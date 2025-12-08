Psihologia și matematica, domeniile în care cercetătorii UBB fac performanță

14:40

Intrarea într-o afacere de familie rămâne unul dintre cele mai sensibile și mai puțin discutate capitole ale mediului antreprenorial românesc. Când însă drumul spre business nu pornește din interior, ci de la margine, din postura de observator, partener de viață sau, uneori, chiar critic constructiv, provocarea devine cu atât mai interesantă. Invitata din acest episod […] The post De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei appeared first on ViaClujTV.