Curtea de Conturi din Italia s-a pronunţat împotriva construirii podului din Sicilia pentru că ar încălca normele europene, dar Guvernul vrea să continue
G4Media, 28 noiembrie 2025 12:50
Curtea de Conturi din Italia a decis că planurile pentru construcţia cel mai mare pod suspendat din lume, care ar urma să facă legătura între Italia continentală şi insula Sicilia, ar încălca normele europene cu privire la mediu şi licitaţii, dar cu toate acestea Guvernul de la Roma a declarat că nu va renunţa la
Acum 5 minute
13:20
Un politician din Namibia numit Adolf Hitler a câștigat alegerile cu ușurință pentru a cincea oară în această țară din sudul Africii # G4Media
Adolf Hitler Uunona, un politician namibian care își împarte numele cu infamul dictator nazist, a fost reales în funcția de consilier regional pentru a cincea oară consecutiv, potrivit New York Post. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost reales fără probleme în ciuda numelui său nefericit și nu are de gând să-l schimbe.
Acum 15 minute
13:10
O pensionară din Elveţia susţine că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt # G4Media
După ce a urmărit un cont Instagram dedicat lui Brad Pitt, o femeie din Elveţia a intrat într-o relaţie cu un escroc care i-ar fi sustras o sută de mii de franci elveţieni. Aproximativ 107.000 de euro. Înşelăciunea aminteşte de nefericita întâmplare mediatizată anul trecut a unei femei franceze în vârstă de 50 de ani
13:10
Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache, aviz negativ la legea privind pensiile magistraților. Documentul are 67 de pagini și arată ca o lucrare de doctorat # G4Media
Consiliul Legislativ a dat aviz negativ la proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Documentul, semnat de președintele Consiliului, Florin Iordache, are 67 de pagini și arată aproape ca o lucrare de doctorat. Acolo e expusă o liungă serie de critici nu doar la adresa legii, dar și a tuturor documentelor care o
Acum 30 minute
13:00
Un misterios picior fosilizat descoperit în Etiopia îl aduce sub luminile proiectoarelor pe un contemporan al celebrei Lucy # G4Media
Un misterios picior fosilizat descoperit în Etiopia îl aduce sub luminile proiectoarelor pe un strămoş puţin cunoscut al omului modern, contemporan cu specia celebrei Lucy, potrivit unui studiu ştiinţific publicat miercuri, informează AFP, transmite Agerpres.
13:00
Trump anunţă că Statele Unite vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că administraţia sa va depune eforturi pentru a „întrerupe permanent" migraţia din toate „ţările lumii a treia" pentru a permite sistemului american „să se redreseze complet", relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Trump nu a menţionat nicio ţară şi nici nu a explicat ce înţelege prin
13:00
SURSE Bogdan Rodeanu și Nicu Fălcoi, nume vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce alte variante mai sunt în cărți # G4Media
Deputatul USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR Nicu Fălcoi sunt printre numele vehiculate în USR pentru Ministerul Apărării Naționale după demisia lui Ionuț Moșteanu, au declarat surse din partid pentru G4Media. Bogdan Rodeanu este deputat USR de Galați și este vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților. Nicu
Acum o oră
12:50
Fiecare a patra mașină nouă vândută în Republica Moldova în anul 2025 a fost fabricată în China # G4Media
Fiecare a patra mașină nouă vândută în Republica Moldova din ianuarie până în octombrie a fost fabricată în China. Potrivit INFOTAG, expertul Constantin Mihalache a prezentat joi, la Radio Moldova, aceste cifre privind importurile și vânzările de mașini noi din acest an. El consideră că mașinile fabricate în China vor prelua în curând conducerea pe piața vânzărilor de mașini
12:50
Curtea de Conturi din Italia s-a pronunţat împotriva construirii podului din Sicilia pentru că ar încălca normele europene, dar Guvernul vrea să continue # G4Media
Curtea de Conturi din Italia a decis că planurile pentru construcţia cel mai mare pod suspendat din lume, care ar urma să facă legătura între Italia continentală şi insula Sicilia, ar încălca normele europene cu privire la mediu şi licitaţii, dar cu toate acestea Guvernul de la Roma a declarat că nu va renunţa la
12:40
Recomandare de lectură: „Ninge pe teme de Haydn”, de Cornel George Popa, primul roman de ficțiune despre cancer din literatura română # G4Media
Cornel George Popa scrie ca un chirurg care visează să devină măcelar. A dovedit-o cu decenii în urmă, când era jurnalist, a confirmat-o de atunci încoace, cu câteva romane și piese de teatru, și o reafirmă acum cu un nou roman, în care abordează o temă de care se ferește toată lumea, în general, și
12:40
Dominic Fritz: Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale # G4Media
Președintele USR spune că Ionuț Moșteanu a fost un ministru integru, care și-a adus contribuția la negocierea programului SAFE, prin care vor fi investiți 16 miliarde de euro în înzestrarea armatei. „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale. A fost un ministru
12:30
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri un Cod Portocaliu de inundaţii valabil până duminică la prânz în judeţul Prahova, şi Cod Galben, pentru aceeaşi perioadă, în judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău. Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi
12:30
Premierul Bolojan îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), să asigure interimatul la Ministerul Apărării după demisia lui Ionuț Moșteanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisia ministrului Apărării și vicepremier, Ionuț Moșteanu, și îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), să asigure interimatul la Ministerul Apărării. „Premierul Ilie Bolojan: Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.
Acum 2 ore
12:20
Percheziții la Primăria comunei vasluiene Zorleni, autoritățile suspectează furtul ajutoarelor pentru persoanele afectate de inundații # G4Media
Percheziţii ale poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au avut loc la Primăria comunei vasluiene Zorleni şi la anumiţi angajaţi ai instituţiei, fiind vizate nereguli la acordarea ajutoarelor în urma inundațiilor din toamna anului trecut, transmite Agerpres. Guvernul a acordat câteva milioane de lei despăgubiri pentru persoanele afectate în 2024 de inundații
12:20
George Simion (AUR): „Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!” # G4Media
Liderul AUR, George Simion, a reacționat rapid la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), afirmând că „nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!" „Mosteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolva nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!", a scris Simion pe Facebook. Ionuț Moșteanu a demisionat vineri de la
12:10
Ruinele Bazilicii din Niceea au ieșit complet la suprafață, după 700 de ani / Aici s-a ținut primul Sinod Ecumenic, în anul 325, convocat de împăratul Constantin cel Mare / Turcii mizează pe turism: ”Fără Anatolia nu ar exista creștinism” # G4Media
Bazilica „Sfinților Părinți din Niceea", aflată în zona unde a avut loc primul Sinod Ecumenic, a ieșit complet la suprafață, potrivit presei locale, anunță Basilica. Biserica a fost scufundată vreme de peste 700 de ani în apele lacului Iznik din Turcia. Ruinele au fost descoperite în 2014 în urma analizării unor imagini aeriene. La vremea
12:10
INTERVIU VIDEO Maria Vassilakou, fost viceprimar al Vienei, înainte de alegerile din București: „Cetățeanul trebuie activat, nu doar consultat. Pădurile urbane, la fel de importante ca centurile verzi din jurul orașelor” # G4Media
Maria Vassilakou, fost viceprimar al Vienei și membră a EU Mission Board for Climate Neutral & Smart Cities, explică de ce cetățeanul trebuie să devină actor central în transformarea orașelor, implicat direct, nu doar consultat. În dialog cu jurnalista Alina Mihai, ea vorbește despre rolul comunităților, micro-granturile care au schimbat Viena și despre conceptul de
12:10
BREAKING Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. ”România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara” # G4Media
Ionuț Moșteanu a demisionat de la Ministerul Apărării. El a făcut anunțul într-o postare pe rețelele sociale. Demisia a venit după scandalul diplomei sale de licență, declanșat de o anchetă Libertatea. "România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile
12:10
Preot amendat de poliţişti în orașul Huși după ce a provocat scandal la o conferinţă care l-a avut ca invitat pe profesorul Adrian Papahagi / „Conferința mea despre discernământ a scos toți dracii din bietul om. Ăsta e rezultatul fanatizării georgiste” # G4Media
Un preot care a participat, joi, la o conferinţă organizată de Episcopia Huşilor, printre invitaţi căreia s-a aflat şi profesorul clujean Adrian Papahagi, a fost amendat de poliţişti după ce ar fi provocat scandal în cadrul întâlnirii, transmite Agerpres. Preotul i-ar fi cerut profesorului Adrian Papahagi, invitat să susţină o expunere în cadrul conferinţei, să
12:00
A început BASE 2025: 13 artiști români își prezintă lucrările la una dintre cele mai importante expoziții de artă din Turcia, cu sprijinul Trendyol Art # G4Media
BASE 2025 s-a deschis oficial la Istanbul, iar treisprezece artiști români își prezintă lucrările în cadrul uneia dintre cele mai importante expoziții din Turcia dedicate artiștilor emergenți, cu sprijinul Trendyol Art. Selecția României, reunită sub titulatura „Țară invitată: O incursiune în arta contemporană din România", aduce în fața publicului 80 de lucrări ce surprind transformările
12:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), încearcă să apere ce nu poate fi apărat: un CV gol, care nu-l recomandă pentru funcția importantă pe care o ocupă în prezent. Am scris acest lucru încă de la formarea guvernului, nu fac decât să reiau acum argumentele de atunci. „Surpriza neplăcută vine de la USR-ul condus de Dominic
11:50
Profit sau solidaritate? UE exercită presiuni asupra Belgiei pentru activele înghețate ale Rusiei / Banii ar urma redirecționați către Kiev / Oficial: „Banii fac deja parte din bugetul lor și nu vor să renunțe la ei” # G4Media
Belgia e acuzată de către state UE de lipsă de transparență în privința activelor rusești. Țările UE intensifică presiunea asupra Belgiei pentru a debloca 140 de miliarde de euro din rezervele rusești înghețate deținute la Bruxelles, acuzând guvernul lui Bart De Wever că nu a dezvăluit în totalitate ce face cu veniturile fiscale provenite din
11:50
Cod galben de ceață în județele Constanța și Tulcea / Vizibilitatea sub 50 de metri în unele zone # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o nouă atenționare de cod galben de ceață, valabilă pentru județele Constanța și Tulcea, transmite Mediafax. Potrivit informării emise de ANM, pe fondul fenomenului, vizibilitatea poate scădea sub poate scădea sub 200 de metri și local chiar sub 50 de metri. Avertizarea este în vigoare de la ora
11:40
Preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în India pe 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, a anunţat vineri Kremlinul într-un comunicat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această vizită va „permite discuţii în legătură cu toate aspectele agendei diverse a parteneriatului strategic privilegiat dintre Rusia
11:30
11:30
FOTO Mercedes-Benz pregătește un model de G-Klasse mai mic / Germanii pregătesc un rival pentru Land Rover Defender Sport – Autocar # G4Media
Mercedes-Benz pregătește rivalul lui Range Rover Sport printr-un model de G-Klasse mai mic. Potrivit Autocar, „Little G" va fi lansat în 2027 ca noul model de bază al unei game mai largi G-Klasse, creată în stilul mărcilor Range Rover și Defender de la JLR.
11:30
Elon Musk: În 10, 20 de ani munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța / ”Va fi o eră a unei asemenea abundențe, încât nu va mai fi nevoie să muncim” # G4Media
Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și proprietarul unor companii de vârf precum Tesla, X (fostul Twitter), SpaceX sau Neuralink, susține că în viitor oamenii vor munci doar ca un hobby, relatează Mediafax. În cadrul intervenției sale la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită desfășurat la Washington, magnatul a declarat că în
11:30
Inundații puternice în sud-vestul Bulgariei, în zonele Blagoevgrad și Sandanski din apropierea graniței cu Grecia # G4Media
Ploile puternice din ultimele două zile au provocat inundaţii în mai multe localități din sud-estul Bulgariei, iar alertele meteo sunt menținute și pentru următoarele zile, transmite News.ro. Câteva râuri s-au revărsat în provincia Blagoevgrad, afectând două orașe şi perturbând circulaţia pe mai multe axe rutiere. Alunecări de teren minore au avut loc joi, iar pagubele
11:30
Daniel Băluță: Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi semnat contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul. Daniel Băluță: Când promitem, #facem! Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție
Acum 4 ore
11:20
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului își publică diploma de licență obținută la Universitatea București, după ce a urmat cursurile unei facultăți private # G4Media
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a publicat, vineri, diploma de licență obținută la Universitatea București, după ce a urmat cursurile Facultății de Drept la Universitatea Ecologică, instituție privată de învățământ superior. „Pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații, mai jos diploma mea de licență obținută la Universitatea București", a scris
11:10
BREAKING Mai mulți lideri URS vor cere ca partidul să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu după scandalul diplomei de licență. Presiune pe președintele Dominic Fritz să se poziționeze – Surse # G4Media
Mai mulți lideri USR vor cere în ședința Biroului Național de astăzi la ora 12 ca partidul să îi retragă sprijinul politic ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după scandalul diplomei de licență, au declarat surse din partid pentru G4Media. Aceștia vor cere în ședința de azi ca președintele Dominic Fritz să pună pe ordinea de zi
10:40
EXCLUSIV | Răceli, viroze, temperaturi scăzute: Cum sunt afectate animalele de companie. Ce spune medicul veterinar Medeea Iliopolos # G4Media
Iarna începe să își intre în drepturi, zilele devin mai friguroase și hainele groase sunt scoase la lumină timp de trei luni. În această perioadă, răcelile sunt la tot pasul, iar animalele nu sunt excluse. Medicul veterinar Medeea Iliopolos a discutat cu Pets&Cats despre rasele care sunt cele mai afectate de schimbarea de vreme, cum […] © G4Media.ro.
10:40
Petrișor Peiu, ales numărul 2 în partidul extremist AUR. El l-a învins la vot pe Gheorghe Piperea # G4Media
Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului extremist AUR și candidat la funcția de premier, a fost ales prin vot intern în funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere AUR, potrivit unui comunicat al partidului. E practic poziția numărul 2 în partid după cea de președinte, deținută de George Simion. Pe lista de candidați la funcția de […] © G4Media.ro.
10:40
Cine sunt cei mai mari băutori din UE? În majoritatea țărilor UE s-a băut mai puțin în deceniul 2013-2023 / Portugalia, Spania și România au mers împotriva curentului # G4Media
Consumul per capita anual de alcool ajunsese la o medie de 8,5 litri alcool pur în statele OCDE în 2023, conform unui raport întocmit în 2025 de asociația „Health at a Glance”. Șase țări UE au raportat un consum sub medie, Grecia avându-l pe cel mai mic, 6,6 litri, relatează Euronews, citată de Rador Radio […] © G4Media.ro.
10:30
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Fiscul vrea să recupereze peste 13,7 milioane lei de la fostul primar al Sectorului 5 # G4Media
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri că a demarat procedura de executare silită în cazul lui Marian Vanghelie și vrea să recupereze peste 13,7 milioane lei, alături de măsuri extinse asupra bunurilor, de la fostul primar al Sectorului 5. Astfel, ANAF a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei […] © G4Media.ro.
10:30
Doi membri ai parlamentului elvețian au solicitat procurorului general să lanseze o anchetă privind cadourile oferite lui Donald Trump de către patroni elvețieni: ceas Rolex și lingou de aur # G4Media
La începutul lunii noiembrie, o delegație de lideri de afaceri elvețieni a călătorit la Washington pentru a se întâlni cu președintele american, în speranța de a-i atrage atenția asupra impactului tarifelor de 39% impuse din august mărfurilor elvețiene, relatează La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. Un ceas de masă Rolex și un lingou […] © G4Media.ro.
10:30
Zeci de perechi de pescăruşi caută marea în Cluj / Primul cuib l-au făcut pe Teatrul Naţional, în 2009 / Păsările zboară 10-17 km, între lacurile de acumulare şi gropile de gunoi # G4Media
Deşi Clujul nu ieșire la mare, zeci de perechi de pescăruşi s-au aciuat în oraşu, iar prezenţa lor e simţită tot mai des, scrie Cluj24. Biologul şi exporatorul clujean Alexandru N. Stermin susține că prezenţa lor în Cluj, dar şi în alte oraşe, ţine în special de capacitatea lor mare de adaptare, dar şi de […] © G4Media.ro.
10:30
METEO: Ploi, lapoviță și ninsoare până duminică seara, în toată țara / Cod galben în 8 județe # G4Media
Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara până duminică seara. În opt județe este Cod galben de ploi. Se așteaptă peste 40 l/mp, transmite MEDIAFAX. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă până duminică seara, 30 noiembrie, ora 20.00. ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi […] © G4Media.ro.
10:10
1,7 % din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, transmite News.ro. © G4Media.ro.
10:10
Giganții tehnologici chinezi își mută centrele de date destinate antrenării modelelor AI în străinătate pentru a avea acces la cipurile Nvidia # G4Media
Giganții tech chinezi au găsit o soluție creativă pentru a continua să aibă acces la tehnologia Nvidia. © G4Media.ro.
10:10
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi pentru închiderea Centrului cultural rus din Chişinău într-o nouă tentativă de a reduce influenţa Moscovei în republică, la o zi după ce ambasadorul Federaţiei Ruse fusese convocat la Ministerul de Externe moldovean în urma unor noi intruziuni ilegale de drone, ceea ce Chişinăul a considerat inacceptabil, potrivit Reuters şi […] © G4Media.ro.
09:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform citată de Rador. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul […] © G4Media.ro.
09:40
Sindicatul angajaților din guvern, după ”cazul Moșteanu”: ”Noi nu suntem ei„ / ”E un alt om împins în administrație pe criterii politice” # G4Media
Controversele din spațiul public legate de studiile lui Ionuț Moșteanu, a cărui numire într-o poziție administrativă a stârnit numeroase semne de întrebare, sunt folosite de Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului (SAALG) pentru a arăta și alte cazuri similare. Sindicatul subliniază că astfel de numiri, motivate de criterii politice, demonstrează o ușurință cu […] © G4Media.ro.
09:30
Cum ar putea Europa să transforme ritmul lent și reglementările stricte într-un avantaj în maratonul global al infrastructurii pentru AI # G4Media
Europa, adesea considerată în urma Statelor Unite şi Chinei în cursa pentru inteligenţă artificială, ar putea descoperi că ritmul său mai lent, birocratic şi foarte reglementat devine chiar avantajul care o protejează în maratonul global al infrastructurii pentru AI, relatează CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Gabriel Tatu Chițoiu: „Dieta mediteraneană nu e o modă, e știință” / Ce spune despre miturile legate de „moștenirea genetică inevitabilă” # G4Media
Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar cardiolog, a atras atenția, în cel mai nou episod al producției G4Food „Fântâna de sănătate”, că adevăratul „tratament” al bolilor cardiovasculare începe mult înainte de spital. Iar cheia este stilul de viață. © G4Media.ro.
09:10
FOTO Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în aproape 60 de ani: retehnologizare de 225 de milioane de euro / Apa de aici e ”înlocuită” cu un imens val de conspirații # G4Media
Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată de la punerea în funcțiune, în urmă cu aproape 60 de ani. Operațiunea are loc pentru realizarea unor ample lucrări de retehnologizare, evaluate la 225 de milioane de euro, care ar trebui să se încheie la finalul lunii februarie 2026, anunță Agenția […] © G4Media.ro.
09:10
Start la schi în România: Sâmbătă se deschide sezonul în Sibiu cu zăpadă păstrată de iarna trecută # G4Media
Se deschide sezonul de schi în România. La Păltiniș Arena, în județul Sibiu, se va schia de sâmbătă pe o pârtie amenajată cu zăpadă care a fost păstrată, printr-un procedeu inedit, de iarna trecută, transmite Mediafax. Pârtia D a compexului de schi va fi deschisă publicului de sâmbătă. Aceasta a fost amenajată cu zăpadă conservată. […] © G4Media.ro.
09:10
Donald Trump anunţă operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni / „Pe mare i-am oprit în proporţie de 85%” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că operaţiuni „terestre” pentru oprirea presupuşilor traficanţi de droguri venezueleni vor începe „foarte curând”, anunţul său intervenind pe fondul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas, informează dpa şi AFP, preluate de Agerpres. Într-un discurs televizat adresat forţelor americane cu ocazia Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving Day), marcată joi în […] © G4Media.ro.
09:00
Percheziții la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski – presă # G4Media
Percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui Ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, se desfășoară vineri dimineața în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum aproximativ 10 angajați ai NABU și SAPO au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. Vom reveni cu detalii © G4Media.ro.
09:00
Câinii chiar sunt un antidot împotriva stresului. Cercetătorii au descoperit modul surprinzător în care animalele ne protejează sănătatea # G4Media
Într-un sondaj realizat pe 3.000 de americani, peste o treime dintre respondenți au raportat că, în majoritatea zilelor, se simt „complet copleșiți” de stres. În același timp, un număr tot mai mare de cercetări documentează consecințele negative asupra sănătății ale nivelurilor mai ridicate de stres, care includ creșterea ratelor de cancer, boli de inimă, afecțiuni […] © G4Media.ro.
09:00
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova pentru a discuta despre energie şi eforturile de pace privind Ucraina # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. Orban a menţinut relaţii strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, […] © G4Media.ro.
