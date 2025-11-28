Ryanair închide abonamentul anual. Ce se întâmplă cu banii plătiți

19:10

Când vine vorba despre alegerile locale parțiale din 7 decembrie, programele, strategiile și promisiunile nu mai sunt de ajuns. În 2025, politica românească are nevoie de un număr de circ, în care fiecare candidat își etalează talentul de orice fel. The post Momente penibile din campanie. Cum se dau în stambă candidații pentru voturi appeared first on Cotidianul RO.