei actualizări de software, după ce producătorul european a descoperit că radiațiile solare de intensitate ridicată pot afecta sisteme esențiale de comandă ale avionului. Decizia riscă să provoace întârzieri și anulări de zboruri, inclusiv în România, unde Wizz Air confirmă că o parte […] The post Alerte de siguranță pentru Airbus A320 – Wizz Air anunță zboruri afectate appeared first on ViaClujTV.
09:50
Primarul Ovidiu Drăgan a anunțat finalizarea oficială a recepției la Bazinul de Înot Didactic din Gherla, un proiect mult așteptat în comunitate. Edilul a precizat că investiția reprezintă un pas important pentru dezvoltarea educației sportive și pentru promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și al celor pasionați de înot. Potrivit primarului, […] The post Bazinul de înot din Gherla a fost finalizat – Un proiect modern pentru educația sportivă appeared first on ViaClujTV.
09:40
Schimbările climatice lovesc pârtiile de ski din Cluj: temperaturile ridicate opresc deschiderea sezonului # ViaCluj
Schimbările climatice afectează tot mai grav pârtiile de schi din Cluj, unde temperaturile ridicate din această perioadă și cele prognozate pentru luna decembrie împiedică formarea unui strat de zăpadă. Cea mai afectată este Pârtia Feleacu, care riscă să nu se deschidă deloc în această iarnă din cauza absenței condițiilor minime pentru funcționare. Pârtia Feleacu, în […] The post Schimbările climatice lovesc pârtiile de ski din Cluj: temperaturile ridicate opresc deschiderea sezonului appeared first on ViaClujTV.
09:40
Târgurile de Crăciun s-au deschis: patinaj artistic, Light Bus și instalații spectaculoase # ViaCluj
Magia sărbătorilor a cuprins, începând de vineri, 28 noiembrie 2025, întreg Cluj-Napoca. Târgul de Crăciun de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian” a fost deschis oficial, iar primele momente ale serii au fost marcate de un frumos demonstrativ de patinaj artistic, susținut de mai multe tinere talentate. Vizitatorii de toate vârstele au putut admira eleganța […] The post Târgurile de Crăciun s-au deschis: patinaj artistic, Light Bus și instalații spectaculoase appeared first on ViaClujTV.
28 noiembrie 2025
12:30
Polițiștii clujeni au intervenit în zona Lacului Gheorgheni, în apropiere de Iulius Mall din Cluj-Napoca, după ce trecători au observat un corp plutind la suprafața apei. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit identitatea victimei: este vorba despre un tânăr de 26 de ani din Satu Mare, student la Facultatea de Informatică din Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor […] The post Tragedie la Lacul Gheorgheni: Cine este tânărul de 26 de ani găsit mort lângă Iulius Mall appeared first on ViaClujTV.
12:20
Cu ocazia manifestărilor organizate în Cluj-Napoca de Ziua Națională a României, Primăria anunță o serie de restricții de circulație ce vor afecta zona centrală a orașului în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2025. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea ceremoniei oficiale, a defilării și a evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie. Restricții de circulație aplicate […] The post Restricții de circulație de 1 Decembrie 2025 – Ce străzi se închid și în ce intervale appeared first on ViaClujTV.
12:00
Modernizare la Spitalul de Boli Psihice Borșa: pavilion finanțat de Consiliul Județean Cluj # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj face un nou pas important în modernizarea infrastructurii sanitare din județ, prin demersurile pentru construirea unui pavilion administrativ la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, investiție evaluată la peste 8 milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat importanța proiectului:„Alături de investițiile în echipamente medicale de ultimă generație, ne […] The post Modernizare la Spitalul de Boli Psihice Borșa: pavilion finanțat de Consiliul Județean Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:50
În luna decembrie, Clujul intră în spiritul sărbătorilor printr-o celebrare a creației locale. Iarmaroc la Oraș, cunoscut ca târgul cadourilor de creator, revine cu o experiență urbană de iarnă găzduită în una dintre cele mai frumoase clădiri culturale ale orașului: Casa Hintz, situată pe strada Regele Ferdinand nr. 1, la câțiva pași de Piața Unirii. […] The post Târg de Crăciun la Casa Hintz: Iarmaroc la Oraș aduce peste 100 de branduri locale appeared first on ViaClujTV.
27 noiembrie 2025
21:20
Lights On revine cu instalații îndrăgite de lumină, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini # ViaCluj
Festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate, revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase. Noutatea acestui an este Light Bus – un autobuz supraetajat îmbrăcat în lumină. Află detalii și despre Celălalt Târg de Crăciun, de la Ioana Pîrlea, manager de comunicare Lights On Romania, invitată la România via Cluj. Ediția […] The post Lights On revine cu instalații îndrăgite de lumină, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini appeared first on ViaClujTV.
16:10
Lights On revine cu instalații îndrăgite de luminp, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini # ViaCluj
Festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate, revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase. Noutatea acestui an este Light Bus – un autobuz supraetajat îmbrăcat în lumină. Află detalii și despre Celălalt Târg de Crăciun, de la Ioana Pîrlea, manager de comunicare Lights On Romania, invitată la România via Cluj. Ediția […] The post Lights On revine cu instalații îndrăgite de luminp, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini appeared first on ViaClujTV.
15:50
Aeroportul clujean a prezentat un autobuz electric autonom cu scopul de a testa în condiții reale tehnologia autonomă într-un mediu complex și reglementat precum este cel aeroportuar. Testarea autobuzului a avut loc în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. După ce pasagerii (de data aceasta jurnaliști) s-au îmbarcat în autobuz, acesta a urmat un traseu […] The post Autobuz electric autonom, testat de Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj appeared first on ViaClujTV.
15:40
Între 28 noiembrie și 7 decembrie, Parcul Ștefan cel Mare se va transforma într-un tărâm al luminii și al emoției, un loc în care arta, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios. Vizitatorii vor fi întâmpinați de o scenă decorată tematic, de reprezentarea Nașterii Domnului – simbol al speranței și iubirii divine, de spectacole și concerte de […] The post Ce îi așteaptă pe clujeni la Târgul de Crăciun din Parcul Operei appeared first on ViaClujTV.
15:30
Ce faci când animalul tău de companie e bolnav – cum reacționezi în caz de urgență medicală? # ViaCluj
Medicul veterinar Anca Bărbos, de la Spitalul Veterinar Transilvania, a vorbit la România via Cluj despre cele mai frecvente afecțiuni ale câinilor și pisicilor, care necesită asistență medicală de urgență. Află câteva sfaturi bune cum să reacționezi când animalul tău de companie are o problemă de sănătate care îi pune viața în pericol, din emisiune. […] The post Ce faci când animalul tău de companie e bolnav – cum reacționezi în caz de urgență medicală? appeared first on ViaClujTV.
14:20
Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania”: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră # ViaCluj
Miercuri, 26 noiembrie 2025, a avut loc prima acțiune a Campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță, desfășurată la Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca. Peste 50 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au participat la activități interactive, unde au testat simulatoarele puse la dispoziție de Clubul Sportiv Savu Racing […] The post Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania”: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră appeared first on ViaClujTV.
14:10
Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania” Cluj-Napoca: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră # ViaCluj
Miercuri, 26 noiembrie 2025, a avut loc prima acțiune a Campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță, desfășurată la Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca. Peste 50 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au participat la activități interactive, unde au testat simulatoarele puse la dispoziție de Clubul Sportiv Savu Racing […] The post Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania” Cluj-Napoca: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră appeared first on ViaClujTV.
12:00
Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit în urmă cu puțin timp la un accident rutier în Gherla, produs pe strada Hășdății. În urma impactului, o femeie de aproximativ 70 de ani, care se afla în postura de pieton, a fost accidentată. Victima a fost în permanență conștientă și cooperantă, primind imediat îngrijiri […] The post Accident rutier în Gherla: O femeie de 70 de ani a fost lovită pe trecerea de pietoni appeared first on ViaClujTV.
11:30
Raportul de sustenabilitate Iulius 2024: Reducere cu 35% a amprentei de carbon și investiții verzi majore # ViaCluj
IULIUS, liderul dezvoltărilor de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, elaborat voluntar conform noilor standarde europene de raportare. Documentul evidențiază progrese consistente în reducerea emisiilor, eficiența energetică și impactul pozitiv asupra comunităților, în contextul unui portofoliu cu valoare de piață de 2 miliarde de euro. Pentru a accelera tranziția verde, compania […] The post Raportul de sustenabilitate Iulius 2024: Reducere cu 35% a amprentei de carbon și investiții verzi majore appeared first on ViaClujTV.
10:10
Noile instalații de iluminat de pe străzile Iuliu Maniu și Universității: programul momentelor multimedia # ViaCluj
Noile instalații de iluminat urban au fost puse oficial în funcțiune și pot fi admirate în fiecare seară pe străzile Iuliu Maniu și Universității. Sistemele luminoase includ momente multimedia sincronizate, menite să ofere trecătorilor o experiență vizuală spectaculoasă. Programul complet al momentelor multimedia: Strada Universității: 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:15 Strada Iuliu Maniu: 17:30, 18:30, […] The post Noile instalații de iluminat de pe străzile Iuliu Maniu și Universității: programul momentelor multimedia appeared first on ViaClujTV.
26 noiembrie 2025
21:20
Monarhiștii clujeni se mobilizează din nou pentru a veni în ajutorul celor aflați în nevoie. În data de 6 decembrie, de la ora 18.30, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central ”Simion Bărnuțiu”, va avea loc cea de-a 12-a ediție a Colindului Regal. Evenimentul este organizat de Clubul Monarhiștilor Clujeni și de partenerii […] The post Carmen Nagy: Colindul Regal va fi organizat la Cluj, în 6 decembrie appeared first on ViaClujTV.
14:30
Cetățenii care doresc să își înmatriculeze vehiculele vor putea acum să interacționeze integral online cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, fără a mai fi necesară vizita la ghișeu pentru obținerea datelor de conectare la platforma electronică. Proiectul de lege, inițiat de deputatul USR Radu Miruță, actual ministru al Economiei, a fost adoptat miercuri […] The post Lege adoptată de Parlament: Înmatricularea mașinilor 100% online în România appeared first on ViaClujTV.
12:50
O nouă inițiativă legislativă propune introducerea unei asigurări de răspundere civilă profesională pentru funcționarii publici, personalul contractual și aleșii locali. Proiectul permite încheierea unei astfel de polițe, cu posibilitatea deducerii fiscale a unei părți din primele plătite. Scopul este de a facilita recuperarea despăgubirilor de către cetățenii prejudiciați prin fapte săvârșite din culpă, nu din […] The post Radu Moisin: Nouă propunere legislativă cu deduceri fiscale appeared first on ViaClujTV.
12:30
Momente tensionate la „George Coșbuc” Cluj-Napoca: Elev de 9 ani, episod violent în timpul pauzei # ViaCluj
Un incident grav a avut loc la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde un elev de doar 9 ani a avut o izbucnire violentă în timpul pauzei. Situația a escaladat rapid, fiind necesară intervenția profesorilor, a personalului școlii și, în cele din urmă, a Poliției și a unui echipaj medical. Evenimentul a devenit cunoscut […] The post Momente tensionate la „George Coșbuc” Cluj-Napoca: Elev de 9 ani, episod violent în timpul pauzei appeared first on ViaClujTV.
12:30
Așa cum mulți clujeni anticipau, pavajul de pe strada Mamaia a cedat din nou, iar de această dată reparațiile rapide nu mai sunt posibile. Autoritățile au decis închiderea completă a străzii pentru înlocuirea pavajului deteriorat. Soluția aleasă inițial — montarea de pavele pe o arteră intens circulată — a fost criticată constant atât de șoferi, […] The post Strada Mamaia din Cluj a fost închisă după ce pavajul a cedat din nou appeared first on ViaClujTV.
25 noiembrie 2025
15:10
Din 1 decembrie, turiștii și vizitatorii din Cluj vor putea ajunge mai ușor la Băile Cojocna datorită noului serviciu de transport ocazional operat de FANY. Această inițiativă face parte dintr-un program pilot valabil timp de două luni, menit să testeze cererea pentru ruta Cluj – Băile Cojocna. Program provizoriu: Plecare din Cluj: 09:00 Retur din […] The post Transport Cluj – Băile Cojocna: Program pilot din 1 decembrie appeared first on ViaClujTV.
14:30
Muzeul Etnografic al Transilvaniei a participat cu un capitol la primul manual în șapte limbi străine pentru migranți și refugiați # ViaCluj
După doi ani de la start, proiectul PILLOT – “Promoting Inclusive Language Learning Opportunities through Local Culture and Cultural Heritage for Learners with Refugee and Migrant Backgrounds”, co-fondat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Erasmus+, adresat migranților și refugiaților din țări europene se încheie cu rezultate foarte bune. În urma numeroaselor activități au fost create […] The post Muzeul Etnografic al Transilvaniei a participat cu un capitol la primul manual în șapte limbi străine pentru migranți și refugiați appeared first on ViaClujTV.
14:00
Anhedonia muzicală, condiție prin care nu simți plăcere la ascultarea muzicii, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle # ViaCluj
Electric Castle lansează „In A World That Won’t Stop Singing / Într-o lume care cântă fără oprire”, un emoționant documentar despre doi tineri care trăiesc cu anhedonie muzicală, o condiție neurologică rară care îi împiedică să simtă plăcere atunci când ascultă muzică. Disponibil exclusiv pe VOYO, filmul este o pledoarie pentru acceptarea diversității și bucuria […] The post Anhedonia muzicală, condiție prin care nu simți plăcere la ascultarea muzicii, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle appeared first on ViaClujTV.
13:40
Una dintre cele mai apreciate instalații artistice din spațiul public din România, Museum of the Moon, revine la Cluj în acest an. Creația artistului britanic Luke Jerram va putea fi admirată între 28 noiembrie și 7 decembrie, în cadrul celei de-a 8-a ediții a festivalului Lights On Romania. Museum of the Moon aduce în prim-plan […] The post Museum of the Moon revine la Cluj în cadrul festivalului Lights On Romania 2025 appeared first on ViaClujTV.
12:50
Cluj-Napoca se pregătește să întâmpine sărbătorile de iarnă cu autobuzul etajat Light Bus, care va realiza pentru prima dată tururi nocturne speciale în cadrul celei de-a 8-a ediții a festivalului Lights On, între 28 noiembrie și 7 decembrie 2025. Autobuz etajat și traseu nocturn Light Bus este un double-decker decorat festiv, cu interior iluminat creativ, […] The post Autobuz etajat și tururi de noapte la Cluj-Napoca: Light Bus aduce magia sărbătorilor appeared first on ViaClujTV.
12:40
Evenimentele dedicate Zilei Naționale vor avea loc în Cluj-Napoca în trei zone centrale: Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii. Autoritățile locale au pregătit un program amplu, care include ceremonii militare, momente artistice, reconstituiri istorice, concerte și aprinderea iluminatului festiv al orașului. Manifestările vor debuta la ora 10.00, în Piața Mihai Viteazul, cu […] The post Ce se întâmplă la Cluj-Napoca de 1 Decembrie 2025 – Program oficial și surprize appeared first on ViaClujTV.
12:30
Floreștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii. Începând cu 30 noiembrie 2025, comunitatea locală va putea păși în atmosfera magică a Winter Dream Florești 2025 – Târgul de Crăciun din Parcul Poligon, anunțat oficial de Primăria Florești. Timp de o lună, Parcul Poligon se transformă într-un adevărat tărâm de poveste, […] The post Winter Dream Florești: Târgul de Crăciun din arcul Poligon începe pe 30 noiembrie appeared first on ViaClujTV.
24 noiembrie 2025
15:10
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunţă unde vor avea loc întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în județul Cluj. Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare […] The post Întreruperi planificate a curentului la Cluj-Napoca – Află unde și când appeared first on ViaClujTV.
14:30
Wonderland Resort a găzduit, în perioada 20-23 noiembrie 2025, cea de-a treia ediție a Wonder Events Fair, centrul industriei evenimentelor din România. Este vorba despre un târg de referință în domeniu, la care participă sute de expozanți și mii de vizitatori din întreaga țară. Wonder Events Fair se adresează atât specialiștilor din industrie, cât și […] The post Peste 150 de furnizori la cea de-a treia ediție a Wonder Events Fair appeared first on ViaClujTV.
14:20
Wonderland Resort a găzduit, în perioada 20-23 noiembrie 2025, cea de-a treia ediție a Wonder Events Fair, centrul industriei evenimentelor din România. Este vorba despre un târg de referință în domeniu, la care participă sute de expozanți și mii de vizitatori din întreaga țară. Wonder Events Fair se adresează atât specialiștilor din industrie, cât și […] The post Mii de vizitatori la Wonder Events Fair 2025, ediția record a târgului de evenimente appeared first on ViaClujTV.
11:50
Primăria Turda a emis clarificări pentru a liniști opinia publică, după ce au apărut informații conform cărora omul de afaceri orădean Horea Tudor Vușcan ar încerca să preia controlul societății care administrează obiectivul turistic, după ce Primăria Turda a acumulat datorii de peste 9 milioane de lei către acesta. Salina Turda SA are ca unic […] The post Salina Turda se află la un pas de a fi preluată de un afacerist – Reacția Primăriei Turda appeared first on ViaClujTV.
11:30
18GYM, brand de fitness fondat în Târgu Mureș și dezvoltat strategic la nivel urban și național, intră într-o nouă etapă de expansiune odată cu confirmarea celor două noi locații care vor fi deschise în primăvara anului 2026: Era Hexagon (zona Gării) și VIA Office (zona Vivo). Odată cu aceste două inaugurări, rețeaua va ajunge la […] The post 18GYM deschide două săli noi în 2026 și va ajunge la 16 locații în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
11:20
Ultimele lucrări de modernizare a unei străzi din Cluj-Napoca – Pregătiri pentru primul strat de asfalt # ViaCluj
Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că pe strada Arțarului, stadiul lucrărilor se apropie de final. Trotuarele sunt finalizate, bordurile sunt montate, iar în această perioadă se pregătește carosabilul pentru primul strat de asfalt. „Se nivelează și se compactează fiecare segment, astfel încât asfaltarea să fie turnată în condiții foarte bune. În paralel, se finalizează […] The post Ultimele lucrări de modernizare a unei străzi din Cluj-Napoca – Pregătiri pentru primul strat de asfalt appeared first on ViaClujTV.
11:00
Șoferul băut care a lovit trei tineri în localitatea Poieni din Cluj, reținut pentru 24 de ore # ViaCluj
Polițiștii clujeni au anunțat că șoferul de 38 de ani care a accidentat trei tineri pe trecerea de pietoni, în localitatea Poieni, pe DN E60, a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, accidentul a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, când bărbatul, aflat la volanul unui autovehicul, ar fi acroșat trei pietoni, cu vârste […] The post Șoferul băut care a lovit trei tineri în localitatea Poieni din Cluj, reținut pentru 24 de ore appeared first on ViaClujTV.
23 noiembrie 2025
10:00
Târgul de Crăciun WINTER DREAM FLOREȘTI își deschide porțile pe 30 noiembrie în Parcul Poligon # ViaCluj
Începe o nouă ediție a celui mai mare eveniment de iarnă din Florești, un eveniment dedicat întregii comunități, cu activități pentru toate vârstele și un program artistic de excepție. Evenimentul este pet-friendly, astfel încât participanții își pot aduce și prietenii necuvântători pentru a se bucura împreună de atmosfera festivă. Startul oficial va avea loc duminică, […] The post Târgul de Crăciun WINTER DREAM FLOREȘTI își deschide porțile pe 30 noiembrie în Parcul Poligon appeared first on ViaClujTV.
22 noiembrie 2025
10:10
OVES Enterprise, compania românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru aplicaţii aerospaţiale, de apărare şi securitate cibernetică, anunță lansarea primei rachete de croazieră autonome dezvoltate în România. Acest proiect marchează o premieră tehnologică națională și întărește poziția Clujului ca pol de inovare în defense. Noua rachetă, denumită Sahara, are o greutate de 50 de […] The post O companie din Cluj dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă produsă în România appeared first on ViaClujTV.
21 noiembrie 2025
15:50
Flavius Milășan: Casa de Cultură a Studenților din Cluj, prezentă la Târgul Regal de Crăciun # ViaCluj
Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca va fi prezentă și în acest an la Târgul Regal de Crăciun, organizat pe Domeniul Săvârșin. Acesta va avea loc în perioada 19-21 decembrie. Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș” va fi reprezentată de Corala ”Voci Transilvane”, condusă de maestrul Adrian Corojan, care va interpreta […] The post Flavius Milășan: Casa de Cultură a Studenților din Cluj, prezentă la Târgul Regal de Crăciun appeared first on ViaClujTV.
15:20
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri, 21 noiembrie, la un accident rutier petrecut pe strada Căii Ferate. Echipajele operative au găsit la fața locului un autoturism puternic avariat, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. De asemenea, în urma accidentului a mai fost avariat ușor un alt autorurism. Un bărbat a […] The post Mașină făcută praf pe strada Căii Ferate în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
15:10
Trei destinații noi pentru clujeni în 2026: zboruri în Atena, Sardinia și Salonic operate de AnimaWings # ViaCluj
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, continuă extinderea operațiunilor din Transilvania și lansează programul de rute pentru sezonul estival 2026 cu trei destinații noi din Cluj. Noile conexiuni includ Atena (ATH), Olbia – Sardinia (OLB) și Salonic (SKG), operate în regim regulat sau charter, în parteneriat cu touroperatorii. Rute noi operate din Cluj din 2026 Începând […] The post Trei destinații noi pentru clujeni în 2026: zboruri în Atena, Sardinia și Salonic operate de AnimaWings appeared first on ViaClujTV.
14:20
Eliza și maestrul, prima carte dintr-o serie pentru copii, scrisă de o fostă jurnalistă, Ada Cocoș # ViaCluj
În copilărie, când era întrebată ce dorește să se facă atunci când va fi mare, Ada Cocoș răspunea: scriitoare! Acest lucru nu s-a produs imediat, ci ani mai târziu, după o carieră în media și comunicare. Anul trecut, a simțit că a venit vremea să așterne pe hârtie poveștile din imaginația sa. Așa s-a născut […] The post Eliza și maestrul, prima carte dintr-o serie pentru copii, scrisă de o fostă jurnalistă, Ada Cocoș appeared first on ViaClujTV.
13:50
Consiliul Județean sprijină Primăria Recea-Cristur în vederea reabilitării drumului comunal Dealul Jurcii–Escu. Au fost alocați 200.000 de lei de Consiliul Județean Cluj, din fondul de rezervă, pentru reabilitarea drumului comunal DC 163 Dealul Jurcii – Escu, pe o lungime de 1,7 km. Acesta a fost grav afectat de intemperiile care au avut loc în cursul […] The post Reparații pe un drum comunal din județul Cluj, distrus de ploi și inundații appeared first on ViaClujTV.
13:00
Un bărbat a fost scos din apă de pompierii clujeni și echipele Salvamont-Salvaspeo din lacul Tarnița, în apropiere de baraj. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, pentru salvarea unui bărbat care ar fi căzut în apă, în apropierea barajului de la lacul Tarnița. Imediat au fost […] The post Un bărbat a căzut în lacul Tarnița – Scafandrii au intervenit de urgență appeared first on ViaClujTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.