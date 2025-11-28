Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
Antena Sport, 28 noiembrie 2025 08:50
Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit […] The post Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:10
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz # Antena Sport
Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise. Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe “Oblemenco” […] The post Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz appeared first on Antena Sport.
09:10
Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime # Antena Sport
Universitatea Craiova și FCSB trăiesc stări diametral opuse după cea mai recentă seară de cupe europene. Pe de-o parte, oltenii s-au apropiat enorm de mult de calificarea în fazele eliminatorii Conference League după victoria cu Mainz, în timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a mai ajunge la barajul pentru optimile Europa League. […] The post Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:50
08:40
Presa din Germania a criticat evoluţia lui Mainz, după înfrângerea în faţa Universităţii Craiova, 0-1. Eşecul a fost considerat “ruşinos”, mai ales că germanii aveau maximum de puncte după primele 3 dueluri din Conference League. Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al […] The post “Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:30
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” # Antena Sport
Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga […] The post Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” appeared first on Antena Sport.
08:30
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” # Antena Sport
Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB. ”Să fiu sincer, sunt momente în care mă simt dezamăgit. Nu doar […] The post Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9” appeared first on Antena Sport.
08:20
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil” # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, meci în care echipa noastră a jucat în superioritate numerică încă din prima jumătate de oră. Conducătorul a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana, fundaşul care a comis-o la golul sârbilor. “Dacă de la Basel am plecat cu fruntea sus chiar dacă am pierdut 1-3, […] The post Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil” appeared first on Antena Sport.
08:10
Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, al patrulea eşec consecutiv al campioanei României în grupa principală Europa League, venit chiar dacă echipa lui Charalambous şi Pintilii a avut superioritate numerică mare parte din duel. La golul marcat de sârbi, fostul mare atacant al României consideră că Ngezana ar fi trebuit […] The post Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:00
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după înfrângerea ruşinoasă de la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. Formaţia din Serbia a evoluat în 10 oameni mai bine de o oră. Aceasta a fost a patra înfrângere al rând pentru FCSB în Europa […] The post Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad appeared first on Antena Sport.
00:50
“Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a fost extrem de supărat după înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad. Steaua Roşie s-a impus cu 1-0 în etapa a cincea din grupele principale Europa League, într-un meci în care sârbii au evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică. Daniel Bîrligea a fost intergralist la Belgrad, dar nu a reuşit […] The post “Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi” appeared first on Antena Sport.
00:40
Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui. Becali a spus că fotbaliştii “joacă după ureche”. E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a […] The post Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii appeared first on Antena Sport.
00:30
Gigi Becali a “distrus” o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: “Nu eşti în România, mă” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a criticat o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea campioanei României cu Steaua Roşie Belgrad. Roş-albaştrii au evoluat aproape 70 de minute în superioritate numerică. După înfrângerea cu Steaua Roşie, Becali l-a certat chiar pe cel pe care îl numea “prietenul” lui, Florin Tănase, una dintre vedetele echipei. Gigi Becali l-a […] The post Gigi Becali a “distrus” o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: “Nu eşti în România, mă” appeared first on Antena Sport.
00:20
“Am venit să mă uit la două Stele” Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi # Antena Sport
Miodrag Belodedici, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua Bucureşti, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad, a analizat partida pierdută de campioana României în capitala Serbiei. Belodedici a numit-o “Steaua” pe FCSB. Fostul legendar fotbalist al Stelei şi al Stelei Roşii Belgrad i-a “înţepat” pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii pentru evoluţia FCSB-ului. […] The post “Am venit să mă uit la două Stele” Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi appeared first on Antena Sport.
00:10
Jucătorii FCSB-ului au fost certaţi de cei aproximativ 400 de fani români care au mers să îi susţină la meciul cu Steaua Roşie, de la Belgrad. Fanii le-au cerut explicaţii lui Florin Tănase şi celorlalţi jucători ai FCSB-ului. Vali Creţu a părut să nu accepte reproşurile pe care le aduceau fanii FCSB-ului. Fanii FCSB-ului i-au […] The post Jucătorii FCSB-ului, certaţi de fani după înfrângerea cu Steaua Roşie! appeared first on Antena Sport.
00:10
Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Inacceptabil! Se întâmplă ceva” # Antena Sport
Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, câştigat de formaţia din Serbia cu 1-0. Gazdele s-au impus în meciul din etapa a cincea a grupei principale Europa League în condiţiile în care au jucat mai bine de o oră cu un om în minus, după eliminarea lui Tebo […] The post Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Inacceptabil! Se întâmplă ceva” appeared first on Antena Sport.
27 noiembrie 2025
23:50
FCSB joacă pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad, în etapa a cincea a grupei principale din Conference League. Campioana României joacă în superioritate numerică din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna. Chiar şi în aceste condiţii, sârbii au deschis scorul, în minutul 50, prin Bruno Duarte. În meciul de la Belgrad, FCSB […] The post Lovitură pentru FCSB! A luat galben şi va rata următorul meci din Europa League appeared first on Antena Sport.
23:30
Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor # Antena Sport
Ultraşii Stelei Roşii, din peluza “Delje”, au pregătit un mesaj pentru galeria FCSB-ului la meciul dintre cele două echipe. Cei de la “Delje” au scris “Orthodox Brothers” (n.r: Fraţii ortodocşi). Ultraşii sârbi şi cei români au o relaţie foarte bună. Ultraşii Stelei Roşii, banner special pentru “fraţii” români În timp ce galeria Stelei Roşii afişa […] The post Ultraşii Stelei Roşii, scenografie specială pentru români la meciul cu FCSB! Reacţia galeriei roş-albaştrilor appeared first on Antena Sport.
23:20
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiovei, este euforic după victoria obţinută de olteni joi seară, cu Mainz. Craiova s-a impus cu 1-0 în partida de pe teren propriu, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, în minutul 67, atunci când a transformat o lovitură […] The post Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Meritam cu prisosinţă” appeared first on Antena Sport.
23:10
“Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! # Antena Sport
Nicuşor Bancu (33 de ani) a reacţionat după ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz. E al doilea succes al Craiovei în grupa principală din Conference League, după cel cu Rapid Viena. Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, fiind în acest moment pe locul 10, cu […] The post “Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! appeared first on Antena Sport.
22:50
Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa. Norvegienii au primit un penalty, confirmat de VAR, însă portarul grecilor, Pavlenka, a apărat execuţia lui Emil Kornvig, din minutul 18. Cei care au […] The post Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference appeared first on Antena Sport.
22:40
“Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! # Antena Sport
Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a spus după victoria extraordinară a oltenilor cu Mainz că e momentul bucuriei pentru echipa lui. Coelho a subliniat că succesul a venit dintr-un mix dintre strategia pentru meci şi aportul adus de fani. Filipe Coelho: “Sunt foarte mulţumit de victorie, de puncte și de joc” „Sunt […] The post “Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor! appeared first on Antena Sport.
22:30
Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! # Antena Sport
Universitatea Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League după victoria cu Mainz. Un punct în ultimele două meciuri, cu Sparta Praga şi cu AEK, ar fi sinonim cu calificarea în play-off. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele […] The post Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz! appeared first on Antena Sport.
22:20
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa” # Antena Sport
Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României la handbal feminin, a vorbit după debutul cu victorie la Campionatul Mondial 2025. Tricolorele au câştigat cu 33-24 meciul cu Croaţia, primul din grupa de la Rotterdam. Înaintea acestui meci, tricolorele au avut emoţii din cauza traficului din Rotterdam. Din acest motiv, partida a început cu 10 minute întârziere. Ovidiu Mihăilă, […] The post Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa” appeared first on Antena Sport.
22:10
Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League # Antena Sport
Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League. Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au […] The post Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League appeared first on Antena Sport.
21:40
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul Mainz # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o lovitură la puţin timp după ce Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în meciul cu Mainz, din etapa a patra a grupei principale Conference League. Atacantul palestinian a transformat un penalty obţinut de Alex Cicâldău, în minutul 67. Din nefericire pentru echipa lui Filipe Coelho, Nicuşor Bancu a fost avertizat în […] The post Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care va fi suspendat după galbenul din meciul Mainz appeared first on Antena Sport.
21:30
Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor # Antena Sport
Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în partida dintre Universitatea Craiova şi Mainz, din etapa a patra a grupei principale din Conference League. Atacantul palestinian a înscris din penalty. În minutul 66, Alex Cicâldău a obţinut o lovitură de la 11 metri, după ce a urmărit foarte bine un balon respins în careului nemţilor. Un minut […] The post Assad Al-Hamlawi a spart gheaţa în Universitatea Craiova – Mainz! De când nu a mai marcat atacantul oltenilor appeared first on Antena Sport.
21:30
Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) a primit o veste proastă din partea Consiliului Federal din Italia. Genoa riscă să nu se poată întări în perioada de transferuri din iarnă după ce Federaţia Italiană de Fotbal a schimbat regulile. După modelul fair-play-ului financiar al UEFA, noul indice financiar al cluburilor din Serie A va lua în […] The post Lovitură pentru Dan Şucu! Vestea pe care a primit-o patronul clubului Genoa înainte de mercato appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
20:30
Suporterii olteni au avut un mesaj pentru jucătorii lor, pe care l-au afişat în timpul meciului cu Mainz. Oltenii au avut atât un mesaj de încurajare, în condiţiile în care Universitatea Craiova se luptă să se califice din grupa Conference League, cât şi unul de recunoştinţă. Mesajul fanilor olteni pentru jucătorii pe care îi susţin […] The post Bannerul afişat de fanii olteni la meciul Universitatea Craiova – Mainz appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă appeared first on Antena Sport.
20:20
Peste 20.000 de fani sunt aşteptaţi pe Maracana din Belgrad, pentru duelul cu FCSB. Aproape 1000 sunt români. Ei au dat şi peste Moş Crăciun la sârbi The post Jurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu appeared first on Antena Sport.
20:20
Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: “Bucuria va fi şi mai mare” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: “Bucuria va fi şi mai mare” appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă appeared first on Antena Sport.
19:50
“Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz # Antena Sport
Alex Mitriţă (30 de ani) a venit să o urmărească pe Universitatea Craiova la meciul cu Mainz din grupa principală Conference League. Înaintea acestui meci, care poate fi urmărit de la ora 19:45 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, Mainz e neînvinsă în Conference League. Alex Mitriţă: “Am venit cu victoria” […] The post “Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz appeared first on Antena Sport.
19:20
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF # Antena Sport
Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore. Absolvenţii acestei ediţii sunt Ioan Adrian Pop, Anton Heleşteanu, Ioan Luca, […] The post Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF appeared first on Antena Sport.
19:00
Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia # Antena Sport
Adi Popa (37 de ani) a declarat că România are 6% şanse să meargă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. Adi Popa a spus că această probabilitate a calculat-o pe baza statisticilor după care a lucrat şi la cursul de directori sportivi de la FRF, pe care l-a […] The post Adi Popa le dă doar 6% şanse tricolorilor să meargă la Mondial! Ce a spus înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.
18:30
Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult” # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Csikszereda ce ar însemna o posibilă venire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) la Rapid. Stanciu nu are decât 5 meciuri în toate competiţiile pentru cealaltă echipă patronată de Dan Şucu, Genoa, două dintre acestea fiind în […] The post Costel Gâlcă l-ar primi cu braţele deschise pe Nicolae Stanciu la Rapid: “Ne-ar ajuta foarte mult” appeared first on Antena Sport.
18:10
Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: “Reprezintă valori în care cred cu adevărat” # Antena Sport
Fotbalistul Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Al-Nassr şi de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, a devenit acţionar al companiei spaniole care promovează artele marţiale mixte (MMA), “The Way of Warriors FC’ (WOW FC), care îl include şi pe campionul mondial hispano-georgian Ilia Topuria, scrie EFE. “Implicarea sa este o etapă definitorie pentru […] The post Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: “Reprezintă valori în care cred cu adevărat” appeared first on Antena Sport.
18:00
Joshua Kimmich a “înţepat-o” pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: “Nu a fost vorba despre fotbal” # Antena Sport
Joshua Kimmich, vedeta celor de la Bayern Munchen, nu a fost impresionat de succesul celor de la Arsenal, în meciul din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. Tunarii lui Mikel Arteta s-au impus cu 3-1 şi sunt singura echipă cu victorii pe linie în primele cinci etape. La finalul meciului de pe […] The post Joshua Kimmich a “înţepat-o” pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: “Nu a fost vorba despre fotbal” appeared first on Antena Sport.
17:50
Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” # Antena Sport
Fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), în prezent preşedinte la FC Bacău, a tras un semnal de alarmă după cursurile de directori sportivi de la FRF. Ciocoiu a spus că nu se pune accent pe jucătorii tineri în ligile inferioare şi că şi-ar dori ca situaţia să se schimbe. FC Bacău, echipa […] The post Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: “Nu e deloc în regulă ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
17:20
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat schimbări în echipa de start a giuleştenilor la meciul cu Csikszereda. Rapid – Csikszereda se dispută vineri, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Gâlcă a transmis la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda […] The post Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
17:20
România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 # Antena Sport
România va întâlni Croaţia, în primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Tricolorele vor debuta joi seară, de la ora 19:00, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Croaţia, Japonia şi Danemarca sunt adversarele din grupa pe care România o va disputa la Rotterdam. Primele trei clasate se […] The post România – Croaţia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 appeared first on Antena Sport.
17:10
Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar # Antena Sport
Pilotul australian de Formula 1 Oscar Piastri a spus că subiectul referitor la sprijinul pe care i l-ar putea acorda coechipierului său de la McLaren-Mercedes, britanicul Lando Norris, pentru a câştiga titlul mondial în acest an a fost discutat, iar răspunsul a fost “nu”, scrie Reuters. Norris are un avans de 24 de puncte faţă […] The post Oscar Piastri nici nu se gândeşte să îl ajute pe Lando Norris! Ce a spus înaintea Marelui Premiu din Qatar appeared first on Antena Sport.
17:00
Cele mai importante ştiri ale zilei de 27 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la ședința de urgență organizată de Inter, până la premoniția făcută de Max Verstappen în Las Vegas. 1. Ședință de urgență Conducerea și staff-ul lui Inter au organizat o ședință-fulger după eșecul dramatic din Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Viitorul lui […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea “Legii Novak” care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi “români” în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale. ”Invit toate cluburile, sportivii, antrenorii şi suporterii care cred în competiţia bazată pe merit şi performanţă, nu pe paşaport, care […] The post Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva “Legii Novak” appeared first on Antena Sport.
16:50
Rapid traversează o perioadă excelentă. În campionat giuleştenii sunt pe primul loc, cu 35 de puncte, după 17 etape disputate, cu două puncte peste locul 2, ocupat de Botoşani. Rapid a câştigat fără emoţii şi primul meci din Cupă, cu Dumbrăviţa, cu 4-0. Partida respectivă Rapid a disputat-o acasă, în Giuleşti, deşi ar fi trebuit […] The post Marius Şumudică, avertisment pentru Rapid: “Dacă nu câştigă acolo, e out” appeared first on Antena Sport.
16:30
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! # Antena Sport
Comisia Europeană a dat aviz pozitiv pentru preluarea ArcelorMittal Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Patronul lui Şahtior Doneţk a investit, recent, 60 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic din România şi se află în discuţii şi pentru cumpărarea Combinatului siderurgic din Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din ţară. ArcelorMittal Tubular Products […] The post Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! appeared first on Antena Sport.
15:10
“Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială # Antena Sport
Cristi Săpunaru a vorbit despre șansele României de a trece de Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Fostul fundaș a recunoscut că nu ar fi vrut ca adversara “tricolorilor” să fie selecționata lui Vincenzo Montella, deși a declarat ulterior că elevii lui Mircea Lucescu au șanse să ajungă în finala play-off-ului. România a aflat […] The post “Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
14:40
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România # Antena Sport
George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său. Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei […] The post Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România appeared first on Antena Sport.
