Mihai Tudor, CEO Simtel: Energia a fost un element care a potenţat capabilităţile noastre pe zona de inginerie şi tehnologie, dar ne uităm şi în alte direcţii
Ziarul Financiar, 28 noiembrie 2025 14:30
Mihai Tudor, CEO Simtel: Energia a fost un element care a potenţat capabilităţile noastre pe zona de inginerie şi tehnologie, dar ne uităm şi în alte direcţii
Acum 30 minute
14:30
Scandal uriaş în inima Kievului: Şeful de cabinet al lui Zelenskyy, Andriy Yermak, vizat de ancheta anti-corupţie „Operaţiunea Midas”, percheziţionat în locuinţa sa din cartierul guvernamental, în timp ce guvernul se clatină şi negocierile de pace cu Washington riscă să fie afectate # Ziarul Financiar
14:30
14:30
Acum o oră
14:15
14:15
14:00
OpenAI construieşte imperiul ChatGPT pe datorii colosale ale partenerilor săi: Aproape 100 de miliarde de dolari împrumutaţi de SoftBank, Oracle şi alţii, în timp ce start-up-ul rămâne aproape fără riscuri financiare, ridicând semne de întrebare uriaşe despre sustenabilitatea afacerii # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
13:45
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
13:45
13:45
13:15
13:15
13:00
13:00
13:00
Acum 4 ore
12:45
12:45
12:30
12:15
12:15
Mesajul campionilor creşterii din România din topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală: „Ne lipseşte uneori curajul de a intra agresiv pe alte pieţe. Deşi avem cea mai bună tehnologie, trebuie să învăţăm să o vindem cu încredere. Lucrăm mult la schimbarea acestei atitudini“ # Ziarul Financiar
Trecerea de la statutul de start-up care luptă pentru supravieţuire la cel de companie profitabilă, schimbarea radicală a modelelor de business pentru a debloca creşterea exponenţială şi curajul de a ataca pieţele externe în loc de a juca defensiv - acestea sunt temele centrale care au definit anul 2024 pentru campionii creşterii din ecosistemul local de tehnologie din clasamentul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală.
12:15
12:00
12:00
11:15
11:00
11:00
Acum 6 ore
10:45
10:45
10:30
10:15
09:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank BMW Group: Diversificarea tehnologiilor de propulsie poate fi o alternativa unei tranziţii forţate către electric în prezent # Ziarul Financiar
BMW Group susţine că viitorul mobilităţii poate nu ar trebui construit acum exclusiv pe vehicule electrice şi pledează pentru o abordare diversificată, care să includă multiple tehnologii de propulsie, potrivit lui Alexandru Şeremet, director de comunicare, BMW Group România. La nivelul Uniunii Europene, BMW ocupă poziţia a doua după Volkswagen în vânzările de automobile electrice, înaintea Tesla, însă compania germană consideră că rezultatele în segmentul electric nu exclud necesitatea menţinerii motoarelor cu ardere internă.
09:30
09:15
JTI, producătorul japonez al Sobranie şi Winston, deschide o nouă fabrică în România, în Ştefăneştii de Jos, după ce a atins capacitatea maximă de producţie în fabrica din Bucureşti. Va fi gata în 2027 # Ziarul Financiar
JTI, una dintre primele companii multinaţionale venite în România, în 1994, anunţă că va construi o nouă fabrică în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, care va fi gata în 2027. Investiţia vine în contextul în care fabrica actuală din Bucureşti a atins capacitatea maximă.
09:15
09:15
Acum 8 ore
08:45
Găsirea unui CEO la Hidroelectrica, cea mai puternică firmă din energia României, misiune imposibilă. Cine sunt cei care au respins candidaţii şi cine s-a ocupat de acest proces? # Ziarul Financiar
În noaptea zilei de miercuri, la ora 21:46, Hidroelectrica, cel mai mai ieftin producător de energie din România, cel mai mare furnizor de energie din segmentul concurenţial şi cea mai valoroasă companie de stat, îşi anunţa acţionarii că misiunea de a găsi un CEO a eşuat, la fel cum a eşuat recent şi procesul de recrutare a unui CFO.
08:45
România aprobă o strategie naţională pentru industria alimentară pe următorii patru ani după ce a ajuns la un deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Reducerea exportului de materii prime agricole, care numai pentru cereale şi oleaginoase a atins în 2024 un maxim de peste 4 miliarde de euro, şi diminuarea importurilor de produse agroalimentare prelucrate, care au sărit de 11 miliarde de euro anul trecut, sunt priorităţile declarate de autorităţile României, care au aprobat „Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025-2029“ printr-o hotărâre de guvern.
08:45
08:15
ZF IT Generation. Adrian Dinescu, directorul IMT Bucureşti: Proiectul de revitalizare a microelectronicii a început în forţă, dar ne-am lovit de situaţia de pe piaţa construcţiilor: la licitaţia de 4-5 mil. euro pentru renovarea noii clădiri a IMT, în care va fi creat un laborator ultrasteril pentru cipuri, s-au înscris 6 firme, dar niciuna nu a depus ofertă. # Ziarul Financiar
Proiectul strategic de revitalizare a industriei de microelectronică din România, derulat prin Platforma Naţională pentru Tehnologiile Semiconductorilor (PNTS) - un proiect cu o finanţare europeană de 130 mil. euro ca parte a unei iniţiative mai largi desfăşurate la nivelul UE - a intrat în linie dreaptă, dar se confruntă cu o serie de obstacole generate fie de contextul economic, fie de procedurile birocratice greoaie.
07:45
Bursă. Acţiunile Premier Energy au urcat cu 2% după raportarea unor rezultate financiare record, pe o piaţă în stagnare în două zile # Ziarul Financiar
Acţiunile Premier Energy (PE), furnizor şi distribuitor de gaze, au urcat cu aproximativ 2% în ultimele două zile, după publicarea unor rezultate financiare record pentru trimestrul al treilea, într-o perioadă în care piaţa bursieră locală a stagnat
07:30
Bursă. Claudiu Doroş, Evergent Investments: Portofoliul listat al companiei, cu o expunere semnificativă, de peste 40% în sectorul financiar-bancar şi de peste 25% în sectorul energie-industrial, este bine poziţionat pentru a capitaliza oportunităţile create de redresarea economică # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) s-au dublat în 2025, iar fondul alternativ de investiţii – cel mai mare de la Bursa de Valori Bucureşti după capitalizare, de 2,5 mld. lei – intră în 2026 cu ambiţia de a-şi consolida rolul de jucător-cheie într-o piaţă care rămâne volatilă, dar încă ofertantă.
07:15
ZF Live. Rolandas Juteika, Revolut: Românii au investit aproximativ 55% din portofoliul lor total de tranzacţionare în SUA, în Tesla, Nvidia, Apple şi Google. Valoarea medie a portofoliului de investiţii prin Revolut al unui român este de 2.146 de euro # Ziarul Financiar
Românii care investesc prin platforma Revolut – care pentru moment încă nu oferă acces la acţiunile listate la Bursa de Valori - îşi concentrează portofoliile pe Wall Street, unde acţiunile marilor companii de tehnologie domină preferinţele investitorilor locali.
Acum 24 ore
00:45
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Ionuţ Lupu, country director, Nissan România: Vrem să ajungem la 3% cotă de piaţă şi am schimbat modelul de business cu dealerii pentru a relansa brandul japonez pe plan local # Ziarul Financiar
Nissan îşi reconstruieşte prezenţa pe piaţa auto românească printr-o strategie care combină experienţa unui investitor care cunoaşte brandul cu expertiza unuia care cunoaşte piaţa locală. Ionuţ Lupu, country director Nissan pentru România, a preluat funcţia de director al NSN RO, compania deţinută de Salvador Caetano din Portugalia şi AutoWallis din Ungaria, acum aproape un an, într-un context în care marca japoneză şi-a schimbat modelul de business în Europa şi s-a separat de Renault - importurile fiind coordonate până la 1 iunie de Renault Commercial Roumanie. Proiectul a început de la zero, cu formarea unei echipe şi cooptarea reţelei compuse din 18 dealeri şi 26 de service-uri autorizate.
00:15
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Petru Staicu Călinescu, 17 ani, karate: Practicarea acestui sport m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi stăpânesc emoţiile şi să ajung să câştig titluri la care nu am visat. Orice copil poate fi un campion # Ziarul Financiar
00:15
Business sportiv. Sondaj. De la sport ocazional la abonament lunar. Sălile de fitness primează în preferinţele românilor când aleg să facă sport, urmate imediat de exerciţiile făcute acasă # Ziarul Financiar
Atenţia tot mai mare pentru un stil de viaţă sănătos i-a determinat pe români să se îndrepte tot mai mult către mişcare, iar sălile de fitness sunt în topul preferinţelor care ales să facă sport. Circa 38% dintre respondenţii aleg să meargă la sală când vine vorba de tipul de mişcare pe care îl preferă.
00:15
00:15
00:15
ZF Agropower. Claudia Elena Gogu, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava: „Din Drag de Bucovina a fost iniţial un proiect pentru bucovineni, dar ajungem des şi la Bucureşti, indiferent de infrastructură, chiar dacă ar fi mai uşor cu autostradă“ # Ziarul Financiar
Producători mici şi mijlocii din Bucovina nu au aşteptat să se termine autostrada 7, care ar urma să lege Moldova de Bucureşti, de la Suceava la Ploieşti alături de A0, şi vin pe drumul lung, bătătorit, să aducă produse locale în Capitală lună de lună. Peste 200 de afaceri s-au strâns deja sub umbrela „Din Drag de Bucovina“ şi din piaţa din oraş au ieşit în afara regiunii, iar odată ce autostrada va fi gata, spun că vor apăsa acceleraţia.
