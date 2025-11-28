Final interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final

19:00

Adi Popa (37 de ani) a declarat că România are 6% şanse să meargă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. Adi Popa a spus că această probabilitate a calculat-o pe baza statisticilor după care a lucrat şi la cursul de directori sportivi de la FRF, pe care l-a […] The post Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.