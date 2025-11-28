JPMorgan pregăteşte un zgârie-nori uriaş de 3 miliarde de lire în estul Londrei: Sediu central de 278.700 mp pentru 12.000 de angajaţi, care va transforma Canary Wharf şi va crea mii de locuri de muncă, devenind unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din Europa

Ziarul Financiar, 28 noiembrie 2025 14:30

JPMorgan pregăteşte un zgârie-nori uriaş de 3 miliarde de lire în estul Londrei: Sediu central de 278.700 mp pentru 12.000 de angajaţi, care va transforma Canary Wharf şi va crea mii de locuri de muncă, devenind unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din Europa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
14:30
Scandal uriaş în inima Kievului: Şeful de cabinet al lui Zelenskyy, Andriy Yermak, vizat de ancheta anti-corupţie „Operaţiunea Midas”, percheziţionat în locuinţa sa din cartierul guvernamental, în timp ce guvernul se clatină şi negocierile de pace cu Washington riscă să fie afectate Ziarul Financiar
14:30
Mihai Tudor, CEO Simtel: Energia a fost un element care a potenţat capabilităţile noastre pe zona de inginerie şi tehnologie, dar ne uităm şi în alte direcţii Ziarul Financiar
14:30
JPMorgan pregăteşte un zgârie-nori uriaş de 3 miliarde de lire în estul Londrei: Sediu central de 278.700 mp pentru 12.000 de angajaţi, care va transforma Canary Wharf şi va crea mii de locuri de muncă, devenind unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din Europa Ziarul Financiar
Acum o oră
14:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Un talent neşlefuit, nepus într-un ecosistem care să-l susţină, nu va reuşi să spargă barierele cluburilor”. VIDEO Ziarul Financiar
14:15
Liviu Gavrilă, head of Enery Romania: Provocarea anilor următori este accesul la reţea. S-ar putea să ajungem la o gestionare în timp real a unei energii pe care reţeaua nu va fi pregătită să o preia Ziarul Financiar
14:00
OpenAI construieşte imperiul ChatGPT pe datorii colosale ale partenerilor săi: Aproape 100 de miliarde de dolari împrumutaţi de SoftBank, Oracle şi alţii, în timp ce start-up-ul rămâne aproape fără riscuri financiare, ridicând semne de întrebare uriaşe despre sustenabilitatea afacerii Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
Alina Ştefan, Chief Commercial Officer Enexus Renewable: Văd o maturizare a investitorilor care vin spre România. Nu mai sunt oportunişti, ci investitori cu strategii pe termen lung, fonduri de investiţii Ziarul Financiar
13:45
Supliment ZF 27 de ani. Cum a fost anul 2017 în business Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
13:45
Barcelona merge pe gheaţă subţire: Clubul catalan îşi asociază imaginea cu un start-up anonim din Samoa, cu finanţări misterioase şi riscuri uriaşe pentru fani, stârnind îngrijorare în întreaga lume sportivă Ziarul Financiar
13:45
Christian Leonte, CEO WALDEVAR Holding: Lipsa contractelor de tip PPA nu este o problemă de piaţă de energie, ci un simptom al lipsei de predictibilitate şi al consumului redus de energie. Când consumul pe zona industrialpă va creşte, pe zona industrială, atunci vom avea şi PPA Ziarul Financiar
13:15
Studiu Deloitte: Jumătate dintre tinerii gen Z trăiesc de la un salariu la altul, iar costul vieţii de zi cu zi este cel mai mare motiv de îngrijorare Ziarul Financiar
13:15
Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy la semnarea a trei contracte de operare şi mentenanţă cu EnergoBit pentru trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de peste 360 MW Ziarul Financiar
13:00
ZF Live: Ce nevoi există pe piaţa de oftalmologie? Cum să ne păstrăm vederea bună? O discuţie cu Dr. Teodor Holhoş, chirurg oftalmolog şi fondatorul reţelei de clinici de oftalmologie Dr. Holhoş. Ziarul Financiar
13:00
Concordia, cea mai puternică organizaţie patronală, l-a reales pe Dan Şucu în funcţia de preşedinte pentru încă doi ani şi a numit cei 7 vicepreşedinţi Ziarul Financiar
13:00
Premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruţă, actualul ministru al Economiei, să asigure interimatul la Apărare după demisia lui Ionuţ Moşteanu Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:45
Concordia, cea mai puternică organizaţiei patronală, l-a reales pe Dan Şucu în funcţia de preşedinte pentru încă doi ani şi a numit cei 7 vicepreşedinţi Ziarul Financiar
12:45
Analiză SMARTreports.app.: Peste 325.000 de companii din România au raportat pierderi în 2024, cu un total de aproximativ 56 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din ultimii ani Ziarul Financiar
12:30
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Politica fiscală, costul finanţării şi stabilitatea financiară Ziarul Financiar
12:15
ANAF execută silit bunurile lui Marian Vanghelie. Fostul primar din sectorul 5 trebuie să plătească peste 13,7 milioane lei. Fiscul a pus sechestru pe două apartamente şi un autoturism Ziarul Financiar
12:15
Mesajul campionilor creşterii din România din topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală: „Ne lipseşte uneori curajul de a intra agresiv pe alte pieţe. Deşi avem cea mai bună tehnologie, trebuie să învăţăm să o vindem cu încredere. Lucrăm mult la schimbarea acestei atitudini“ Ziarul Financiar
Trecerea de la statutul de start-up care luptă pentru supravieţuire la cel de companie profitabilă, schimbarea radicală a modelelor de business pentru a debloca creşterea exponenţială şi curajul de a ata­ca pieţele externe în loc de a juca defensiv - acestea sunt temele centrale care au definit anul 2024 pentru campionii creşterii din ecosistemul local de tehno­logie din clasamentul Deloitte Techno­logy Fast 50 Europa Centrală.
12:15
ULTIMĂ ORĂ: Ionuţ Moşteanu, USR, şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Apărării, după controversele legate de studii şi diplomele de licenţă Ziarul Financiar
12:00
ZF Live: Ce planuri are businessul lui Horia Tecău? Ce potenţial are businessul asociat cu tenisul în România şi în lume? O discuţie cu Horia TECĂU, fost tenismen, fondator al platformei Mind.Set.Match. Ziarul Financiar
12:00
Irina Oprea Şalaru (senior associate) şi Cristina Boroşeanu (associate): Revizuirea Directivei-cadru privind deşeurile. Ce urmează Ziarul Financiar
11:15
Oana Ijdelea, Managing Partner IJDELEA & Associates: Uniunea Europeană ar trebui să se reîntoarcă către o reindustrializare, pentru că din ce în ce mai mult suntem doar o piaţă de servicii şi o piaţă de consum, iar România are un potenţial industrial realizabil Ziarul Financiar
11:00
George Ciubotaru, Electroalfa International: Traversăm o perioadă benefică pentru Electroalfa şi vrem să accelerăm extinderea pe piaţă. E un an bun şi ne aşteptăm ca industria să continue pe aceeaşi direcţie în perioada următoare Ziarul Financiar
11:00
Carrefour România continuă extinderea reţelei naţionale şi deschide cinci magazine de proximitate în luna noiembrie, în localităţile Bragadiru, Iaşi, Buzău, Volovăţ şi Bacău Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
Banca Naţională lansează pe 1 decembrie în circuitul numismatic o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, la un preţ de vânzare de 120 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate Ziarul Financiar
10:45
BCR listează la Bursa de Valori Bucureşti obligaţiuni de 1,12 miliarde de lei. Valoarea totală a emisiunilor se apropie de 10 miliarde de lei Ziarul Financiar
10:30
Răzvan Copoiu, deputy CEO Grup Enevo: Am deschis un centru de R&D şi programare în Egipt, iar programatorii de acolo livrează pentru noi Ziarul Financiar
10:15
Marian Pavel, country manager Rezolv Energy: Vedem multe proiecte concretizându-se în prezent.Noi construim parcul eolian Vifor de la Buzău, unde avem deja 15 turbine ridicate şi vrem să avem 30 la finalul anului Ziarul Financiar
09:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank BMW Group: Diversificarea tehnologiilor de propulsie poate fi o alternativa unei tranziţii forţate către electric în prezent Ziarul Financiar
BMW Group susţine că viitorul mo­bi­lităţii poate nu ar trebui construit acum exclusiv pe vehicule electrice şi pledează pentru o abordare diversificată, care să includă multiple tehnologii de propulsie, potrivit lui Alexandru Şeremet, director de comunicare, BMW Group România. La nivelul Uniunii Europene, BMW o­cu­pă poziţia a doua după Volkswagen în vânzările de automobile electrice, înain­tea Tesla, însă compania germană con­sideră că rezultatele în segmentul elec­tric nu exclud necesitatea menţinerii motoarelor cu ardere internă.
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Ce arată cifrele de acum despre evoluţia Bursei de Valori?. Urmăriţi o discuţie cu IRINA RĂILEAN, CFA, analist bursier şi fondator Mosaiq8 Ziarul Financiar
09:15
JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o nouă fabrică în România, în Ştefăneştii de Jos, după ce a atins capacitatea maximă de producţie în fabrica din Bucureşti. Va fi gata în 2027 Ziarul Financiar
JTI, una dintre primele companii multinaţionale venite în România, în 1994, anunţă că va construi o nouă fabrică în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, care va fi gata în 2027. Inves­tiţia vine în contextul în care fabrica actuală din Bucureşti a atins capa­citatea maximă.
09:15
Best of Business şi marketing în fotbal. Eugen Voicu, acţionar la Dinamo: „Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo”. VIDEO Ziarul Financiar
09:15
Cum îşi schimbă românii relaţia cu banii: de la simplă economisire la investiţii asumate Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:45
Găsirea unui CEO la Hidroelectrica, cea mai puternică firmă din energia României, misiune imposibilă. Cine sunt cei care au respins candidaţii şi cine s-a ocupat de acest proces? Ziarul Financiar
În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.
08:45
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro Ziarul Financiar
Reducerea exportului de materii prime agricole, care numai pentru cereale şi oleaginoase a atins în 2024 un maxim de peste 4 miliarde de euro, şi diminuarea importurilor de produse agroalimentare prelucrate, care au sărit de 11 miliarde de euro anul trecut, sunt priorităţile declarate de autorităţile României, care au aprobat „Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029“ printr-o hotărâre de guvern.
08:45
Administraţia Prezidenţială a confirmat că CSAT a luat o decizie în cazul tranzacţiei dintre compania ungară MVM şi E.On Energie România Ziarul Financiar
08:15
ZF IT Generation. Adrian Dinescu, directorul IMT Bucureşti: Proiectul de revitalizare a microelectronicii a început în forţă, dar ne-am lovit de situaţia de pe piaţa construcţiilor: la licitaţia de 4-5 mil. euro pentru renovarea noii clădiri a IMT, în care va fi creat un laborator ultrasteril pentru cipuri, s-au înscris 6 firme, dar niciuna nu a depus ofertă. Ziarul Financiar
Proiectul strategic de revita­lizare a industriei de micro­electronică din România, derulat prin Platforma Na­ţio­nală pentru Tehnolo­giile Semiconductorilor (PNTS) - un proiect cu o finanţare europeană de 130 mil. euro ca parte a unei iniţiative mai largi desfă­şu­rate la nivelul UE - a intrat în linie dreaptă, dar se confruntă cu o serie de obstacole generate fie de contextul eco­nomic, fie de procedurile birocratice greoaie.
08:15
Ce poţi face în Bucureşti în ultimul weekend din luna noiembrie Ziarul Financiar
07:45
Bursă. Acţiunile Premier Energy au urcat cu 2% după raportarea unor rezultate financiare record, pe o piaţă în stagnare în două zile Ziarul Financiar
Acţiunile Premier Energy (PE), furnizor şi distribuitor de gaze, au urcat cu aproximativ 2% în ultimele două zile, după publicarea unor rezultate financiare record pentru trimestrul al treilea, într-o perioadă în care piaţa bursieră locală a stagnat
07:30
Bursă. Claudiu Doroş, Evergent Investments: Portofoliul listat al companiei, cu o expunere semnificativă, de peste 40% în sectorul financiar-bancar şi de peste 25% în sectorul energie-industrial, este bine poziţionat pentru a capitaliza oportunităţile create de redresarea economică Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) s-au dublat în 2025, iar fondul alternativ de investiţii – cel mai mare de la Bursa de Valori Bucureşti după capitalizare, de 2,5 mld. lei – intră în 2026 cu ambiţia de a-şi consolida rolul de jucător-cheie într-o piaţă care rămâne volatilă, dar încă ofertantă.
07:15
ZF Live. Rolandas Juteika, Revolut: Românii au investit aproximativ 55% din portofoliul lor total de tranzacţionare în SUA, în Tesla, Nvidia, Apple şi Google. Valoarea medie a portofoliului de investiţii prin Revolut al unui român este de 2.146 de euro Ziarul Financiar
Românii care investesc prin platforma Revolut – care pentru moment încă nu oferă acces la acţiunile listate la Bursa de Valori - îşi concen­trează portofoliile pe Wall Street, unde acţiunile marilor companii de tehnologie domină preferinţele investitorilor locali.
Acum 24 ore
00:45
Prevenţia, luxul ignorat în România: 6 din 10 oameni nu merg la controale medicale Ziarul Financiar
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Ionuţ Lupu, country director, Nissan România: Vrem să ajungem la 3% cotă de piaţă şi am schimbat modelul de business cu dealerii pentru a relansa brandul japonez pe plan local Ziarul Financiar
Nissan îşi reconstruieşte prezenţa pe piaţa auto românească printr-o strategie care combină experienţa unui investitor care cunoaşte brandul cu expertiza unuia care cunoaşte piaţa locală. Ionuţ Lupu, country director Nissan pentru România, a preluat funcţia de director al NSN RO, compania deţinută de Salvador Caetano din Portugalia şi AutoWallis din Ungaria, acum aproape un an, într-un context în care marca japoneză şi-a schimbat mode­lul de business în Europa şi s-a separat de Renault - importurile fiind coordonate până la 1 iunie de Renault Commercial Roumanie. Proiectul a început de la zero, cu formarea unei echipe şi cooptarea reţelei compuse din 18 dealeri şi 26 de service-uri autorizate.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Petru Staicu Călinescu, 17 ani, karate: Practicarea acestui sport m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi stăpânesc emoţiile şi să ajung să câştig titluri la care nu am visat. Orice copil poate fi un campion Ziarul Financiar
00:15
Business sportiv. Sondaj. De la sport ocazional la abonament lunar. Sălile de fitness primează în preferinţele românilor când aleg să facă sport, urmate imediat de exerciţiile făcute acasă Ziarul Financiar
Atenţia tot mai mare pentru un stil de viaţă sănătos i-a determinat pe români să se îndrepte tot mai mult către mişcare, iar sălile de fitness sunt în topul preferinţelor care ales să facă sport. Circa 38% dintre respondenţii aleg să meargă la sală când vine vorba de tipul de mişcare pe care îl preferă.
00:15
Business sportiv. Calendarul evenimentelor sportive: Ce competiţii sportive pot fi urmărite în perioada următoare Ziarul Financiar
00:15
Sorin Pâslaru, ZF: „Avem nevoie de finanţări pentru dezvoltarea unor produse noi de vârf. Companiile industriale cu capital privat românesc au nevoie de direcţii clare de dezvoltare. Vrem să ştim încotro merge România. Ţara ar trebui să treacă într-o abordare antreprenorială.“ Ziarul Financiar
00:15
ZF Agropower. Claudia Elena Gogu, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava: „Din Drag de Bucovina a fost iniţial un proiect pentru bucovineni, dar ajungem des şi la Bucureşti, indiferent de infrastructură, chiar dacă ar fi mai uşor cu autostradă“ Ziarul Financiar
Producători mici şi mijlocii din Bucovina nu au aşteptat să se termine autostrada 7, care ar urma să lege Moldova de Bucureşti, de la Suceava la Ploieşti alături de A0, şi vin pe drumul lung, bătătorit, să aducă produse locale în Capitală lună de lună. Peste 200 de afaceri s-au strâns deja sub umbrela „Din Drag de Bucovina“ şi din piaţa din oraş au ieşit în afara regiunii, iar odată ce autostrada va fi gata, spun că vor apăsa acceleraţia.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.