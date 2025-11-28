Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților
MainNews.ro, 28 noiembrie 2025 14:50
Guvernul se reunește vineri, începând cu ora 15:00, într-o ședință decisivă pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Convocarea ședinței a avut loc după ce CSM a transmis poziția sa oficială. Plenul Consiliului a emis joi, 27 noiembrie 2025, un aviz negativ asupra proiectului de act normativ. Deși acest aviz are doar
• • •
Acum 5 minute
15:30
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de
Acum 15 minute
15:20
Premierul Belgiei susține că folosirea activelor rusești înghețate ar putea bloca procesul de pace în Ucraina # MainNews.ro
Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt războiului. Sprijinul Belgiei pentru plan este crucial, deoarece activele pe care UE speră să le utilizeze sunt deținute de
Acum o oră
14:50
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar # MainNews.ro
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta" unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 milioane de
14:50
Guvernul se reunește pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Guvernul se reunește vineri, începând cu ora 15:00, într-o ședință decisivă pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile speciale ale magistraților. Convocarea ședinței a avut loc după ce CSM a transmis poziția sa oficială. Plenul Consiliului a emis joi, 27 noiembrie 2025, un aviz negativ asupra proiectului de act normativ. Deși acest aviz are doar
Acum 2 ore
14:20
Nouă escaladare a tensiunilor din Caraibe. Donald Trump indică posibilitatea unor acțiuni terestre în Venezuela # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiuni „terestre" împotriva traficanților de droguri din Venezuela ar putea începe „foarte curând", indicând o nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Venezuela, relatează DW. Avertismentul liderului de la Casa Albă vine pe fondul escaladării tensiunilor cu statul sud-american și al intensificării activității armatei în Caraibe, ca parte
Acum 4 ore
12:40
Guvernul a luat act de demisia lui Moşteanu: Radu Miruţă, ministrul Economiei, propus să preia interimatul # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale și vicepremier. Șeful Guvernului a precizat că îl va propune preşedintelui României ca Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, să preia interimatul la conducerea Ministerului Apărării. „Am luat act de demisia
12:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat CV-ul depus la preluarea primelor funcții publice din carieră, menționând că a absolvit Universitatea Athenaeum. Aceasta neagă că oficialul a fost student acolo. În prezent, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu sunt menționate studii la Universitatea Bioterra. În urma scandalului, acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru. Ministrul Apărării
12:10
ANAF începe executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei. Două apartamente și alte bunuri, pregătite pentru vânzare # MainNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea sumei de 13.731.050 de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine în urma unei decizii definitive a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care Vanghelie a fost acuzat
Acum 6 ore
11:30
Vreme rece și precipitații abundente în weekend. ANM a emis cod galben de ploi și lapoviță în mai multe județe # MainNews.ro
Vremea se va răci considerabil în acest weekend, iar meteorologii anunță ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de ploi abundente, valabilă în zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău,
11:20
Studenții din România vor avea tarif redus la transportul feroviar și în 2026. Noi reguli pentru cei cu carte electronică de identitate # MainNews.ro
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la călătoriile cu trenul, pe ruta dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Măsura a fost aprobată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, printr-o Hotărâre care actualizează normele privind facilitățile de transport pentru
11:20
Biroul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski a fost percheziționat de ofițerii anticorupție # MainNews.ro
Anchetatorii Oficiului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au efectuat percheziții la biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak. Demersul face parte dintr-o anchetă majoră de corupție care vizează o companie de stat din domeniul nuclear, relatează Euronews. NABU și SAPO (Parchetul Special Anticorupție) investighează de câteva săptămâni cazul de corupție care implică
10:20
Viktor Orbán se întâlnește cu Vladimir Putin. Războiul din Ucraina și energia, printre subiectele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor # MainNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, efectuează o vizită în Rusia, unde se va întâlni cu președintele Vladimir Putin. Cei doi lideri vor discuta despre războiul din Ucraina și energie, în contextul propunerii pentru pace în Ucraina făcute de SUA, relatează Euronews. Întâlnirea are loc în contextul în care liderii europeni încearcă să influențeze administrația Trump să
Acum 8 ore
09:10
Crește bilanțul victimelor incendiului de la ansamblul de blocuri din Hong Kong. Cel puțin 94 de oameni și-au pierdut viața # MainNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că cel puțin 94 de oameni au murit în urma incendiului izbucnit miercuri la un bloc cu apartamente foarte înalt care s-a extins extrem de rapid la clădirile învecinate din cadrul unui complex rezidențial. Este cea mai mare astfel de tragedie din istoria regiunii chineze, relatează Euronews. Cel mai
Acum 24 ore
19:20
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, proiectul pentru a doua rectificare bugetară din acest an, document care confirmă menținerea țintei de deficit la 8,4% din Produsul Intern Brut (PIB). Ministrul Alexandru Nazare a precizat că noua configurație bugetară se bazează pe redistribuirea sumelor în interiorul bugetului pentru a acoperi cheltuielile esențiale și pentru a utiliza
17:50
Firmele care ocupau ilegal de 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, evacuate prin decizie judecătorească # MainNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a obținut o victorie importantă în instanță în litigiul privind imobilul din Șoseaua Olteniței nr. 225, unde, timp de 18 ani, au funcționat mai multe firme fără a plăti chirie către stat. Judecătoria Sectorului 4 București a dispus evacuarea Asociației „Incubator de Afaceri" din clădire, hotărârea fiind executorie,
17:00
Autoritățile au declanșat, miercuri, Planul Roșu de intervenție la Spitalul Județean de Urgență Reșița, în județul Caraș-Severin, după ce un fum gros a fost observat ieșind dintr-una dintre încăperile unității medicale. Incidentul a avut loc în zona unde se monta un nou aparat RMN. Potrivit ISU Caraș-Severin, fumul a fost cauzat de un scurt-circuit produs
15:50
Un tribunal militar rusesc a condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru participarea la bombardarea podului care leagă Crimeea de restul Rusiei # MainNews.ro
Judecătorii unui tribunal militar din Rusia au condamnat opt persoane la închisoare pe viață pentru implicarea în bombardarea podului care leagă peninsula Crimeea de restul Rusiei. Atacul, revendicat de agenția de spionaj SBU a Ucrainei, a străpuns o parte a podului de 19 km, ucigând cinci persoane și avariind una dintre principalele rute de aprovizionare
Ieri
15:30
Ministrul Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral, aflate ilegal în proprietate privată, vor fi revendicate de stat # MainNews.ro
Peste o mie de imobile de pe litoralul României se află în proprietate privată, iar autoritățile vor face demersuri în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate publică, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. „Dintre cele 2.131 de imobile identificate în unitățile administrativ-teritoriale din zona costieră, 1.033 sunt în proprietate privată – aproape jumătate. Pe aceste
15:10
Pastor penticostal, cercetat pentru că ar fi abuzat sexual, timp de doi ani, o minoră de 15 ani # MainNews.ro
Un pastor penticostal în vârstă de 72 de ani este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după ce, timp de doi ani ar fi agresat sexual o minoră de 15 ani. „În perioada vara 2021 – toamna 2022, inculpatul, în vârstă de 68 de ani la începutul intervalului, în calitate de pastor
14:40
Guvernul se va reuni vineri pentru declanșarea procedurii de angajare a răspunderii pe noua variantă a legii privind pensiile magistraților # MainNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că executivul se va reuni vineri pentru a declanșa procedura de angajare a răspunderii pe noua variantă a legii privind pensiile magistraților. Ședința va avea loc după ce guvernul va primi formal avizul Consiliului Superior al Magistraturii. „Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis,
13:50
Noul preşedinte al CSM este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache. În funcția de vicepreședinte a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu # MainNews.ro
Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu devine vicepreședinte. Mandatele lor, care încep la 7 ianuarie 2026, vor dura un an, conform regulilor care prevăd ca cele două funcții să fie ocupate de reprezentanți ai unor corpuri profesionale diferite. Schimbarea conducerii vine după încheierea mandatelor Elenei Costache
13:40
Declarații șocante ale președintei CSM: „Am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură” # MainNews.ro
Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, a transmis că magistrații au devenit ținta unei campanii de ură, după ce au fost supuși „unui veritabil asediu din partea unor lideri politici". Ea a făcut declarația după ce instituția pe care o conduce a emis un aviz negativ pe noul proiect de reformă a pensiilor magistraților.
12:40
CSM a emis, joi, aviz negativ pentru proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Deși avizul este unul consultativ, Guvernul își poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ. La scurt timp după anunț, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit o serie de clarificări privind parcursul proiectului. Ministrul Justiției a subliniat că reformarea statutului unei categorii profesionale
12:40
Autoritățile deschid circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău. Se va putea circula de la București până la nord de Focșani exclusiv pe autostradă # MainNews.ro
Autoritățile vor deschide joi circulația pe lotul 3 al A7 Ploiești-Buzău, permițând în acest fel circulația exclusiv pe autostradă de la București și până la nord de Focșani. Până la Crăciun ar trebui inaugurat și tronsonul dintre Focșani și Domnești Târg, la sud de Adjud. Până în prezent, șoferii puteau circula pe A3 și pe
12:10
Alexandru Nazare: TVA-ul colectat în luna octombrie a fost de 13,6 miliarde lei, cel mai mare nivel din 2025 # MainNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, cele mai recente date privind execuţia bugetară aferentă lunii octombrie, evidenţiind o serie de evoluţii pozitive atât pe partea de venituri, cât şi pe partea de cheltuieli. Potrivit ministrului, luna octombrie marchează cel mai ridicat nivel al TVA colectat din acest an, dar și
11:40
Tragedie în Hong Kong. 55 de persoane au murit după ce un complex de clădiri rezidențiale înalte a fost cuprins de flăcări # MainNews.ro
Un complex de clădiri rezidențiale înalte din Hong Kong a fost cuprins miercuri de un incendiu masiv, care continuă să se manifeste și joi. Potrivit autorităților teritoriului chinez, 55 de persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite. Este cel mai grav incendiu izbucnit în Hong Kong din ultimele decenii, relatează Euronews. Flăcările
10:30
Trafic blocat pe A2 pe sensul spre București. Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc în apropiere de stația de taxare de la Fetești # MainNews.ro
Traficul a fost oprit joi dimineață, pe sensul spre București al A2, din cauza un incendiu izbucnit la un TIR care transporta nitrocalcar, în apropierea stației de taxare de la Fetești. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime în urma incendiului. Circulația rutieră a fost blocată pe sensul de mers spre București, șoferii
09:20
Un grav incident de securitate a avut loc în Washington D.C. Doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, desfășurați în capitala americană la ordinul președintelui Donald Trump, au fost împușcați în apropierea Casei Albe de către de către un cetățean afgan. În replică la atac, președintele a solicitat reexaminarea tuturor cetățenilor străini din
00:10
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într
26 noiembrie 2025
21:00
Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind sancțiunile internaționale. Actul normativ înăsprește drastic pedepsele pentru cei care încalcă sau eludează măsurile restrictive impuse la nivel global, inclusiv pe cele împotriva Federației Ruse, și transferă competența de anchetă către DIICOT. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat votul, precizând că … Articolul Legea sancțiunilor internaționale a fost adoptată de Parlament apare prima dată în Main News.
19:40
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” # MainNews.ro
Lupta împotriva „mafiei imobiliare” devine condiția esențială pentru viitorul primar al Capitalei în viziunea președintelui Nicușor Dan. Într-o declarație dată miercuri la Parlament, șeful statului a schițat portretul robot al edilului ideal pe care îl descrie ca pe un bun administrator al banului public ce refuză orice compromis cu grupurile de interese. Prezent la Parlament, … Articolul Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” apare prima dată în Main News.
18:00
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # MainNews.ro
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp … Articolul România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina apare prima dată în Main News.
17:40
SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că noua Strategie Națională de Apărare a Țării introduce o schimbare majoră în activitatea Serviciului Român de Informații. Potrivit șefului statului, va fi înființată o unitate specială al cărei unic scop va fi culegerea de informații despre fenomenul de mare corupție. Această măsură vine pe fondul discuțiilor despre rolul … Articolul SRI va avea o unitate specială pentru marea corupție / Nicușor Dan: „Singura sa sarcină va fi să culeagă informații” apare prima dată în Main News.
16:10
Consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a transmis că țara sa salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina, a cărui copie a primit-o. Cu toate acestea, el a declarat că alte prevederi necesită discuții între SUA și Rusia, relatează The Guardian. „Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe … Articolul Rusia salută „aspecte” ale noii variante americane a planului pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:40
Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că drona rusească care a survolat marți spațiul aerian al României timp de peste trei ore reprezintă „un accident”, subliniind că astfel de incidente au avut loc în ultima perioadă în mai multe țări europene. În schimb, afirmă șeful statului, adevărata acțiune ostilă a Rusiei este campania sistematică … Articolul Nicușor Dan, după incidentul cu drona: „Dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Adevărata acțiune ostilă a Rusiei este dezinformarea” apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărare a Țării. Șeful statului a subliniat că, dincolo de parteneriatul solid cu SUA și apartenența la NATO, România are șansa de a-și revitaliza industria de apărare și de a deveni un hub logistic vital pentru reconstrucția Ucrainei, profitând de poziția sa geografică … Articolul Strategia Națională de Apărare, prezentată de Nicușor Dan în Parlament apare prima dată în Main News.
15:10
Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM # MainNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut guvernului să trimită joi către parlament proiectul de lege privind pensiile magistraților, de îndată ce va primi avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Politicianul a criticat pierderea de timp prin amânarea depunerii proiectului, astfel încât CSM să poată transmite avizul în timp util, pentru a permite adoptarea legii înainte de … Articolul Sorin Grindeanu cere guvernului să trimită de îndată parlamentului proiectul de lege privind pensiile magistraților după primirea avizului CSM apare prima dată în Main News.
14:00
CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro # MainNews.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației publice pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare și aterizare a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Proiectul, cel mai important din istoria aeroportului, are o valoare estimată de aproximativ 106 milioane euro, iar lucrările vor fi executate în maximum 16 luni. „Această lucrare de anvergură majoră marchează … Articolul CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni: Valoare estimată la 106 milioane euro apare prima dată în Main News.
13:40
Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis miercuri că este „profund îngrijorat” de frecvența exploziilor produse în ultima perioadă, avertizând că riscurile ar putea crește odată cu scăderea temperaturilor. În acest context, oficialul a anunțat că săptămâna viitoare vor fi demarate controale în toate spitalele care au instalații de gaz, pentru a preveni incidente similare. „Pe … Articolul Ministrul Sănătății anunță controale în spitalele cu instalații de gaz: „Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă” apare prima dată în Main News.
13:30
Donald Trump anunță că Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții despre planul de pace în Ucraina. Cine ar putea să-l însoțească la negocieri # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că emisarul său special, Steve Witkoff, se va deplasa săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții cu președintele Vladimir Putin despre planul de pace în Ucraina. Liderul de la Casa Albă a mai transmis că ginerele său, Jared Kushner, l-ar putea însoți pe Steve Witkoff la Kremlin, relatează BBC. Noua … Articolul Donald Trump anunță că Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții despre planul de pace în Ucraina. Cine ar putea să-l însoțească la negocieri apare prima dată în Main News.
11:50
Meteorologii avertizează că, începând de miercuri, vremea se schimbă radical în întreaga ţară. Un val de instabilitate atmosferică va aduce ploi abundente, vânt puternic şi, în zonele înalte şi în nordul Moldovei, lapoviţă şi ninsoare. Informarea emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) este valabilă de miercuri, ora 10.00, până duminică, ora 20.00. Potrivit ANM, … Articolul ANM: Ploi abundente, lapoviţă şi ninsoare în toată ţara până duminică apare prima dată în Main News.
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, la un depozit de muniție din localitatea Mija, din județul Dâmbovița, fiind evacuate 25 de persoane. Potrivit Ministerului Economiei, au ars pârți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, cu un preț aproximativ de 70 de euro per componentă. Reprezentanții ISU Dâmbovița au anunțat că până la sosirea pompierilor … Articolul Incendiu la un depozit de muniţie din județul Dâmbovița apare prima dată în Main News.
10:10
Procurorii DIICOT au efectuat peste 150 de percheziții în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea de grupuri infracționale # MainNews.ro
Procurorii DIICOT au pus în aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică. „Ziua «Z» continuă. Astăzi, 26 noiembrie, procurorii DIICOT își intensifică activitatea de combatere a formelor grave de … Articolul Procurorii DIICOT au efectuat peste 150 de percheziții în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea de grupuri infracționale apare prima dată în Main News.
10:00
INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a urcat cu 1,3% în primele nouă luni ale anului # MainNews.ro
Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, avansul este de 1,3% în serie brută și 1% în serie ajustată, semn că sectorul se menține pe … Articolul INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate întreprinderilor a urcat cu 1,3% în primele nouă luni ale anului apare prima dată în Main News.
09:10
Președintele Nicușor Dan va prezenta în cadrul ședinței comune a Senatului și a Camerei Deputaților, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Ulterior, cele două camere ale parlamentului vor aproba oficial documentul. Luni, Birourile Permanente reunite au luat act de Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, … Articolul Nicușor Dan prezintă în parlament Strategia Națională de Apărare a Țării apare prima dată în Main News.
25 noiembrie 2025
21:50
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Banii de mașini, sacrificați pentru a salva proiectele PNRR # MainNews.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 riscă să fie anulat complet în condițiile în care autoritățile nu au identificat încă resursele financiare necesare pentru continuarea sa. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a transmis marți că prioritățile bugetare s-au schimbat, iar banii disponibili vor fi redirecționați cu precădere pentru a salva proiectele de infrastructură critică rămase fără finanțare … Articolul Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Banii de mașini, sacrificați pentru a salva proiectele PNRR apare prima dată în Main News.
19:40
Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE # MainNews.ro
Liderii coaliției au stabilit în ședință că rectificarea bugetară va fi gata până la finalul lui noiembrie. Proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern. Este a doua rectificare bugetară din acest an, iar banii în plus vor merge către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și către autoritățile locale, spun surse politice. Prima rectificare … Articolul Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE apare prima dată în Main News.
19:40
Explozie puternică într-un imobil din Buftea. Patru persoane, printre care și un copil, rănite în deflagrație # MainNews.ro
O explozie violentă produsă marți la o butelie a zguduit un imobil din Buftea, județul Ilfov. Deflagrația, care a avut loc la parterul unei clădiri cu un etaj de pe Aleea Tineretului, a afectat grav structura de rezistență, autoritățile avertizând că există riscul de prăbușire a imobilului. Imediat după apelul la 112, la fața locului … Articolul Explozie puternică într-un imobil din Buftea. Patru persoane, printre care și un copil, rănite în deflagrație apare prima dată în Main News.
19:20
România evită blocarea fondurilor europene. Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare # MainNews.ro
Comisia Europeană a decis să înghețe procedura de suspendare a fondurilor europene destinate României. Decizia vine ca urmare a evaluării pozitive a măsurilor luate de autoritățile de la București pentru reducerea deficitului bugetar. Deși procedura de deficit excesiv (EDP), activă din aprilie 2020, rămâne deschisă formal (în suspensie), riscul iminent de a pierde finanțarea europeană … Articolul România evită blocarea fondurilor europene. Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare apare prima dată în Main News.
18:20
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas # MainNews.ro
Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, este suspectat că ar fi făcut plăți către Hamas, gruparea teroristă care a comis atacurile de la 7 octombrie 2023 în Israel. Omul de afaceri chinez a fost anterior grațiat de Donald Trump. Întrebat într-un interviu de ce a făcut-o, președintele SUA a mărturisit că „nici măcar nu … Articolul Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas apare prima dată în Main News.
