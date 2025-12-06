Moș Nicolae a făcut o surpiză copiilor și părinților, la Iulius Mall
ViaCluj, 6 decembrie 2025 20:50
Moș Nicolae a sosit, chiar de ziua lui de naștere, la mall, spre bucuria copiilor și părinților aflați la cumpărături. Moșul, însoțit de câțiva elfi, a mers prin mall, a făcut poze cu copiii și le-a oferit dulciuri. Elfii au cântat și au întreținut atmosfera. Copiii au fost încântați, iar atmosfera a adus spiritul Crăciunului […] The post Moș Nicolae a făcut o surpiză copiilor și părinților, la Iulius Mall appeared first on ViaClujTV.
• • •
Acum o oră
20:50
20:40
Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci # ViaCluj
73 de familii din satul Căpușu Mic vor avea un Crăciun mai fericit datorită unor oameni generoși. Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” și Asociația Fain Art vor colabora cu alte organizații neguvernamentale pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Ideea proiectului îi aparține actorului Bob Rădulescu, impresionat de munca învățătoarei Cristina Bondarescu. Tocmai Cristina Bondarescu […] The post Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci appeared first on ViaClujTV.
Acum 12 ore
11:20
Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru # ViaCluj
Clujenii sunt invitați în acest weekend la o serie de evenimente speciale pregătite de Asociația Daisler, care animă centrul orașului cu artă, lumină și tradiții reinterpretate. Mai sunt doar câteva zile în care publicul poate explora instalațiile din cadrul Lights On Romania, dar și „Celălalt Târg de Crăciun”, un eveniment creat pentru comunitate. În plus, […] The post Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru appeared first on ViaClujTV.
10:10
Sucursala Cluj-Napoca a anunţat unde vor avea loc întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în județul Cluj. Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări […] The post Întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în Florești appeared first on ViaClujTV.
Ieri
13:40
Dan Nistor (37 de ani) a semnat prelungirea cu ”U” Cluj, club cu care mai aveam contract până în vară. Mijlocașul ofensiv se află la ”U” Cluj din februarie 2023, perioadă în care a bifat 115 meciuri, 34 de goluri și 24 de pase decisive. Acum, este de așteptat și ca Alexandru Chipciu (36 de ani) să semneze […] The post Dan Nistor și-a prelungit contractul cu ”U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:20
Louis Munteanu (23 de ani) a răbufnit din nou în cadrul unui flash-interviu, de această dată după meciul Metaloglobus – CFR Cluj 2-2, din etapa a doua în Cupa României. Titular în cadrul meciului, atacantul din naționala României a ieșit de pe teren în minutul 72 și, conform spuselor sale, a plecat direct la vestiare, […] The post Louis Munteanu, pus la colț după ce a protestat că nu a plecat de la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:00
Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană # ViaCluj
Șantierul RIVUS Cluj se transformă într-un spațiu al creativității printr-o nouă colaborare între dezvoltatorii proiectului și Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. RIVUS, investiția de peste 550 de milioane de euro realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă Carbochim, continuă să dezvolte parteneriate cu mediul educațional local, implicând de această dată […] The post Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană appeared first on ViaClujTV.
11:40
Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” # ViaCluj
Ceremonia de acordare a premiilor din cadrul ediției a XV-a a programului de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință”, derulat în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO, a avut loc marți, 2 decembrie 2025, la București. În cadrul ediției, L’Oréal România a oferit 10 burse, fiecare în valoare de 10.000 […] The post Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” appeared first on ViaClujTV.
11:10
Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” # ViaCluj
Evenimentele de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia au readus în prim-plan o realitate tot mai vizibilă: tensiunea dintre patriotismul autentic și naționalismul strident care câștigă vizibilitate în spațiul public. Repere ale identității culturale precum drapelul, portul popular și simbolurile religioase au ajuns să fie revendicate de către grupuri extremiste. Mândria națională devine astfel […] The post Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an # ViaCluj
Opera Națională Română din Cluj-Napoca pregătește o serie de surprize muzicale pentru sfârșitul acestui an. Cea mai veche și mai prestigioasă operă din România a pregătit pentru public spectacole precum ”Spărgătorul de nuci”, ”Winter Delights”, ”Liliacul” sau ”Christmas whispers”. Multe dintre spectacole sunt deja sold-out. De asemenea, mai este încă deschis târgul de Crăciun organizat […] The post Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an appeared first on ViaClujTV.
14:40
De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei # ViaCluj
Intrarea într-o afacere de familie rămâne unul dintre cele mai sensibile și mai puțin discutate capitole ale mediului antreprenorial românesc. Când însă drumul spre business nu pornește din interior, ci de la margine, din postura de observator, partener de viață sau, uneori, chiar critic constructiv, provocarea devine cu atât mai interesantă. Invitata din acest episod […] The post De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei appeared first on ViaClujTV.
11:50
Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală # ViaCluj
Cele două formații rivale din Cluj-Napoca au programate azi meciuri în deplasare, una la Sfântu Gheorghe și cealaltă la Clinceni. După victoriile obținute în prima etapă a grupelor, în dueluri cu echipe din liga secundă, Universitatea și CFR urmăresc acum un nou succes care să le apropie decisiv de calificarea în sferturile Cupei României. În […] The post Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală appeared first on ViaClujTV.
11:40
Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a anunțat deplasarea pe Vârful Vlădeasa, la altitudinea de 1836 m, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a cabanei Stației Meteorologice. În urmă cu cinci luni, aceasta a fost grav afectată de un incendiu. O nouă cabană pentru cei cinci meteorologi „Vestea bună este că în această perioadă a […] The post Cabana Stației Meteorologice Vlădeasa a fost reconstruită în timp record appeared first on ViaClujTV.
11:10
Mașină răsturnată după ce a lovit un microbuz pe un drum din Cluj – O persoană transportată la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier produs între localitățile Frata și Poiana Frății. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz, însă, potrivit salvatorilor, nicio persoană nu a rămas încarcerată. La fața locului au fost găsite patru persoane, dintre care doar una a […] The post Mașină răsturnată după ce a lovit un microbuz pe un drum din Cluj – O persoană transportată la spital appeared first on ViaClujTV.
3 decembrie 2025
18:20
Membrii echipei galeriei Cluj Art și ai Asociației Fain Art au organizat o expoziție colectivă în galeria Steiner din Viena. Este vorba de una dintre cele mai prestigioase galerii din capitala Austriei. În expoziție se află lucrări realizate de 27 de artiști români, doi cehi și un sârb. Printre cei care expun se numără Tunde […] The post Artiștii români expun în Viena appeared first on ViaClujTV.
13:50
Multidialog despre Sol la USAMV Cluj-Napoca: Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare # ViaCluj
Cu ocazia Zilei Mondiale a Solului, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 4–5 decembrie 2025, o nouă ediție a evenimentului educațional și interdisciplinar „Multidialog despre Sol – Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare”. Programul reunește profesori, cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrației publice, experți în sustenabilitate și tineri din România, […] The post Multidialog despre Sol la USAMV Cluj-Napoca: Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare appeared first on ViaClujTV.
13:20
SciFest 2025: Peste o mie de participanți la festivalul dedicat micro-universului științific # ViaCluj
Organizația Studenților pentru Natură, din cadrul Facultății de Biologie și Geologie UBB, a dus la bun sfârșit proiectul „SciFest: Science of the Micro-Universe”, desfășurat în perioada 10–19 noiembrie la Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți: a depășit 1.000 de vizitatori și a confirmat astfel interesul tot mai mare al publicului pentru domeniile biologiei […] The post SciFest 2025: Peste o mie de participanți la festivalul dedicat micro-universului științific appeared first on ViaClujTV.
11:30
Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun revine la Cluj în decembrie într-o producție grandioasă # ViaCluj
Susținut de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup, și de Baletul New Generation (ANMGD), cu participarea specială a balerinilor invitați de la Opera Națională București, „Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun” revine în această iarnă pe scena clujeană într-un spectacol grandios ce îmbină eleganța baletului clasic cu forța unei orchestre simfonice. Evenimentul […] The post Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun revine la Cluj în decembrie într-o producție grandioasă appeared first on ViaClujTV.
10:40
UAD Cluj-Napoca acordă titlul de Doctor Honoris Causa lui Flavio Manzoni, Director de Creație al companiei Ferrari # ViaCluj
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca are onoarea să anunțe organizarea ceremoniei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Flavio Manzoni, designer de renume internațional și Director de Creație / Design (Chief Design Officer) al companiei Ferrari (din anul 2010). Manifestarea face parte din calendarul de evenimente al programului Centenar UAD – […] The post UAD Cluj-Napoca acordă titlul de Doctor Honoris Causa lui Flavio Manzoni, Director de Creație al companiei Ferrari appeared first on ViaClujTV.
2 decembrie 2025
15:20
Clujul Sustenabil lansează CINEFarfuria, un program educativ despre hrană și climă, la USAMV Cluj-Napoca # ViaCluj
Asociația Clujul Sustenabil lansează miercuri, 3 decembrie 2025, în Aula Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, programul educativ CINEFarfuria, o inițiativă ce constă într-o serie de filme și activități curatoriat despre hrană, mediu și sustenabilitate. Programul a fost creat în urma unor explorări în teren și a unor ateliere specifice, printr-un număr […] The post Clujul Sustenabil lansează CINEFarfuria, un program educativ despre hrană și climă, la USAMV Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14:40
Cum poți ajuta să nu mai existe analfabetism funcțional? Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici # ViaCluj
Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici. Ce înseamnă asta mai exact? Sprijină-i pe copii să învețe să citească și să scrie la timp. Cu suma de 200 euro (sau 1000 lei), susții o clasă cu scLipici din program, susții copiii să își scrie visurile și să își citească oportunitățile. Află cum anume sunt […] The post Cum poți ajuta să nu mai existe analfabetism funcțional? Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici appeared first on ViaClujTV.
11:20
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării. Iată prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie: Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local […] The post Vremea până la finalul lunii decembrie – Prognoza pentru Crăciun și Revelion appeared first on ViaClujTV.
10:40
Florești devine stația bucuriei de Crăciun, odată cu sosirea celebrului Camion Coca-Cola, care va aduce emoție, daruri și atmosferă de sărbătoare în comuna clujeană. Simbol al magiei de iarnă, caravana Coca-Cola va poposi pe 18 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun din Florești, transformând locația într-un spațiu plin de lumină, culoare și activități festive. Vizitatorii […] The post Camionul Coca-Cola aduce magie, premii și donații la Târgul de Crăciun din Florești appeared first on ViaClujTV.
10:20
Centrul Comercial a publicat regulamentul oficial care stabilește în detaliu condițiile de acces cu animale de companie – câini și pisici – în zonele sale interioare și exterioare. Documentul vizează siguranța vizitatorilor, păstrarea curățeniei și respectarea normelor sanitar-veterinare. Accesul cu câini în mall 1. Definiții esențiale Câine admis în mall – animal de companie permis […] The post Vești bune: Iulius Mall a devenit mall pet-friendly – Află ce reguli trebuie respectate appeared first on ViaClujTV.
1 decembrie 2025
13:20
Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026 # ViaCluj
Organizatorii Wonder Family Fest, cel mai mare festival dedicat familiilor din România, anunță o promoție specială de Ziua Națională: bilete și abonamente cu 50% reducere pentru ediția din 2026, disponibile exclusiv pe durata lunii decembrie. „În luna recunoștinței, ne dorim ca cât mai multe familii să își ofere acest cadou minunat: rezervarea unei experiențe trăite […] The post Cadou de Ziua Națională pentru familii – Bilete cu 50% reducere la Wonder Family Fest 2026 appeared first on ViaClujTV.
13:10
Clujenii au sărbătorit împreună Ziua Națională: ceremonii, mesaje oficiale și defilare militară în Piața Avram Iancu # ViaCluj
Ziua Națională a României i-a adus pe clujeni mai aproape unii de alții, sute de persoane — copii, tineri, adulți și vârstnici — adunându-se în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru a celebra cei 107 ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. Atmosfera a fost una încărcată de emoție și bucurie, iar participanții […] The post Clujenii au sărbătorit împreună Ziua Națională: ceremonii, mesaje oficiale și defilare militară în Piața Avram Iancu appeared first on ViaClujTV.
11:40
Cluj-Napoca se pregătește să celebreze Ziua Națională a României cu un program spectaculos de 1 Decembrie, ce combină tradiția cu noile tehnologii. Municipalitatea a pregătit ceremonii oficiale, reconstituiri istorice, concerte și instalații luminoase multimedia, toate menite să transforme orașul într-un veritabil centru al sărbătorii naționale. În centrul orașului, ansamblurile luminoase „Corul Îngerilor”, „Pădurea de Crăciun” […] The post Program 1 Decembrie: spectacole de lumini, concerte și ceremonii de Ziua Națională appeared first on ViaClujTV.
30 noiembrie 2025
13:20
Cluj-Napoca găzduiește, între 2 și 12 decembrie 2025, campania națională de donare de sânge „Donează viață, nu doar sânge!”, organizată de echipa „Donează sânge, fii erou!”, parte a organizației studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Acțiunea se desfășoară la Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 18, […] The post Campania „Donează viață, nu doar sânge!” revine la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:20
MINA Cluj lansează o producție imersivă specială de 1 Decembrie dedicată marilor pictori români # ViaCluj
MINA Cluj, cel mai mare centru de artă imersivă din Europa, sărbătorește Ziua Națională a României cu o producție vizuală spectaculoasă dedicată artei românești. Pe 1 Decembrie, publicul este invitat la evenimentul exclusiv „Cei mai faimoși pictori clasici români – O călătorie imersivă în arta românească”, o experiență unică în care tehnologia de ultimă generație […] The post MINA Cluj lansează o producție imersivă specială de 1 Decembrie dedicată marilor pictori români appeared first on ViaClujTV.
29 noiembrie 2025
13:40
Mii de aeronave Airbus A320 din întreaga lume trebuie supuse de urgență unei actualizări de software, după ce producătorul european a descoperit că radiațiile solare de intensitate ridicată pot afecta sisteme esențiale de comandă ale avionului. Decizia riscă să provoace întârzieri și anulări de zboruri, inclusiv în România, unde Wizz Air confirmă că o parte […] The post Alerte de siguranță pentru Airbus A320 – Wizz Air anunță zboruri afectate appeared first on ViaClujTV.
09:50
Primarul Ovidiu Drăgan a anunțat finalizarea oficială a recepției la Bazinul de Înot Didactic din Gherla, un proiect mult așteptat în comunitate. Edilul a precizat că investiția reprezintă un pas important pentru dezvoltarea educației sportive și pentru promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și al celor pasionați de înot. Potrivit primarului, […] The post Bazinul de înot din Gherla a fost finalizat – Un proiect modern pentru educația sportivă appeared first on ViaClujTV.
09:40
Schimbările climatice lovesc pârtiile de ski din Cluj: temperaturile ridicate opresc deschiderea sezonului # ViaCluj
Schimbările climatice afectează tot mai grav pârtiile de schi din Cluj, unde temperaturile ridicate din această perioadă și cele prognozate pentru luna decembrie împiedică formarea unui strat de zăpadă. Cea mai afectată este Pârtia Feleacu, care riscă să nu se deschidă deloc în această iarnă din cauza absenței condițiilor minime pentru funcționare. Pârtia Feleacu, în […] The post Schimbările climatice lovesc pârtiile de ski din Cluj: temperaturile ridicate opresc deschiderea sezonului appeared first on ViaClujTV.
09:40
Târgurile de Crăciun s-au deschis: patinaj artistic, Light Bus și instalații spectaculoase # ViaCluj
Magia sărbătorilor a cuprins, începând de vineri, 28 noiembrie 2025, întreg Cluj-Napoca. Târgul de Crăciun de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian” a fost deschis oficial, iar primele momente ale serii au fost marcate de un frumos demonstrativ de patinaj artistic, susținut de mai multe tinere talentate. Vizitatorii de toate vârstele au putut admira eleganța […] The post Târgurile de Crăciun s-au deschis: patinaj artistic, Light Bus și instalații spectaculoase appeared first on ViaClujTV.
28 noiembrie 2025
12:30
Polițiștii clujeni au intervenit în zona Lacului Gheorgheni, în apropiere de Iulius Mall din Cluj-Napoca, după ce trecători au observat un corp plutind la suprafața apei. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit identitatea victimei: este vorba despre un tânăr de 26 de ani din Satu Mare, student la Facultatea de Informatică din Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor […] The post Tragedie la Lacul Gheorgheni: Cine este tânărul de 26 de ani găsit mort lângă Iulius Mall appeared first on ViaClujTV.
12:20
Cu ocazia manifestărilor organizate în Cluj-Napoca de Ziua Națională a României, Primăria anunță o serie de restricții de circulație ce vor afecta zona centrală a orașului în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2025. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea ceremoniei oficiale, a defilării și a evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie. Restricții de circulație aplicate […] The post Restricții de circulație de 1 Decembrie 2025 – Ce străzi se închid și în ce intervale appeared first on ViaClujTV.
12:00
Modernizare la Spitalul de Boli Psihice Borșa: pavilion finanțat de Consiliul Județean Cluj # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj face un nou pas important în modernizarea infrastructurii sanitare din județ, prin demersurile pentru construirea unui pavilion administrativ la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, investiție evaluată la peste 8 milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat importanța proiectului:„Alături de investițiile în echipamente medicale de ultimă generație, ne […] The post Modernizare la Spitalul de Boli Psihice Borșa: pavilion finanțat de Consiliul Județean Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:50
În luna decembrie, Clujul intră în spiritul sărbătorilor printr-o celebrare a creației locale. Iarmaroc la Oraș, cunoscut ca târgul cadourilor de creator, revine cu o experiență urbană de iarnă găzduită în una dintre cele mai frumoase clădiri culturale ale orașului: Casa Hintz, situată pe strada Regele Ferdinand nr. 1, la câțiva pași de Piața Unirii. […] The post Târg de Crăciun la Casa Hintz: Iarmaroc la Oraș aduce peste 100 de branduri locale appeared first on ViaClujTV.
27 noiembrie 2025
21:20
Lights On revine cu instalații îndrăgite de lumină, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini # ViaCluj
Festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate, revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase. Noutatea acestui an este Light Bus – un autobuz supraetajat îmbrăcat în lumină. Află detalii și despre Celălalt Târg de Crăciun, de la Ioana Pîrlea, manager de comunicare Lights On Romania, invitată la România via Cluj. Ediția […] The post Lights On revine cu instalații îndrăgite de lumină, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini appeared first on ViaClujTV.
16:10
Lights On revine cu instalații îndrăgite de luminp, un altfel de târg de Crăciun și un autobuz plin de lumini # ViaCluj
15:50
Aeroportul clujean a prezentat un autobuz electric autonom cu scopul de a testa în condiții reale tehnologia autonomă într-un mediu complex și reglementat precum este cel aeroportuar. Testarea autobuzului a avut loc în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. După ce pasagerii (de data aceasta jurnaliști) s-au îmbarcat în autobuz, acesta a urmat un traseu […] The post Autobuz electric autonom, testat de Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj appeared first on ViaClujTV.
15:40
Între 28 noiembrie și 7 decembrie, Parcul Ștefan cel Mare se va transforma într-un tărâm al luminii și al emoției, un loc în care arta, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios. Vizitatorii vor fi întâmpinați de o scenă decorată tematic, de reprezentarea Nașterii Domnului – simbol al speranței și iubirii divine, de spectacole și concerte de […] The post Ce îi așteaptă pe clujeni la Târgul de Crăciun din Parcul Operei appeared first on ViaClujTV.
15:30
Ce faci când animalul tău de companie e bolnav – cum reacționezi în caz de urgență medicală? # ViaCluj
Medicul veterinar Anca Bărbos, de la Spitalul Veterinar Transilvania, a vorbit la România via Cluj despre cele mai frecvente afecțiuni ale câinilor și pisicilor, care necesită asistență medicală de urgență. Află câteva sfaturi bune cum să reacționezi când animalul tău de companie are o problemă de sănătate care îi pune viața în pericol, din emisiune. […] The post Ce faci când animalul tău de companie e bolnav – cum reacționezi în caz de urgență medicală? appeared first on ViaClujTV.
14:20
Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania”: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră # ViaCluj
Miercuri, 26 noiembrie 2025, a avut loc prima acțiune a Campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță, desfășurată la Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca. Peste 50 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au participat la activități interactive, unde au testat simulatoarele puse la dispoziție de Clubul Sportiv Savu Racing […] The post Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania”: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră appeared first on ViaClujTV.
14:10
Prima acțiune CARS la Liceul „Transilvania” Cluj-Napoca: Elevii au testat simulatoare de siguranță rutieră # ViaCluj
12:00
Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit în urmă cu puțin timp la un accident rutier în Gherla, produs pe strada Hășdății. În urma impactului, o femeie de aproximativ 70 de ani, care se afla în postura de pieton, a fost accidentată. Victima a fost în permanență conștientă și cooperantă, primind imediat îngrijiri […] The post Accident rutier în Gherla: O femeie de 70 de ani a fost lovită pe trecerea de pietoni appeared first on ViaClujTV.
11:30
Raportul de sustenabilitate Iulius 2024: Reducere cu 35% a amprentei de carbon și investiții verzi majore # ViaCluj
IULIUS, liderul dezvoltărilor de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, elaborat voluntar conform noilor standarde europene de raportare. Documentul evidențiază progrese consistente în reducerea emisiilor, eficiența energetică și impactul pozitiv asupra comunităților, în contextul unui portofoliu cu valoare de piață de 2 miliarde de euro. Pentru a accelera tranziția verde, compania […] The post Raportul de sustenabilitate Iulius 2024: Reducere cu 35% a amprentei de carbon și investiții verzi majore appeared first on ViaClujTV.
10:10
Noile instalații de iluminat de pe străzile Iuliu Maniu și Universității: programul momentelor multimedia # ViaCluj
Noile instalații de iluminat urban au fost puse oficial în funcțiune și pot fi admirate în fiecare seară pe străzile Iuliu Maniu și Universității. Sistemele luminoase includ momente multimedia sincronizate, menite să ofere trecătorilor o experiență vizuală spectaculoasă. Programul complet al momentelor multimedia: Strada Universității: 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:15 Strada Iuliu Maniu: 17:30, 18:30, […] The post Noile instalații de iluminat de pe străzile Iuliu Maniu și Universității: programul momentelor multimedia appeared first on ViaClujTV.
26 noiembrie 2025
21:20
Monarhiștii clujeni se mobilizează din nou pentru a veni în ajutorul celor aflați în nevoie. În data de 6 decembrie, de la ora 18.30, la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central ”Simion Bărnuțiu”, va avea loc cea de-a 12-a ediție a Colindului Regal. Evenimentul este organizat de Clubul Monarhiștilor Clujeni și de partenerii […] The post Carmen Nagy: Colindul Regal va fi organizat la Cluj, în 6 decembrie appeared first on ViaClujTV.
14:30
Cetățenii care doresc să își înmatriculeze vehiculele vor putea acum să interacționeze integral online cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, fără a mai fi necesară vizita la ghișeu pentru obținerea datelor de conectare la platforma electronică. Proiectul de lege, inițiat de deputatul USR Radu Miruță, actual ministru al Economiei, a fost adoptat miercuri […] The post Lege adoptată de Parlament: Înmatricularea mașinilor 100% online în România appeared first on ViaClujTV.
12:50
O nouă inițiativă legislativă propune introducerea unei asigurări de răspundere civilă profesională pentru funcționarii publici, personalul contractual și aleșii locali. Proiectul permite încheierea unei astfel de polițe, cu posibilitatea deducerii fiscale a unei părți din primele plătite. Scopul este de a facilita recuperarea despăgubirilor de către cetățenii prejudiciați prin fapte săvârșite din culpă, nu din […] The post Radu Moisin: Nouă propunere legislativă cu deduceri fiscale appeared first on ViaClujTV.
