Christian Leonte, CEO WALDEVAR Holding: Lipsa contractelor de tip PPA nu este o problemă de piaţă de energie, ci un simptom al lipsei de predictibilitate şi al consumului redus de energie. Când consumul pe zona industrialpă va creşte, pe zona industrială, atunci vom avea şi PPA

00:15

Nissan îşi reconstruieşte prezenţa pe piaţa auto românească printr-o strategie care combină experienţa unui investitor care cunoaşte brandul cu expertiza unuia care cunoaşte piaţa locală. Ionuţ Lupu, country director Nissan pentru România, a preluat funcţia de director al NSN RO, compania deţinută de Salvador Caetano din Portugalia şi AutoWallis din Ungaria, acum aproape un an, într-un context în care marca japoneză şi-a schimbat mode­lul de business în Europa şi s-a separat de Renault - importurile fiind coordonate până la 1 iunie de Renault Commercial Roumanie. Proiectul a început de la zero, cu formarea unei echipe şi cooptarea reţelei compuse din 18 dealeri şi 26 de service-uri autorizate.